Без аптечки и огнетушителя: как изменятся правила техосмотра с 1 сентября

Вместо обязательных 82 пунктов, которые сейчас должны проверить специалисты для выдачи диагностической карты, останется 55 Фото: Евгения ГУСЕВА

Все логично: раз теперь в России можно продавать машины без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов, то и аптечки там ни к чему.

Но шутки шутками, а аптечка теперь, действительно, не нужна – по крайней мере, для техосмотра. С 1 сентября в России будут действовать новые правила прохождения ТО. Вместо обязательных 82 пунктов, которые сейчас должны проверить специалисты для выдачи диагностической карты, останется 55.

Вот что, в частности, теперь не будут проверять при техосмотре частных легковушек:

- наличие огнетушителя,

- наличие аптечки,

- наличие знака аварийной остановки,

- уровень шумности выхлопа,

- работу противоугонного устройства,

- ржавчину и повреждения шлангов и трубопровода,

- остаточную глубину рисунка протектора,

- подтекание масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, сцепления, аккумулятора и кондиционера.

Важное уточнение: аптечку, огнетушитель и знак «Аварийная остановка» не будут проверять именно при прохождении ТО. Однако по правилам дорожного движения водитель обязан всегда иметь их в машине.

На стоимость техосмотра все эти изменения никак не повлияют. Напомним, максимальная цена «услуги» в разных регионах отличается, ее устанавливают местные власти. Самый дорогой техосмотр – на Сахалине (1139 рублей), самый дешевый – в Орле (300 рублей). В Москве водителю легковушки надо заплатить 720 рублей.

ВАЖНО!

ТО не для всех

Напомним, в конце прошлого года в России отменили обязательный техосмотр для личных автомобилей и мотоциклов. Однако ТО остается обязательным:

- для машин старше четырех лет при перерегистрации на нового владельца,

- при замене основных запчастей и агрегатов, внесении изменений в конструкцию (тюнинге),

- при выезде в страны Евросоюза.

Также техосмотр остался обязательным для такси, служебного и общественного транспорта, автобусов и грузовиков.