Троллинг или ревность: почему Дмитрий Губерниев топит Алину Загитову

Губерниев никак не оставляет в покое Алину Загитову Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный голос российского биатлона, зычный телеведущий Дмитрий Губерниев никак не оставляет в покое Алину Загитову. Возможно, просто чувствует запах хайпа. Возможно, ревнует перспективную ведущую шоу «Ледниковый период» к эфиру. Вот и задевает при каждом удобном случае, как Ольгу Бузову, которую в свое время расспрашивал про коньяк по утрам.

Так, однажды Губерниев «отправил» начинающую тележурналистку на интервью к первым лицам крупнейших государств.

— Я думаю, что ей нужно пойти дальше: Путин, Байден, Си Цзиньпин, Папа Римский, Шольц, Макрон, — поиронизировал Губерниев. — Алина как талантливая девушка может развиваться в этом смысле дальше. Но ей нужно понимать, что для того, чтобы быть убедительной, когда она будет брать интервью, нужно до конца владеть мастерством телевизионной ведущей. А без меня ей это сделать будет очень сложно.

А стоило Алине высказаться по поводу того, что во время приостановленной карьеры она намерена все же нацелиться на работу телеведущей, Губерниев не сдержался и затроллил девушку, которая не раз допускала речевые ошибки, хотя прошла уже два курса обучения журналистике в РАНХиГС. Недавно Загитова назвала коммерческое шоу Татьяны Навки «сказочной сказкой».

Губерниев топит Алину Загитову Фото: Михаил ФРОЛОВ

— Надеюсь, всем вам понравилась сегодняшняя сказка, — предположила после выступления прославленна фигуристка. — Мы старались сделать ее сказочной для вас. Но без вас не было бы такой сказки, как сейчас.

Губерниев не смог пройти мимо и придумал остроумный пост, чтобы снова привлечь внимание очаровательной коллеги.

— Над техничной техникой речистой речи и мастерским мастерством эфирного выступления в эфире или публичного выступления перед публикой Загитовой нужно работать, — написал в телеграме Дмитрий. — Тут три занятия со мной уже не помогут, надо в районе четырех-пяти занятных занятий

Ранее Алина в программе «Доброе утро» называла российское фигурное катание очень сильным в мире фигурного катания.