Скандал в чате СНТ

По мнению соседей, купаться можно только в определенные часы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подписалась на чат СНТ, думала быть в курсе новостей милой спокойной пасторальной жизни, а оказалась в эпицентре страстей.

Пишет дачница, живущая у пруда:

- Огромная просьба к громко купающимся: вы не одни в этом мире, и зона вокруг пруда все ещё жилая, и в 8 утра реально хочется спать!!! Да и в течение дня хочется покоя и, не побоюсь этого слова, ТИШИНЫ!!!! Есть часы отдыха и временные рамки, прошу придерживаться: с 13.00 до 15.00 тихий час! Все отдыхаем вместе с детьми!!! Да, представьте, мне всех вас, купающихся, слышно, и находиться на участке иногда просто нереально, ведь на пляже все орут, как умалишённые, а тем более приезжают на машинах с музыкой, повторяю, я плачу за участок, как все, а отдыхать не получается!!! А с собаками можно в 8 утра гулять по дороге за кооперативом, там никто не живет и не проснётся от истошного лая вашей любимой собаки!!! Просто поставьте себя на место людей живущих у пруда!

Такой крик души.

Тихо опухнув (значит, купаться можно только по графику, с 9 до 13-ти, и с 15-ти, видимо, до 18-ти? Ничего себе отпуск, женщина не перепутала вольную жизнь на даче с колонией для несовершеннолетних?), листаю чат дальше.

- Уважаемые соседи! Просьба не вывозить мусор в контейнер в 5 утра! Мы живём рядом, а грохот, особенно в пустой контейнер, будит, а у нас ещё ребёнок целое лето! Все-таки на даче хочется отдыхать! Мало того, что воняет, так ещё и спать невозможно! Думайте о людях, а не только о том, чтобы быстрей вывезти тачку барахла со своего участка! Главное, будто нарочно ждут, чтобы контейнер опорожнили, и в пустой…

Тааак, теперь нельзя ещё и работать по утрам: жаворонки должны подстраиваться под соседей-сов и начинать трудовой день, когда обычно садятся отдыхать. Дурдом.

Откладываю телефон, тут же звякает сообщение:

- Коллеги… А как можно определеть людей, которые на коптере летают над чужими участками нииизенько так, с паузами, и подглядывают за отдыхом в купальниках и работой других дачников?

Чат взрывается:

- Коптер запускают с участка 1234 и зависают над соседними, не знаю, что-то снимают для YouTube или это просто любители подглядывать за женщинами!!!

- Можно глушить их. Потом хозяин коптера будет искать его и сам себя выдаст.

- Как их глушить?!

- Специальным устройством или лопатой.

- С ружья!!! Чтоб этот летающий кусок дерьма разлетелся на куски, а его пилот одристал ляжки в ожидании, что его сейчас заметят с пультом в руках и отстрелят харю!

- Соседи (внезапный голос разума среди истерики- Авт.), остановитесь! Вы говорите о ДЕТСКОЙ игрушке как о системе видеонаблюдения! Зайдите в игрушечный магазин, посмотрите ролики в Инете, какое ужасное качество съёмки! Да там в условиях вибрации вообще сложно что-либо увидеть…

- У меня девочки-подростки загорают на участке, этого урода надо достать!

- Также могу вам сообщить, что спутники, которые делают снимки из космоса, тоже вас снимают, и качество фото там во много раз выше…

- Вы защищаете вуайериста, что, пультом дал порулить?!

Сообщение удалено.

Сообщение удалено.

Сообщение удалено.

Это - как антракт. Через время - вторая часть Марлезонского балета.

- Коллеги! С хозяином и любителем понаблюдать за чужой дачной жизнью была проведена беседа. Нет, не подросток. Вполне взрослый семьянин. В кругу семьи… и даже во время разговора не выпустил пульт своего «ока» из рук… Увы, откровенных извинений или раскаяния не было, скорее, злость и обида, что поймали и напомнили о морали. Ещё и остальные члены семьи пошли в атаку… Видимо, для них норма пялиться на чужих жен и детей, отдыхающих во внутренних дворах за заборами.

- Вы! Тот, кто защищал, скажите, что пульт от «детской игрушки» делал в руках у взрослого дяди?

- День добрый всем! На участке 1234 проживают нормальные адекватные люди. Мы отмечали праздник, развлекали детей. Вы сделали замечание, дрон убрали. Вопрос исчерпан.

- Это развлечение повторяется не первый раз и, если хочется развлечь детей, можно пойти на озеро и запускать игрушку там, а не над жилыми домами, и не подсматривать за соседями, и очень правильная ориентация у ваших детей: с детства учите подсматривать (хохочущий смайл, хохочущий смайл, хохочущий смайл).

Я в шоке и просто попытаюсь перечислить, чего, оказывается, нельзя делать на даче, по мнению моих соседей.

Нельзя купаться, когда хочется, гулять с собакой в удобном и красивом месте в нужное ей время, слушать музыку и пускать в воду детей: они гарантированно орут, это главное их занятие на пруду, второе - игра «утопи соседа».

Нельзя работать по холодку и, Боже упаси, нельзя «ловить» пустой контейнер, чтобы с удобством забить его строительным мусором.

Нельзя развлекать детей дроном: можно, но без видеокамеры, а в ней вся соль: посмотреть с высоты на чужие коттеджи и бассейны!

И, да, это законно: незаконно снимать лица людей или заглядывать дроном в окна, это будет считаться нарушением частной жизни, - но понаблюдать с высоты, как соседка окучивает картошку, если акцент именно на картошке, а не на трусах соседки, - с дорогой душой!

Но попробуй объясни это разъяренным единоличникам, любителям загорать без купальников и заборовладельцам…

Если вы думаете, что у нас живут отпетые эгоисты-склочники («Лишь бы мне спать, а вы провалитесь со своими тачками, собаками и не вылезающими из воды подростками!»), я приведу еще примеры.

Живущая в деревне либеральная журналистка призвала наказывать людей, косящих траву до 9-ти, в обеденный перерыв и после 18-ти, и договорилась до того, что предложила полностью запретить косьбу по выходным: «А если владельцы земли пять дней работают в городе и приезжают только на субботу-воскресенье, то они должны нанимать косцов за деньги, и те пусть косят в будни. А если хозяева не могут оплатить наемный труд, то участок у таких хозяев нужно изымать, ничего не поделать».

Прямо по Стругацким: «Если у человека нет средств прилично одеваться, ему следует сидеть дома и изыскивать эти средства, а не выезжать в места, где бывает приличное общество»! Делает журналистке честь.

Другая писательница, ради разнообразия, патриотичная и православная, жидко полила грязью соседей, «выливающих фекалии на стоящую у общего забора компостную кучу, вперемешку с селедочными головами и объедками, представьте себе амбре!»

Только руками развести: компост - легальный и даже предпочтительный способ утилизации органических отходов в деревне. Бедные соседи православной фурии (что там о любви к ближним и прощении?)…

Подытожим: косить и ходить в туалет тоже нельзя.

Не косить - тем более: сухостой это опасно, да и незаконно.

Про шашлыки даже не говорю: я лично видела, как сосед при запахе дымка сипел насчёт канцерогенов, он ведь приезжает на дачу «полоскать легкие чистым воздухом, а тут каждый вечер жгут всякую дрянь».

Никаких не хватит нервов.

И никто не думает: если каждый так просто ограничивает другого в его удовольствиях (желании купаться, запускать дрон), может, ещё проще урезать самого себя?

Спать в другое время, надевать беруши? Нет?

Я вот что думаю: устрою-ка я на даче тир. Я нарочно взяла участок в лесу, подальше от любых соседей, но они, собаки, ходят ко мне за грибами, толпятся за забором, никакой, к черту, прайвеси и личной жизни.

Так я повешу мишень на дерево, прицелюсь…

Как думаете, потерпят?

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