Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика28 августа 2022 10:28

Без аптечки и огнетушителя: как изменятся правила техосмотра с 1 сентября

Получить диагностическую карту станет проще
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
Вместо обязательных 82 пунктов, которые сейчас должны проверить специалисты для выдачи диагностической карты, останется 55

Вместо обязательных 82 пунктов, которые сейчас должны проверить специалисты для выдачи диагностической карты, останется 55

Фото: Евгения ГУСЕВА

Все логично: раз теперь в России можно продавать машины без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов, то и аптечки там ни к чему.

Но шутки шутками, а аптечка теперь, действительно, не нужна – по крайней мере, для техосмотра. С 1 сентября в России будут действовать новые правила прохождения ТО. Вместо обязательных 82 пунктов, которые сейчас должны проверить специалисты для выдачи диагностической карты, останется 55.

Вот что, в частности, теперь не будут проверять при техосмотре частных легковушек:

- наличие огнетушителя,

- наличие аптечки,

- наличие знака аварийной остановки,

- уровень шумности выхлопа,

- работу противоугонного устройства,

- ржавчину и повреждения шлангов и трубопровода,

- остаточную глубину рисунка протектора,

- подтекание масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, сцепления, аккумулятора и кондиционера.

Важное уточнение: аптечку, огнетушитель и знак «Аварийная остановка» не будут проверять именно при прохождении ТО. Однако по правилам дорожного движения водитель обязан всегда иметь их в машине.

На стоимость техосмотра все эти изменения никак не повлияют. Напомним, максимальная цена «услуги» в разных регионах отличается, ее устанавливают местные власти. Самый дорогой техосмотр – на Сахалине (1139 рублей), самый дешевый – в Орле (300 рублей). В Москве водителю легковушки надо заплатить 720 рублей.

ВАЖНО!

ТО не для всех

Напомним, в конце прошлого года в России отменили обязательный техосмотр для личных автомобилей и мотоциклов. Однако ТО остается обязательным:

- для машин старше четырех лет при перерегистрации на нового владельца,

- при замене основных запчастей и агрегатов, внесении изменений в конструкцию (тюнинге),

- при выезде в страны Евросоюза.

Также техосмотр остался обязательным для такси, служебного и общественного транспорта, автобусов и грузовиков.

Автоновости