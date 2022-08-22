На съемках приквела «Игры престолов» актеру чуть не отсекло голову мечом. «Виновник» обшутил ситуацию в стиле Алека Болдуина

Фото: кадр из фильма

Может, это актерская байка. Может, промо-кампания вышедшего только что сериала «Дом дракона» (Амедиатека, Kino1tv.ru). Но зарубежная пресса сообщает, что один из актеров нового сериала на съемках чуть не лишился головы. Этот эпизод артисты теперь вспоминают со смехом.

Фото: кадр из фильма

Новый проект покажет события, предшествовавшие основному сюжету «Игры престолов»: когда династия Тарагриенов распадалась. В сериале «Дом дракона» роль принца Деймона Тарагриена, младшего брата короля Визериса I, досталась Мэтту Смиту («Доктор Кто»). Вот с ним-то и произошел чуть ли не роковой казус. Об этом рассказал в интервью Variety другой артист проекта — Фабьен Франкель («Рождество на двоих»), он сыграл Сира Кристона Коля, командующего Королевской гвардией.

Во время съемки рыцарского турнира герои Смита и Франкеля дрались в доспехах. И чуть по-настоящему не зарубили друг друга.

— Я понимаю, что не должен говорить, что это произошло, потому что все хотят знать, как Мэтт выкрутился, — заинтриговал Франкель. — Очень, очень к сожалению, его меч отскочил от моего щита и ударил ему прямо по голове. У него была небольшая сечка, но я думаю, он справился. Он смелый человек.

Фото: кадр из фильма

Корреспондент, бравший интервью, предположил, что в этом случае Франкель не виноват — ведь актер защищался, и проблема в том, что именно меч Смита чуть не отсек голову ему самому.

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