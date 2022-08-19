Самый большой в мире морж и загадочные нарвалы: «Газпром нефть» на фестивале РГО представила цифровую Арктику

Фото: пресс-службы Газпром нефти

В столичном парке «Зарядье» 18 августа открылся фестиваль Русского географического общества. Один из самых необычных проектов на нем представила компания «Газпром нефть»: в разгар жары москвичи и гости столицы смогут окунуться в холодный мир Русского севера. Цифровой арт-проект «Погружаясь в Арктику», созданный в сотрудничестве со студией Radugadesign, рассказывает о морских обитателях этого сурового, но прекрасного края.

Полярные экспедиции «Газпром нефти» совместно с Русским географическим обществом занимаются исследованием арктических животных, занесенных в Красную книгу. Ученые наблюдают за нарвалами – загадочными морскими единорогами, изучают популяции серых китов и атлантических моржей.

На экранах мультимедийной инсталляции проплывают киты, появляется самая большая в мире 3D-модель моржа и цифровые двойники нарвала. Арт-проект создан на основе технологии Naked Eye, предоставляющей возможность увидеть трехмерные изображения без специальных очков. Ледяная глыба, внутри которой появляются морские млекопитающие, позволяет рассмотреть мельчайшие детали этих удивительных созданий.

Чтобы добиться такой реалистичности, аниматоры и программисты работали совместно с учеными – участниками арктических экспедиций. - Через эмоциональные визуальные образы морских животных мы постарались передать эмоции от встречи с Арктикой, - рассказал член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль. - Наш цифровой портал открывает это завораживающее бескрайнее царство с его энергией и величием, приглушенными цветами и плавным ритмом жизни. Наша компания давно работает на Крайнем севере и придумала этот арт-проект, чтобы каждый мог погрузиться в Арктику и открыть ее для себя по-новому.

По словам организаторов, возможности технологии Naked Eye впервые демонстрируются в центре Москвы. Увидеть арт-проект «Погружаясь в Арктику» можно в любой день работы фестиваля, который продлится в «Зарядье» до 28 августа.