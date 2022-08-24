Метан станет доступнее? Опыт говорит – нет

Правительство увеличило долю субсидирования расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на метан Фото: Иван ВИСЛОВ

Теперь власти будет оплачивать 48% таких расходов вместо 24%, как прежде. Ожидается, что это ускорит переход с бензина на метан – в течение 5 лет в России должно быть построено около 1300 газовых заправок.

Но будет ли от этого толк? На такой непростой вопрос дает ответ главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков:

Собственно, постановление еще не опубликовано – почитать бы его. Но в любом случае хорошо, что подобные программы есть. Тема для нас ясная и прозрачная. Экономика просчитана много раз и очевидно, что выгода есть – особенно для тяжелого транспорта.

И метана у нас хватит лет на пятьдесят (а то и больше) беспроблемной эксплуатации. Как модно сейчас говорить, с энергетической безопасностью у нас все в порядке.

Но нужно понимать, что речь идет именно о метане, а не о популярном в народе пропан-бутане. Пропан-бутановое ГБО гораздо дешевле, а заправочных станций в десятки раз больше. А метан более требователен к оборудованию, метановое ГБО дороже, заправочных станций мало.

Все уже забыли, что у нас была мощнейшая газовая программа, которую государство запустило в 2013 году. Согласно этой программе, в городах-миллионниках к 2020 году мы должны были довести долю коммунального и пассажирского транспорта на метане до 50%. А в городах поменьше – до 30%.

И что же? А ничего. Дизель победил. Мы даже не смогли построить запланированное количество АГНКС! К 2020 году у нас их должно было быть по всей стране около 2000, а реально работало чуть более 600. Понятно, что люди не хотят покупать такие машины – потому что заправляться негде. Да и газ нынче уже не так дешев, как несколько лет назад.

Для сравнения: в крохотной Италии, где не было никаких госпрограмм, свыше 1500 метановых заправок, в Иране — 2500. Странно, правда?

И ни одного ответственного за это чиновника не найти. Кто не смог предварить в жизнь государственную программу? Кого лишили премии? Кого отправили в отставку? Кто ответил перед государством и автомобилистами? Никто.

А ведь метан на автотранспорте – это гораздо более понятная и простая программа, нежели внедрение водорода или развитие электротранспорта. Но рукой тех же чиновников газовое оборудование теперь – это «внесение изменений в конструкцию», нужно узаконить, а это долго и дорого. А еще техосмотр. Перепродать такую машину сложнее: если новый хозяин захочет снять оборудование, это снова переделки – нужно снова узаконить.

Поэтому есть смысл покупать уже готовые автомобили с ГБО заводской установки. Но у нас метановые легковые машины делали только АВТОВАЗ (Веста CNG и Ларгус CNG) и УАЗ (Патриот CNG). АВТОВАЗ делал около трех тысяч машин в год – на всю страну! Потому что их не брали. Но Ларгус сейчас не выпускают. Весту начнут собирать не раньше второго квартала 2023 года. Что покупать?

Более того, все газовое оборудование – импортное. И если на ту же Весту CNG ставили китайский баллон, то вся остальная газовая аппаратура была итальянская. Будут ли нам теперь итальянцы ее поставлять? Конечно, заменить можно всё, но нужны время и деньги.

Если есть госпрограмма и выделены финансы, должен быть ответственный человек, с которого потом можно будет спросить. В противном случае, мы и эту программу снова увидим только на бумаге.