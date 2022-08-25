Когда Кирюшин отец умер, «папой» стала сестра

Маленькая квартирка на окраине города. Такая крохотная, что жить в ней могут только те, кто друг друга очень любят: мама Оля, дочка Ксения и сын Кирилл. Дочка – умная и сильная. Сынок больной и слабый. Но оба – драгоценные, мамины. Был еще папа - тоже любимый - но в 2010-м году он умер и стало совсем тяжело...

Кирюше девятнадцать лет. В семье его называют только так – ласково и бережно. А он чувствует, что любим и очень старается быть хорошим – помогать сестре и маме по хозяйству, хорошо учиться. Кирюша старшеклассник, но особой школы. Он умеет читать и считать, обожает книги, но чтобы обязательно с картинками. Он старается, но пока не справляется без посторонней помощи. Одеться, умыться, приготовить еду. А еще боится один выходить на улицу, ведь он плохо говорит. А еще иногда его внезапно скручивает страшная, неуправляемая сила – эпилепсия, после которой он забывает и то, что умел. Органическое поражение центральной нервной системы, недоразвитие речи – это все его диагнозы.

Когда не стало папы, старшая сестренка Ксюша, забросив подруг и развлечения, полностью посвятила себя помощи маме и заботе о брате. И, несмотря на это, продолжала хорошо учиться, поступила в медицинский. Но работать она пока не может - учится. Семья живет на пособия и пенсию. А больной мальчик постоянно нуждается в лечении, обследованиях и реабилитации. Причем, чтобы лечение действовало, его необходимо постоянно корректировать. На все это нужны деньги.

- Просить о помощи очень трудно, - говорит Ольга, — но у меня нет другого выхода. Если бы я не просила, без помощи людей Кирюша сейчас и не разговаривал бы. Если бы вообще был жив.

Мальчик наблюдается в Институте детской и взрослой неврологии и эпилептологии в Москве. Благодаря лечению там эпилепсия почти оставила в покое Кирюшу. Но если в очередной раз не обследоваться и не скорректировать лечение, приступы вернутся и все наработанное с таким трудом пойдет прахом. До назначенной даты обследования осталось совсем немного времени. Чтобы Кирилл смог поехать на запланированную госпитализацию, нужно всего 50 000 рублей. Но это каждые полгода. Семья не справляется. Пожалуйста, помогите им.

По всем вопросам звоните: (499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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