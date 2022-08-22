Международный фестиваль искусств «Стрелка» состоится в нижегородских Пакгаузах

Фото: Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области

В последние годы Нижний Новгород всё чаще воспринимается как один из центров оперного и театрального искусства России. Культурные события в Нижнем Новгороде гармонично вписаны в российскую жизнь, а в самом Нижегородском театре оперы и балета им. А. С. Пушкина проходят масштабные реформы, что делает творческий коллектив все более популярным и востребованным не только за пределами региона, но и страны. Еще одно важное событие произошло в этом году: в столице Приволжья летом открылись новые культурные пространства – Пакгаузы. Там и пройдет с 26 по 28 августа IV фестиваль искусств «Стрелка».

Фото обновленных пакгаузов от Димы Четыре

Стрелка – это уникальное место, где сливаются Ока и Волга. Именно там в 2019 году прошел первый международный фестиваль искусств. Площадку для грандиозного события выбрали соответствующую: музыканты и зрители разместились под сводами металлических ажурных конструкций на фоне знаменитых нижегородских закатов.

Когда-то стальные кружева были частью главного выставочного павильона Всероссийской художественно-промышленной выставки, состоявшейся в Нижнем Новгороде аж в 1896 году! Позднее конструкции перенесли на территорию грузового порта на Стрелке, где они стали основой для строительства складов – пакгаузов.

Фото: АНО “Центр 800”

Региональные власти приняли решение наполнить их жизнью. После реставрации и комплекса работ внутри двух пакгаузов созданы многофункциональные культурные пространства. Особенность концертного Пакгауза – большое панорамное остекление за сценой, которое делает декорациями потрясающие виды русских рек на фоне исторической части города.

«Замысел создания нового концертного зала на Стрелке возник у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в 2019 году во время проведения первого фестиваля искусств. Очень радостно, что в этом году проект возвращается в Пакгаузы, которые за это время трансформировались в новые культурные пространства. Совсем недавно в концертном зале на Стрелке Нижегородский оперный театр представил грандиозную премьеру «Орфей и Эвридика», а в конце августа слушателей порадуют своим мастерством оперные солисты ведущих театров России. Фестиваль искусств «Стрелка» обогащает культурную среду региона и удивляет зрителей разножанровостью и творческими коллаборациями», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Фото: Дима Четыре

У проекта богатая история. В первом фестивале приняли участие 12 солистов мирового уровня, 2 симфонических оркестра, 3 дирижера, в 2020 году фестиваль вошел в культурную программу конференции «Цифровая Индустрия Промышленной России». А прошлогоднее действо было приурочено к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода и состоялось уже на трех культурных площадках города.

Без сомнений, за время своего существования фестиваль искусств «Стрелка» стал одним из ярких событий в культурной жизни нашей страны. В этом году в проекте примут участие ведущие солисты и артисты Большого театра, Мариинского театра, театра «Геликон-опера», МАМТ им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина.

Фото: Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области

«Нижегородцы и гости города смогут погрузиться в эмоциональные вихри 5-й симфонии П .И. Чайковкого и 9-й симфонии Д. Д. Шостаковича в исполнении оркестра La Voce Strumentale под управлением главного дирижёра Нижегородского театра оперы и балета Дмитрия Синьковского. Для ценителей современного театрального искусства фестиваль подготовил уникальную постановку – музыкальный медиа-спектакль “Смех по съеденному сердцу Офелии” в постановке режиссера Большого театра России Елизаветы Мороз», – рассказал художественный руководитель Нижегородского театра оперы и балета, куратор фестиваля искусств «Стрелка» Алексей Трифонов.

В медиа-спектакле участвуют участвуют актриса кино Светлана Мамрешева, дирижер Иван Великанов, оркестр Нижегородского оперного театра La Voce Strumentale, камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» и приглашенные московские музыканты. Постановочная группа создала музыкально-театральное истолкование образа Офелии в контексте пьес «Гамлет» Уильяма Шекспира и «Гамлет-Машина» Хайнера Мюллера.

Обновленные пакгаузы. Фото: АНО «Центр 800»

«На сцене существует только одна актриса. С видеохудожником Дмитрием Мартыновым мы нашли интересный ход для данной постановки: взяли изображение лица Светланы Мамрешевой и с помощью нейросети преобразовали его в остальных героев. В процессе спектакля Офелия становится и Гертрудой, и Полонием, и самим Гамлетом. Это усиливает эффект того, что в этом спектакле мы пытаемся посмотреть на всех персонажей именно глазами Офелии», – рассказала режиссер-постановщик Елизавета Мороз.

Гала-концерт в Пакгаузах. Фото: АНО «Центр 800»

Зрители станут наблюдателями за тем, как за сотни лет образ Офелии претерпевал изменения и стал основой одного из главных манифестов европейской драматургии ХХ века. В спектакле прозвучат произведения английских, итальянских, французских и немецких композиторов XVII-XVIII веков и подлинные английские песни времен Шекспира. Медиа-спектакль пройдет 27 августа и 28 августа.

Завершится фестиваль искусств «Стрелка» 28 августа гала-концертом. В этот вечер прозвучат арии из опер Верди, Россини, Пуччини, Чайковского и других великих композиторов в исполнении ведущих солистов Большого театра, Мариинского театра, Геликон оперы, МАМТ им.Станиславского и Немировича-Данченко, а также Нижегородского театра оперы и балета. На сцену выйдут Венера Гимадиева, Екатерина Лукаш, Иван Гынгазов, Тигрий Бажакин.

Оркестр Нижегородского оперного театра La Voce Strumentale выступит под управлением его главного дирижера Дмитрия Синьковского и маэстро Фабио Мастранджело (Италия).

Билеты на все мероприятия IV Международного фестиваля искусств «Стрелка» можно приобрести по ссылке.