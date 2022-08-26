В каждой женщине живет «внутренняя ведьма». И это прекрасно. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Между Гоголем и Коэльо нет как будто ничего общего. Один мнительный и молчаливый малоросс, второй загадочный и дерзкий бразильянец. У оного каре, у другого лысина. Они - люди разных эпох, разных культур, взглядов. Но мнения их о слабом поле схожи до уровня плагиата. «Все бабы - ведьмы, а те, что постарше - уж точно ведьмы», - писал в ХIХ веке в «Вие» незабвенный Николай Васильевич. «Женщины обладают сверхъестественной способностью знать, что происходит в душе мужчины. Все они - ведьмы», - делился соображениями о женской природе в ХХ веке Пауло.

Все вижу, все знаю

Многие мужчины хоть раз в жизни подозревали свою вторую половинку в связи с нечистой силой, называя - в зависимости от ситуации - то феей, то колдуньей, то, почти как упомянутые великие писатели, ведьмой проклятой. И, главное, не было случаев, чтобы кто-то застал любимую за приготовлением варева в котле или вылетающей на метле в окно, никто не видел, как благоверная наколдовывает себе волшебной палочкой новые модные туфли, - а поди ж ты. Обзываются.

Саша свою жену Веронику тоже считал «одной из этих». Не всерьез, без страха перед сверхъестественной силой, способной превратить его в противную жабу, просто удивляла его женина проницательность. Допустим, позвонил он как-то в пятницу вечером домой и говорит: задержусь, начальник - сволота толстощекая, заставил отчет доделать. А Вероника в ответ весь расклад супругу выложила на тарелочке с голубой каемочкой, прям, как в сказке: что собрался муженек на самом деле не поработать сверхурочно, а пива попить с коллегами в баре, и даже поименно перечислила «подельников».

Или носки. Постоянно от Саши куда-то прятались. А пред зоркими мудрыми очами жены его сразу представали. Даже обидно и немножко унизительно.

А еще Вероника всегда чувствовала «не то». Если где-то может быть небезопасно, или накануне ссоры или неприятной новости, или ребенок вот-вот приболеет, - она места себе не находила, беспокоилась, как будто знала все наперед. Зарплату Сашину тоже всегда за два дня чуяла. А про других женщин на горизонте и говорить нечего. Выщелкивала мужнины мысленные шуры-муры с коллегами и соседками на раз.

Приятели к Александру в гости не ходили. Притом что Вероника была сама милота, красота и обаяние, мужички заходить на ее территорию отказывались.

- Извини, Сань, - объясняли они как бы шутя, - взгляд у твоей супруги неласковый. Тяжелый даже. Как-то не по себе от него.

Как вычислить ведьму

Если спросить у какого-нибудь эксперта по всяческой магии, ну знаете, таких в телевизоре пруд пруди, по каким внешним признакам можно узнать настоящую ведьму, мудрый тяжелый взгляд обязательно будет в списке. А еще, говорят, у ведьм, сколько бы им ни было лет, почти нет лишнего жирка на животе, у них густые волосы и моложавое лицо, по которому невозможно определить, сколько ворожее лет.

- Если же опустить рассуждения о сверхъестественном, то все дело в том, ЧТО природа заложила в женщину в принципе, - объясняет психолог Эдуард Толохов. - В любую. Можно сказать, что в женском подсознании есть особые чары. У женщин намного лучше, чем у мужчин, развита интуиция. А интуиция в познании мира гораздо важнее, чем логика. Второе, как известно, гордость и достояние мужской половины человечества.

Как видим, даже некоторые психологи допускают, что в каждой женщине живет «внутренняя ведьма», которая подсказывает, как будут развиваться события, когда муж обманывает, и где валяются носки. Это некая энергия, которая капает в душу эмбриону, когда природа решает сделать его девочкой, и которая в эпоху охоты на ведьм заставляла сжигать на кострах женщин. И тех, кто действительно баловался приворотными зельями, и тех, кто просто жил не по правилам.

- Проблема в том, что не каждая современная женщина может жить в гармонии со своей «внутренней ведьмой», - рассуждает психолог Толохов. - На протяжении веков женщин заставляли быть смирными, слушаться, не выделяться. И они в итоге научились существовать в обществе, играть навязанную им роль. А свою природу, ту самую «внутреннюю ведьму», похоронили под условностями, правилами, хорошими манерами и воспитанием. Часто дамы и сами не знают про свою «подругу», потеряли с ней контакт, потому что часть их души, то, что заложено природой, оказалось загнано в угол. Именно поэтому многие чувствуют себя несчастными. Вроде бы все есть, но чего-то не хватает. А не хватает той самой ведьминской природной частички.

Правда, бывает, что «внутренняя ведьма» нет-нет, да и прорывается из-под завалов запретов и показывает, на что способна. Скажем, живет себе женщина с «токсичным мужем». Год, два, пять. Мается. Терпит. Все надеется, что когда-нибудь все в ее жизни наладится, и супруг из гамадрила эволюционирует в человека. А потом в один прекрасный момент что-то внутри у нее щелкает, она - терпила из терпил - собирает вещички муженька в котомки и выставляет его за дверь. Потому что быть ведьмой - значит быть свободной, дерзкой и никому не подчиняться. Может быть, это и имели в виду Гоголь и Коэльо?