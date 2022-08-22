В России задержали террориста, который собирался совершить убийство в Индии

Целью террориста стала глава пресс-службы правящей партии Нипур Шармы

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали члена запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (далее - МТО «ИГ»), выходца из страны Центрально-Азиатского региона, планировавший совершить террористический акт в отношении одного из представителей правящих кругов Индии, что оскорбила пророка Мухаммеда.

«Установлено, что иностранец в период с апреля по июнь 2022 года, находясь на территории Турецкой Республики, был завербован одним из главарей МТО «ИГ» в качестве смертника. Его идеологическая обработка проводилась дистанционно посредством аккаунтов мессенджера «Teletgram» и в ходе личных встреч в Стамбуле представителем терорганизации», - сообщили в ФСБ России.

В ведомстве пояснили, что в результате террористом дана присяга на верность амиру МТО «ИГ». После чего перед ним была поставлена задача выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию для совершения резонансного террористического акта.

Напомним, в начале лета скандал в Индии произошел из-за высказываний сотрудницы пресс-службы правящей индийской партии "Бхаратия джаната парти" (БДП) Нипур Шармы и ее зама по работе с медиа Кумара Джиндала – об отношениях пророка Мухаммеда с его младшей женой Аишей бинт Абу Бакр.

Пресс-секретаря сразу уволили, но британские СМИ сделали все, чтобы разместить эту новость на первых полосах и рассорить Индию с Пакистаном. Скандал вырвался за пределы региона и повлек массовые протесты мусульман по всему миру.

В мусульманских странах эту передачу на телевидении расценили, как оскорбление по отношению к пророку Мухаммеду.

Ноты протеста послам Индии также вручили Катар и Кувейт, а ряд других мусульманских стран и организаций, в том числе Пакистан и Организация исламского сотрудничества, осудили высказывания представителя БДП.

Правительства и общественность мусульманских государств восприняли это как вызов, обвинив власти Индии в разжигании ненависти к исламу и потребовав публичных извинений.