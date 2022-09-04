Этому городу нужны новые инвесторы

Фото: Дина НИКИТЕНКО

Саянск, небольшой таежный город в Иркутской области, - феномен. Здесь нет классических для глубинки проблем с дорогами, сферой ЖКХ или благоустройством, на улицах чисто и красиво, а соцобъекты строятся такие, что позавидуют областные центры. Население растет, а бизнес процветает.

Экономический потенциал города формируют около 380 предприятий и организаций, в том числе промышленные гиганты, такие как крупнейший изготовитель поливинилхлорида в России АО "Саянскхимпласт" и основной производитель мяса птицы в Иркутской области ООО "Саянский бройлер".

В 2018 году город стал территорией опережающего экономического развития (ТОСЭР). Это позволило создавать максимально благоприятные условия для бизнеса, предоставляя налоговые льготы и преференции.

Фото: Дина НИКИТЕНКО

Так, на сегодня зарегистрировано пять резидентов ТОСЭР "Саянск":

• Производство крупногабаритных пластиковых емкостей ООО «Ирпласт».

• Создание комплекса производств глубокой переработки древесины ООО «ПК МДФ».

• Организации предприятия по круглогодичному выращиванию овощей и зеленных в защищенном грунте ООО ТК «Саянский».

• Расширение производства пластиковых окон, алюминиевых и металлических изделий ООО «Линия окон».

• Строительство гостиницы ООО «СОВА», оказывающей услуги временного проживания, кафе, автостоянки.

И город ждет новых инвесторов! Все ресурсы для создания и развития предприятий имеются.

- Мы открыты к любым предложениям, - говорит мэр Саянска Олег Боровский. - Наш город отличают выгодное географическое положение, надежные энергоресурсы, наличие свободных земельных участков и площадей с развитой инженерной инфраструктурой, а также условия для комфортного проживания населения.

Мэр Саянска Олег Боровский.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• Саянск начали строить в 1970 году, создавая здесь один из главных отечественных центров химической промышленности.

• Основной вид разрабатываемых ресурсов - Зиминское месторождение каменной соли, которой хватит еще на сотни лет.

• Город расположен в западной части Иркутской области, в зоне, прилегающей к Транссибирской магистрали. Расстояние до областного центра по дороге - 270 км, до озера Байкал - около 300 км.

• Промышленные предприятия расположены в 12 км от жилой зоны, благодаря чему в Саянске отличная экология и свежий таежный воздух.

• Это компактный и полностью благоустроенный город площадью 82,42 кв. км.

• В городе живет около 40 тысяч человек. Средний возраст - 39 лет. Доля трудоспособного населения - почти 53%.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться с инвестпроектами

Предложения ждут в отделе экономического развития и потребительского рынка Управления по экономике администрации Саянска:

тел. 8 (39553) 5-72-22,

е-mail: economsayansk@mail.ru.