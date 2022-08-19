Предприятия в Британии массово закрываются из-за рекордной инфляции и растущих цен

Предприятия по всей Великобритании вынуждены закрываться из-за энергетического кризиса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Небольшие предприятия по всей Великобритании вынуждены закрываться – их хозяева на в состоянии оплачивать разгромные счета за электроэнергию.

Свою лепту вносит и подорожание продуктов.

Первыми все прелести кризиса почувствовали на себе пабы, кафе и рестораны – двузначная инфляция, которой в благополучной европейской стране не было уже 40 лет, не позволяет владельцам малого бизнеса вести свои дела дальше.

Бизнесмены просят правительство вмешаться в ситуацию и помочь им удержаться на плаву. Но властям некогда – надо вести санкционную войну с Россией и накачивать Украину оружием в ее «войне до последнего украинца».

При этом страдает не только бизнес, но и простые граждане Соединенного Королевства: согласно подсчетам экспертов из Университета Йорка, с наступлением холодов около 18 миллионов британских семей будут еле-еле сводить концы с концами.

По словам владельца ресторана в Йоркшире Марко Ди Риенцо, который был вынужден закрыть свое заведение на фоне кризиса, цены сходят с ума: только за последнее время газ и электричество подорожали на 40%, растительное масло подскочило в цене вдвое, а стоимость продуктов увеличилась в диапазоне от 20% до 70%.

– Главным фактором является то, что ждёт нас впереди. Я думаю, что впереди будет трудный год или два: рост цен на продукты питания, газ и электричество, – сказал Ди Риенцо в беседе с журналистами Daly Mail.