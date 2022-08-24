Сбербанк за полгода предотвратил 452 преступления против клиентов

За шесть месяцев 2022 года благодаря содействию сотрудников банка правоохранители раскрыли 233 преступления и привлекли к уголовной ответственности 140 мошенников.

Чаще всего преступники пытались завладеть деньгами клиентов в отделениях Сбербанка. Приходили туда, предъявляли поддельные паспорта, доверенности, наследственные и исполнительные документы. Но сотрудники банка подготовлены к тому, чтобы противостоять таким действиям. И еще они используют технологические решения для мониторинга и анализа сомнительных операций. Благодаря этому они предотвращают больше 90 процентов попыток мошенничества, а остальные раскрываются в кратчайшее время.

Например, недавно сотрудники безопасности Сбера пресекли деятельность преступной группы, участники которой по фиктивным документам пытались похитить денежные средства со счёта клиента банка на сумму свыше двух миллионов рублей. Владелец счета находился за границей, и преступники хотели этим воспользоваться. Оформили от его имени дебетовую карту и в мобильном приложении несколько раз пытались перевести деньги на счёт одного из соучастников.

Однако операция была остановлена системой фрод-мониторинга Сбера. Проверив предоставленные документы, сотрудники банка выявили мошенничество и передали информацию об инциденте в правоохранительные органы. В то же время злоумышленники попытались предъявить в банк поддельные исполнительные документы о долговых обязательствах клиента — по данному факту было возбуждено ещё одно уголовное дело. Участники группы арестованы.

- Довольно часто объектом посягательств мошенников становятся люди старшего возраста, особенно не имеющие родственников, а также социально незащищённые граждане. Преступники пользуются их беззащитностью и легко входят к ним в доверие. Раскрывать такие преступления непросто: потерпевшие часто не запоминают лиц и поэтому не могут описать аферистов. Подчеркну, что любое преступление против наших клиентов или банка всегда будет раскрыто, а злоумышленники понесут заслуженное наказание. Сотрудники безопасности Сбербанка делают всё, чтобы любые атаки преступников на банк были отражены, а средства клиентов остались в целости и сохранности, - рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Так, недавно один из офисов Сбера в Сибири пришла пожилая супружеская пара. Муж и жена пытались через банкомат перевести кому-то деньги. Оператор Центра мониторинга по камерам заметил их встревоженное состояние и предположил, что они находятся под психологическим давлением третьих лиц. Он связался с ними по громкой связи и предупредил о возможном мошенничестве, после чего вызвал группу быстрого реагирования.

Как выяснилось, за несколько часов до этого женщине позвонил некто, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что со сберовским счетом пенсионерки производятся мошеннические действия. Мнимый сотрудник безопасности дал женщине инструкции. К счастью, благодаря бдительности настоящего сотрудника Сбера, она не успела выполнить инструкции и перевести деньги злоумышленнику. Предотвращённый ущерб составил 450 тыс. рублей, средства клиентки были спасены.