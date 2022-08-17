Победитель «Битвы экстрасенсов» Максим Николаев получил три года как мошенник

Победитель 22 сезона телешоу "Битва экстрасенсов" Максим Левин (Николаев). Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Три года назад мы получили необычное письмо: житель Санкт-Петербурга по имени Максим прямо признавал, что он преступник, и предлагал раскрыть все тайны обнального бизнеса.

Что такое обнал, знаете?

Это такая воровская схема: у компании на счету есть деньги, например, на выплату зарплаты рабочим, но платить честно, значит, отправить огромные суммы в Пенсионный фонд и на налоги, а зачем?

Компания звонит подпольному банкиру-обнальщику: тот регистрирует фирму-однодневку, оказывающую, например, юридические услуги (поди, проверь, была консультация в реальности или нет), фирмы заключают фиктивный договор, обнальщик получает деньги, выводит их через банкомат… и отдает обратно заказчику кешем в чемодане.

Заказчик потратит их на ту же самую зарплату, но уже в конвертах: обмануты окажутся рабочие, которые не получат социальные выплаты и пенсии, и государство, лишившееся налогов. Выиграют хозяин фирмы и обнальщик, который поимеет свой процент.

Обо всем этом нам в подробностях рассказал нам Максим Николаев: раскрыл, что так воруют и бюджетные деньги (на бумаге построили парковку, в реальности деньги обналичили и прикарманили), объяснил, как обнальщики водят за нос налоговую (фиктивные фирмы ничего не платят государству) и подкупают службы безопасности банков, которые должны блокировать обнальные схемы.

В общем, герой вывалил целую кучу российских экономических преступных схем, вонючих и шевелящихся, как груда кишок. Зачем?

КИТАЙСКИЙ ИНЦИДЕНТ

Да потому что самого его в этот момент сажали за куда худшее преступление, мошенничество!

Максим от этого суда бегал, а заодно бегал от десятка бандгруппировок, которых наняли коммерсанты, кинутые нашим героем на деньги.

История вкратце: в 2017 году к нашему обнальщику обратились китайцы - граждане КНР, зарегистрировавшие в Санкт-Петербурге фирмы для встречи и обслуживания китайских туристов (известно, что Поднебесная открывает в Северной столице России «свои» кафе и сувенирные лавки, так прибыль остается внутри диаспоры, а город получает только нагрузку на Эрмитаж и транспорт). Китайцы хотели того же, что и все остальные: два торгующих в Петропавловской крепости магазина перечислили Николаеву четыре с половиной миллиона рублей безналом, а товарищ Юй Хэян, наоборот, принес 6 с лишним миллионов кэшем, попросив купить подарочные карточки «Рив Гош» для распространения среди туристок (я сейчас рассказываю версию героя).

Ни карточек, ни черта лысого китайцы не получили: незадолго перед этим нашего героя кинули на 40 миллионов клиентских денег: он обленился и не стал обналичивать счет очередного клиента сам, а передал за процент другу, то есть, сработал посредником, - а друг обманул, взял и исчез.

Макс остался должен 40 миллионов и попытался погасить пожар деньгами китайцев, а также еще семи или восьми фирм, искренне надеясь, что раскрутится, перекрутится и погасит потом эти долги тоже. Не получилось.

Часть обманутых пошли к бандитам, а умные китайцы – в полицию, где рассказали упрощенную версию истории: Макс якобы обещал поставить им сувенирку, взял деньги и не поставил.

Дело возбудили по мошенничеству, а Николаев из-под себя вылезал, чтобы доказать: он – обнальщик, если и сажать его, то за незаконную банковская деятельность! Пытался использовать и журналистов.

Расстались без печали: несмотря на то, что герой изо всех сил строил из себя жертву, он с удовлетворение рассказывал, как коррумпировал представителей некой спецслужбы, и они якобы запретили следователю арестовывать Николаева, предоставили ему машину и охрану, а потом вообще арестовали оперативника, который занимался «николаевским» делом. Чтобы раздобыть нужные для подкупа средства, герой пошел на откровенный кидок: принял деньги в обнал и забрал их себе. Лоха подогнала некая ОПГ...

Чтобы расставить точки над «и»: истории такого «героя», конечно, надо делить на десять, но приговор в отношении оперуполномоченного 51 отдела полиции Московского района Санкт-Петербурга Станислава Яговкина, действительно, имеется! По версии суда, полицейский требовал с китайцев за посадку Николаева 1 млн. 200 тыс. рублей...

В общем, я считаю доказанным: китайцы давали взятки полиции за возбуждение дела, а Николаев – за охрану от полиции, круговорот взяток в правоохранительной системе.

Максим Николаев, о котором KP.RU писал в 2019 году, участвовал в программе канала ТНТ, находясь в федеральном розыске. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

РОДОВОЙ ДАР ОТ БАБЫ УЛИ

Я полностью забыла об антигерое (давайте будем называть его так), когда в начале лета мне в личку стукнулись: «Максим Николаев, о котором вы писали, арестован. Осенью он участвовал в 22-м сезоне «Битвы экстрасенсов» на ТНТ под фамилией Левин и победил…»

Шок – это по-нашему! Вот когда пожалеешь, что бросила смотреть ТВ!

Нашла сайт программы в интернете: знакомое лицо со сломанным носом страдальчески щурилось на перевернутую фотографию, оперный бас тянул: «Женщина… королева…»

Жрица тоталитарной секты, чье изображение и было на перевернутой картинке, всплескивала руками. Ну, прелесть же!

Максим брутальнее всех проходил испытания: искал могилу покойника, а, походя, кидал встречным: «Сапог», - и какой-нибудь мужик обязательно хватался за сердце: «Точно, я служил в авиации!», - или: «Соня не виновата», - и женщины, с трудом, вспоминали, что в соседней деревне есть Соня, удавившая ребенка подушкой.

Но настоящая прелесть ждала меня в 14-й серии: оказывается, про колдовской дар Максиму поведала старая ведьма баба Ульяна, когда он в 90-е был в студенческой экспедиции под Смоленском!

Я слышала, конечно, что передача снимается по сценарию: профессиональные актеры-участники придумывают себе биографии, а помощники режиссера заранее сообщают фаворитам, кто на съемочной площадке «сапог»: были и громкие разоблачения, и каминг-ауты.

Максим Левин на съемках телешоу "Битва экстрасенсов". Фото: ТНТ

Но чтобы мне так явно передали привет! Черт, видимо, произвела впечатление!

Короче, баба Ульяна, якобы, сказала студенту: «Не примешь родовую силу, будет хуже», - он не поверил и уехал в Питер, тут же попал в аварию, полгода провалялся на больничной койке и получил ножом в бок. Вернулся к колдунье, жил у нее на коврике в прихожей (зачеркнуто) сенях.

Я что хочу сказать? Я человек толерантный, могу поверить во все, что угодно. Но за семь часов общения со мной Максим не проявил никаких экстрасенсорных способностей, наоборот: усадил меня трястись от холода на берегу студеной Ладоги, так что я угодила в больницу, и интервью не вышло в срок!

В процессе Николаев-Левин дотошно рассказывал мне не выдуманную, а настоящую биографию: как обманывал людей на выборах в качестве пиарщика, как получал в банке кредиты по поддельным паспортам и поимел первую судимость за мошенничество.

«Кидал людей направо и налево!», - написал под постом «Битвы экстрасенсов» в соцсети житель Санкт-Петербурга Гурам Шеворднадзе, я связалась с ним и узнала еще одну расчудесную историю: у Николаева-Левина был «БМВ», он сдал его в ломбард, в срок не выкупил, а, когда машину продали новому владельцу, просто украл.

Все знали, что это Макс: во-первых, он попал на видеокамеры, во-вторых, Николаев сам, не стесняясь, звонил хозяину ломбарда и обокраденному владельцу, говорил, что автомобиль у него и предлагал договориться; материалы уголовного дела в распоряжении «КП».

Короче, «Битву экстрасенсов» можно поздравить с таким победителем.

Участника 9-го сезона телешоу Юрия Оленина уже сажали за мошенничество, но победитель - это бинго.

АРЕСТОВАЛИ ПОСЛЕ ФИНАЛА

Я спрашиваю адвоката Николаева Татьяну Галанцеву:

- Получается, Максим участвовал в передаче, будучи в федеральном розыске?

- Да, его объявили в розыск в декабре 2019 года, два года он скрывался, а потом сказал: «Хватит, я же ни в чем не виноват, пускай суд разбирается», - и пошел на кастинг, а сразу после победы, в январе 2022 года, был арестован.

- С какой это стороны он не виноват?

- Не виноват в том, в чем его обвиняют: он не присваивал деньги китайцев, даже в руках их не держал. В день, когда китайцы, согласно обвинению, передали Максиму Николаеву 6 миллионов 300 тысяч рублей наличными, он весь день был с женой в археологическом лагере у ее сына, оба это подтверждают. А юридические лица, которые отправляли фирме Николаева средства якобы для закупки сувенирной продукции (а, по его словам, в обнал), - одно ликвидировано, другое находится в процессе ликвидации в связи со смертью гендиректора в 2018 году, с гражданами КНР ООО официально никак не связаны. В итоге, прокурор согласился исключить фирмы из числа потерпевших, таким образом, сумма ущерба от якобы мошенничества моего подзащитного снизилась на 4 миллиона рублей. В деле остался один эпизод, и в июне Максим Николаев был осужден за него к трем годам лишения свободы. Но мы надеемся на апелляцию, ведь суд не учел коррупционной роли оперуполномоченного, бравшего с китайцев деньги за возбуждение дела против моего подзащитного…

Сразу после победы в популярном телешоу, в январе 2022 года, Максим Левин-Николаев был арестован. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напоминаю: это тот уполномоченный, посадку которого, в свою очередь, вроде как проплатил Максим (по его словам).

Я думаю, приговор не отменят. Несмотря на то, что на «колдовской» передаче Николаев-Левин соловьем разливался: «Когда у человека магические способности, ему легко получить много денег, но потом темные силы отнимают втрое больше», - все понимают: Макс – просто серийный мошенник.

Ну, и, немножко, актер: сыграл эпизодические роли негодяев в нескольких сериалах и одного колдуна на ТВ. Да и тот оказался липовым.

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