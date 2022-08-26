Дина Магнат, руководитель направления клиентской работы Института развития семейного устройства: «Главная задача перестать быть чужими»

В ИРСУ проводят индивидуальные психологические консультации для семей или отдельно для детей и взрослых. Фото: Shutterstock

Международная обстановка не добавляет уверенности в завтрашнем дне. Два года назад полыхнула пандемия коронавируса, сейчас раскручивается маховик санкционного противостояния стран Запада с Россией по украинскому вопросу… Но это не значит, что жизнь в стране замерла. Например, россияне продолжают обзаводиться приемными детьми. «Сейчас усыновление и опека идут примерно теми же темпами, что и до пандемии», - отметила руководитель направления клиентской работы, руководитель Школы приемных родителей Института развития семейного устройства (ИРСУ) Дина Магнат. В этой нелегкой работе им помогает ряд благотворителей, включая Промсвязьбанк (ПСБ).

Чем приемный ребенок отличается от собственного? Если коротко, то «отмыть и обуть» - мало.

ОБУЧИЛИ 1800 КАНДИДАТОВ В РОДИТЕЛИ

«Мы можем основываться только на собственном опыте, - обращает внимание Дина Магнат. – В Институте развития семейного устройства достаточно большая Школа приемных родителей. Через нее каждый год проходят несколько сотен человек. Обычно 200 – 250 желающих усыновить или взять под опеку детей, по итогам 2022 года будет больше 300. Мы видим, что в 2020 был провал по количеству детей, которых взяли наши выпускники (это связано с карантином в детских учреждениях и другими пандемийными ограничениями – «КП»): если в предыдущие годы брали 30 – 40 детей, то в 2020 не дотянули даже до 30. В 2021 году цифры вернулись – больше 40 детей. Сейчас усыновление и опека идет примерно теми же темпами».

С 2012 года в России всем, кто хочет усыновить или взять под опеку ребенка, необходимо пройти обязательный курс обучения. Школа приемных родителей ИРСУ- одна из нескольких десятков таких «школ» в Москве. За девять лет ее работы ИРСУ выпустил более 1800 кандидатов в приемные родители

«Кроме того, у нас есть онлайн-обучение, которое появилось в пандемию. Как понимаете, это история вынужденная. Развить ее пришлось из-за локдаунов. Физическое присутствие на занятиях Школы приемных родителей, когда ты встречаешься с такими же живыми людьми в группах, конечно, гораздо эффективнее», - отмечает психолог.

Но пройти обучение мало. Поэтому в ИРСУ оказывают психологическую поддержку и тем семьям, которые все-таки взяли к себе некровного ребенка (неважно, здесь эти люди заканчивали школу приемных родителей или в другом месте). Усыновить ребенка – это не то же самое, что его родить. Обычно дети, которые приходят в приемные семьи, имеют большой негативный опыт – либо в семье, где о них плохо заботились, либо в детском учреждении. У всех таких детей есть опыт потери. А когда маленький человек переживает страшное, он подстраивается к тяжелой жизни. Потом оказывается в приемной семье - со всем своим опытом, привычками и поведением. Перестроиться бывает непросто. А приемным родителям сложно принять то, как себя ведет ребенок: не понятно, зачастую страшно.

«В Школе приемных родителей мы об этом много говорим. Но потом в жизни оказывается может быть все не так, как представлялось. Родителям сложно. Обращаются за поддержкой, приходят в том числе и к нам», - отмечает Дина Магнат.

В ИРСУ проводят индивидуальные психологические консультации для семей или отдельно для детей и взрослых.

Кроме того, в институте создано много групп поддержки для приемных семей. Отдельно для детей разных возрастов. Есть группы, куда ходит пара – ребенок и родитель (чаще мама, но иногда и папа бывает). И на этих группах в ходе занятий родители многое понимают и про себя, и про ребенка. Учатся общаться с ребенком таким способом, который помогает ему перестроиться на нормальную жизнь. Есть группы для взрослых – для приемных родителей, куда они ходят без детей. Где можно просто проработать – обсудить какие-то свои сложности, послушать других приемных родителей, с психологом пообщаться.

Дина Магнат

ОРИЕНТИР НА ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА

Какие типичные ошибки совершают родители? Мы о них уже начали рассказывать…

«С родителями часто играет злую шутку представление, что приемный ребенок такой же как кровный, но только грязный и голодный. Его надо отмыть, накормить и дальше будет то же самое, как со своим. Как у Диккенса в романах: сиротка болтается на улице, не пойми как живет, а потом появляется добрый дядюшка, который берет его в богатый дом и все волшебным образом налаживается, - переходит на литературные аналогии Дина Магнат. - А реальный приемный ребенок ближе к Гекльберри Финну, который тоже жил на улице, а потом взяла его к себе добрая вдова. И правда добрая, и все хорошее ему дает, а ему этого не надо, ему плохо дома. Причем, у Марка Твена все достаточно мягко показано. Там ребенок с сочувствием к вдове относится. А в реальности бывает пожестче. Сильно жестче!»

Проблема, что весь опыт ребенка говорит о том, что кругом враги: жизнь тебя не любит и ты должен выкарабкиваться сам. А для этого нужно врать, воровать, никому нельзя верить и даже слышать свои чувства, нельзя расслабляться ни на минуту. И ребенок начинает с такими установками жить в семье. А семья-то ничего такого не ждет: мы к нему со всей душой, а он у нас… – и дальше длинный перечень, что он делает не так. В семье думают, что ребенок какой-то «бракованный», дурной. А он не дурной, просто адаптировался совершенно к ненормальным жизненным обстоятельствам.

СНАЧАЛА ОТНОШЕНИЯ, ЗАТЕМ ЗНАНИЯ

Вторая типичная ошибка вытекает из первой. Ребенка взяли, «отмыли-накормили, одели, обули, игрушек купили, в школу записали». А теперь будем растить так же, как любого ребенка этого возраста.

Не выйдет.

Приемному ребенку 7 лет. Пошел в школу. Во второй половине дня в продленке. Вечером забрали, в выходные сходили в зоопарк. Мама и папа работают, старшего так же вырастили… А с приемным так не получится. Отводишь ребенка в школу, а он школу разносит. Учителя говорят: «Заберите его». А ты не можешь забрать, потому что работаешь. Приемному ребенку от родителей требуется гораздо больше ресурсов, чем другим детям.

«На Школе приемных родителей мы всегда говорим: какого бы возраста ребенка вы не планировали брать, закладывайте ресурсов – сил, денег, себя, родственников или нянь столько, как если бы у вас появился младенец, - говорит психолог. - Вы же понимаете, что младенец требует круглосуточного присутствия взрослого? И семилетке на первых порах в семье требуется круглосуточное внимание. И даже подростку. Потому что это ребенок, которого нельзя запустить на ту же траекторию, по которой движутся ваши другие дети этого возраста», - отмечает психолог.

Еще немаловажный момент – приемные дети поначалу серьезно отстают в развитии. Потому что они жили в среде, где развитие не поддерживали. Идет в первый класс, а он цвета не различает, или в третий класс, а букв не знает. Родители прикладывают усилия, чтобы приемный ребенок нагнал программу. Все лето занимаются, измучались, он не хочет, все на нервах… Этот путь, как правило, ошибочный.

«Это чужой ребенок, и мы ему чужие взрослые. Наша главная задача перестать быть чужими, научиться получать радость от общения. Ищем какие-то совместные занятия, дела или отдых, которые нас обоих радуют. Чтобы мы научились друг друга понимать. И тогда среда вокруг ребенка станет помогающей в развитии, - пояснила Дина Магнат. - Да, ребенок сам по себе читать не научится, конечно, но возьмет много другого из окружающей среды, а самое главное начнет перестраиваться под вас, отпускать свой тяжелый опыт. Вот эти свои нехорошие привычки, тяжелый взгляд на мир. Только после этого он сможет что-то усваивать – буквы, цифры… Только после этого имеет смысл начинать битву за школу. Потому что без отношений борьба за знания приводит к тому, что отношения выстраиваются плохо, очень тяжело, мучительно».

ОДИН ИЗ ЗНАЧИМЫХ СПОНСОРОВ - ПРОМСВЯЗЬБАНК

Институт развития семейного устройства занимается решением чрезвычайно важной задачи для всего общества. Но у организации нет коммерческого источника дохода. Работает на средства частных спонсоров. Обычные люди, - физические лица – перечисляют небольшие пожертвования. Пожертвование даже 100 рублей, особенно если оно приходит каждый месяц, помогает организации чувствовать себя устойчивее.

Вторая составляющая – грантовые конкурсы, в которых ИРСУ участвует. И третья - поддержка крупных спонсоров. Таких как ПСБ.

«Промсвязьбанк уже два года один из очень важных наших спонсоров. Помните, я рассказывала о групповом проекте поддержки приемных семей? Дети с родителями учатся выстраивать отношения друг с другом. Промстройбанк спонсирует значительную часть этой программы, за что мы им очень благодарны», - отмечает Дина Магнат.