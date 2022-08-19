Путин жестко раскритиковал чиновников за отсутствие финансовой дисциплины

Президент России Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Неприятный для служащего разговор состоялся на совещании по развитию судостроения. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) – крупнейшая в стране организация, выполняющая заказы и для военных, и для мирных целей.

- Алексей Львович (Рахманов – Ред.), а чего контрактов-то убыточных назаключали? – строго спросил Владимир Путин.

- Эта проблема касается головных заказов, когда мы начинаем строительство, практически не имея до конца полной спецификации и понимания, из чего корабль или судно будут состоять, - начал отвечать глава ОСК.

Чиновник объяснил, что корпорация «слишком пошла в сторону заказчика». Цена при обсуждении контракта с частниками называется примерная. Ведь проект доделывается по ходу строительства. Ну и получается, что иногда затраты верфи превышают оговоренную сумму.

- Может быть, это неправильный подход – посыпаю голову пеплом, но мне всегда казалось, что сначала Родина, а потом, соответственно, уже наши финансы, - добавил Рахманов.

- Интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной. И наоборот: нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины. Я обращаю на это ваше внимание, - осадил президент.

Да, Путин признал, что работать с заказчиками надо. «Но это не значит, что нужно делать всё шалтай-болтай и начинать стройку, заканчивать, а потом с финансами разбираться, подгоняя одно под другое», - указал российский лидер.