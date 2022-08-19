Честный обзор: работают ли популярные критерии при покупке арбуза

Выбор арбуза — не спорт, а лотерея — убежден наш корреспондент. Фото: Андрей АБРАМОВ

Каждый август одно и то же: сезон арбузов и тысячи советов из каждого утюга. Ты этот не бери, вот этот бери. Надо чтоб хвостик сухой, бочок желтый, корка не глянцевая. И звук — звонкий, как клаксон маршрутчика. Шутка ли: я специально полез на сайты уважаемых изданий и ведомств (Роспотребнадзор, «Роскачество», агровузы) да собрал противоречащие друг другу критерии самого-самого арбуза.

Хвостик должен быть: 1) сухой; 2) свежий, зелененький.

Бочок: 1) ярко-желтый; 2) бледное пятно.

Звук: 1) глухой; 2) звонкий.

Вес: 1) не больше 10 кг; 2) вес вообще ни при чем, у каждого сорта он свой.

Кожура: 1) плотная, которую невозможно поцарапать; 2) надо поскрести кожуру, и сразу пойдет травянистый аромат.

Вы скажите: «Абрамов, дурак ты!» Все сызмальства знают: звук звонкий, хвостик сухой, пятно средних размеров цвета августовского солнца.

Я отвечу: специально пошел на базар и бродил между рядами с арбузами. Подходил к каждому усатому продавцу (почему-то «полосатиков» продают обязательно мужики с растительностью над губой), просил показать мне лучший плод на прилавке и аргументировать это внешними признаками.

Услышал ровно то, о чем писал выше — диаметрально противоположные приметы. Вследствие чего обстоятельно заявляю: ерунда эти ваши признаки. Арбуз — это казино, а продавец — крупье, а иногда шулер, которому вы отдадите деньги.

Я купил три арбуза. Выбирал так, чтобы внешние признаки каждого отличались.

Три кандидата с совершенно противоположными внешними признаками. Фото: Андрей АБРАМОВ

КАНДИДАТЫ

Образец №1 «Сын маминой подруги»* — такой же идеальный

Вес 9 кг.

45 руб/кг.

Пятно: желтенькое, налитое, солидного размера.

Корка не глянцевая

Хвостик сухой.

Место покупки: фирменный московский бахчевой развал у м. «Первомайская».

Арбуз «Сын маминой подруги» — сухой хвостик, желтое пятно, корку с травянистым ароматом. Фото: Андрей АБРАМОВ

Образец №2 «Крепыш»

Вес 7 кг.

19,9 руб/кг.

Пятно еле заметно.

Корка глянцевая.

Хвостик зеленый.

Место покупки: сетевой супермаркет.

Арбуз «Крепыш» — зеленый хвостик, глянцевые, пятно блеклое (с обратной стороны, на фото не попало). Фото: Андрей АБРАМОВ

Образец №3 «Неудачник»

Вес 12 кг.

35 руб/кг.

Пятно: нет, вместо него — вмятина.

Корка бледно-желтая.

Хвостик отсутствует.

Место покупки: Преображенский рынок.

Арбуз «Неудачник» — без хвостика, очень бледный (фото получилось чересчур ярким), сам сплошное пятно. Фото: Андрей АБРАМОВ

Усатый торговец отговаривал меня от «Неудачника». Он пыхтел, шипел на меня, заклинал, чтобы я взял другой. Кажется, вслед мне смеялся весь рынок. Но крутые парни, как известно, на взрывы не оборачиваются.

Такой арбуз, я уверен, ни один знаток примет не купил бы. Нетоварный вид! Но №3, когда я делал тут-тук, отбивал кулак как мячик в пинг-понге. Звенящая музыка для ушей знатоков.

ДЕГУСТАЦИЯ

И что вы думаете: каждый арбуз оказался великолепен. Я даже задумался: может быть, мне в любви не повезло, так везет в азартных играх? Три из трех купленных в разных местах - и каждый сочился сахарной амброзией.

Конечно, можно было купить 100 арбузов каждого вида, анализировать и делать выводы. Но пока останусь при своем: арбуз — это лотерея.

*Это не сорта. Названия мы дали произвольно, исходя из внешнего вида.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Сейчас все арбузы вкусные»

— Приметы вкусного арбуза — это именно что приметы. Арбуз пока не разрежешь и не попробуешь — не узнаешь. Человек сталкивается с загадкой, начинает выдумывать, как ему обойти систему, — рассказал агроном селекционно-семеноводческого предприятия Александр Нестеров. — Для бахчевых культур гораздо важнее условия созревания. Тепличный арбуз никогда не будет таким же вкусным, как взращенный на плодородной песчаной почве под естественным солнцем. Важен надзор грамотного агротехника, система полива, удобрения.

На этом рынке большая конкуренция: Астрахань, Ставрополье, Кавказ, Краснодар, большой импорт из Центральной Азии, Ирана и других стран. Не последнее значение имеет цена и постоянное качество. Особенно это важно для сетевых магазинов. Если будут частые жалобы, не дай бог отравления — сорвется большой контракт. Поэтому можно сказать, что сейчас все арбузы, скорее, окажутся вкусными. Какие-то сорта и урожаи слаще, какие-то нет. Конец августа — идеальное время для покупки.