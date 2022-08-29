Правительство будет хранить золотовалютные резервы в юанях вместо долларов: зачем это нужно и почему мы снова финансируем чужую экономику

Минфин долго выбирал, в какую валюту вкладывать выручку от продажи нефти. Остановились на китайской: она стабильно растет, как и товарооборот РФ и КНР. Фото: globallookpress.com

Гудбай, доллар, чао, евро, сайонара, иена! На днях стало известно: Минфин, наконец, определился, в какой валюте хранить наши международные резервы. Выбор пал на китайский юань.

С одной стороны, это самый очевидный вариант. С другой, почему мы снова хотим копить деньги в валютах других стран? И почему не хотим вложить их в строительство дорог, заводов и больниц? Разберемся вместе с экспертами.

НОВОЕ ПРАВИЛО

С 1 октября в России должно заработать новое бюджетное правило. Этот механизм в Минфине придумали еще несколько лет назад. Суть была в том, что все «внеплановые» доходы от нефти направлялись в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Он является частью золотовалютных резервов России (ЗВР).

Раньше за отсечку бралась сумма в $40 за баррель нефти. Если баррель стоил дороже, до все, что сверх этой суммы, направлялось в ФНБ.

Схема была рабочей, но только до введения «адских» санкций со стороны Запада. В марте $300 млрд из наших резервов (то есть все, что хранилось в безналичных долларах и евро) заморозили. А это, на минуточку, примерно половина российских «сбережений»: по данным на 19 августа, золотовалютные резервы РФ составляют $574 млрд (с учетом «замороженных» денег). Примерно столько же федеральная казна страны тратит каждый год.

Чтобы больше не оказаться в подобной ситуации, бюджетное правило модернизировали. Вот, что напланировал Минфин:

- Уходить в резервы будут излишки от продажи нефти дороже $60 за баррель.

- Покупать на эти деньги будут китайские юани.

- Очевидно, когда у России складываются непростые экономические отношения с рядом западных стран, хранить средства в валютах этих стран неразумно. В то же время альтернативных вариантов, обеспечивающих надежность таких накоплений, существует не так много, - объясняет Владимир Климанов, директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

И в данной ситуации выбор юаня вполне обоснован. Торговый оборот у России и Китая большой и постоянно увеличивается. За первые семь месяцев нынешнего года он вырос на 29% и составил $97 млрд. При этом китайская валюта вполне стабильная. За последние пять лет юань подорожал по отношению к доллару на 8%. Но получается, снижая зависимость от доллара, мы повышаем зависимость от юаня...

ОПЯТЬ «ЗАВИСИМОСТЬ»?

Мировая банковская система устроена так: если мы держим сбережения в зарубежной валюте, то все сделки в ней проходят через банковскую систему этой страны. Именно поэтому США и Евросоюзу удалось быстро заблокировать наши резервы, хранившиеся в долларах и евро. Сейчас мы будем хранить деньги в китайской валюте, и в будущем можем наступить на те же грабли. Зачем ставить себя в зависимость от чужой валюты и от чужой финансовой системы?

- Тезис о попадании в «зависимость» от какой-либо валюты не вполне корректен. Резервы страны нужно размещать в активах, которые надежны, ликвидны и диверсифицированы (то есть они не обесценятся, их можно в любой момент продать и их несколько видов. - Ред.). Их вкладывают в иностранные активы, потому что они нужны для обеспечения импорта, - объясняет Игорь Сафонов, эксперт «Центра развития» Высшей школы экономики.

Другими словами, кубышка нужна для того, чтобы на эти деньги можно было либо расплатиться с внешними долгами, либо купить какой-нибудь критически важный импорт – лекарства, еду, оборудование. Именно поэтому бессмысленно копить международные резервы в рублях. Деревянный в число резервных валют пока не входит (см. «Справка КП»).

Но если копить в рублях нет смысла, может, стоит в них тратить?

КОПИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОТРАТИТЬ

- Либеральные чиновники поступают по принципу «так не доставайся же ты никому!». Что угодно готовы сделать, лишь бы по-прежнему запихивать значительную часть бюджетных доходов в кубышку ФНБ. Если больше нельзя, скупая валюту, поддерживать экономику недружественных стран, они согласны поддерживать китайскую, да какую угодно. Только бы в России социальная сфера и реальный сектор оставались на голодном финансовом пайке! Иных вариантов они в упор не видят, - разразился на днях гневной отповедью лидер справедроссов Сергей Миронов.

И плеснул бензина в затухающий было огонь давнишнего спора о том, как следует поступать с нефтяными сверхдоходами - копить или тратить.

- Споры по вопросу о том, тратить или нет средства ФНБ (а если тратить, то на что именно) не утихнут никогда, поскольку можно найти множество доводов как «за», так и «против» подобных решений, - говорит Владимир Климанов.

Точных ответов здесь нет. Правда, как всегда, где-то посередине. Потому что и заначка у государства должна быть, и инвестиции во внутреннее развитие должны идти, особенно в кризис. Никто ведь не говорит, что дороги и школы совсем не строятся, а все деньги идут в резервы. Деньги в бюджете заложены на все. Другое дело, что объемы могут быть разные: можно построить пять заводов, а можно десять. И слишком раздувать расходы казны - тоже не панацея.

- Часть ФНБ действительно используется для финансирования отдельных текущих инвестпроектов, - напоминает Игорь Сафонов.

О каких проектах речь? Ну, например, в прошлом году правительство решило направить 895 млрд рублей на строительство дорог, железнодорожных путей, обновление вагонов метро и модернизацию ЖКХ. Так что эти деньги не всегда лежат мертвым грузом.

Хотя и не без этого.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Оружие против России»

- Бюджетное правило стало экономическим оружием против России, оно сдерживало развитие нашей страны. Деньги изымались из экономики и перекачивались на Запад. Который их потом и заблокировал. Эффективность такой «подушки безопасности» оказалась нулевой, - считает Оксана Дмитриева, доктор экономических наук, единственный депутат Госдумы от Партии Роста.

По ее словам, изымать сейчас деньги ради накоплений на будущее абсурдно. Лучше всего инвестировать в развитие и в производство реальных ценностей. Но не напрямую из бюджета. Тогда об эффективности можно будет забыть. Нужно дать налоговые льготы частным компаниям - на строительство новых предприятий. Доходы казны в первые годы от этого уменьшатся. Их можно будет компенсировать за счет сверхприбыли от нефти и газа. А потом, если все сложится, новые проекты окрепнут, начнут приносить прибыль, и бюджетные инвестиции «окупятся».

- Нынешний кризис в России связан с отказом и запретом поставок комплектующих и материалов. Значит, в стране нужно заниматься собственным производством, для чего предприятиям необходимы инвестиции. Источником инвестиций являются кредиты или прибыль предприятий. Поэтому необходимо вернуть в страну инвестиционную льготу по налогу на прибыль. Причем не для избранных предприятий, а для всех, - считает Дмитриева.

СПРАВКА «КП»

Какие валюты считаются резервными

В мире около 150 валют. При этом лишь шесть валют обладают статусом резервных. Это значит, что часть государственных накоплений в них хранят другие страны. Традиционно мировыми валютами считаются доллар, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк и японская иена. С 2016 года статус резервной валюты получил и юань.

До последнего времени большим спросом «китаец» не пользовался. Но теперь его доля активно растет. Многие страны мира увеличивают вложения в китайскую валюту. Это происходит на фоне того, что США и ЕС заморозили российские резервы. Центробанки других стран опасаются, что похожая ситуация может повториться с их запасами. При этом перевод части резервов в юань логичен. Китай торгует со всем миром. Если что, накопленные юани всегда пригодятся, чтобы оплатить новые поставки китайских товаров.

ОФИЦИАЛЬНО

«Это был непрекращающийся финансовый кризис»

В Центробанке рассказали «Комсомолке», почему хранят деньги в разных активах

- Золотовалютные резервы - это инструмент, за счет которого Центральный банк может защищать экономику от внешних кризисов. В тяжелых ситуациях они обеспечивают выплату валютного долга, критический импорт, стабилизируют валютный рынок. Хранить резервы внутри страны или потратить их внутри страны - это все равно что не иметь никаких резервов, вообще никакой защиты от внешних кризисов. Так наша страна жила в 1992 - 1999 годах. Тогда она была беззащитна перед внешними угрозами, это был практически непрекращающийся финансовый кризис. Именно поэтому центральный банк стремится накапливать резервы в хорошие времена и формировать структуру резервов таким образом, чтобы она позволила отреагировать на разные типы кризисов.

С 2014 года Банк России учитывал в своей политике два возможных вида кризисов. Первый - традиционный финансовый кризис, какие случались в мире раньше. Такие кризисы были в 2008, 2014 и 2020 годах. Во время этих кризисов сильно падают цены на наши экспортные товары, происходит резкий отток капитала из стран с развивающимися рынками (к которым относится Россия, - Ред.). В такое время нужны резервы в валютах стран, с которыми Россия ведет активную торговлю и в которых номинированы долги компаний, банков и государства. Эти валюты — в основном доллары США и евро.

Второй тип кризисов - геополитические. Чтобы такому кризису противостоять, необходимы резервы, на которые не могут воздействовать санкции западных государств. Поэтому Банк России за последние годы увеличил долю золота и китайского юаня почти до половины резервов.

Эти типы кризисов требуют принципиально разной реакции, по-разному влияют на экономику, но могут быть достаточно масштабными. Именно поэтому с 2014 года Банк России серьезно нарастил резервы. Сейчас они намного выше, чем у других стран с сопоставимыми экономиками. Так сделано именно потому, что Банк России учитывал, что если реализуется финансовый кризис, то оперативно воспользоваться золотом и юанями не будет возможности - эти активы не очень ликвидны. А если реализуется геополитический риск, то будут ограничены возможности использования резервов в долларах США и евро, и значит, необходим достаточный объем резервов в альтернативных активах.

ВЗГЛЯД ИЗ РЕДАКЦИИ

В рассуждениях про «тратить или копить» многие обыватели почему-то мыслят крайностями. И любят резкие движения. Мол, если мы в резервы откладываем, значит ничего не идет в экономику. Ни дороги ни строим, ни новые предприятия. На самом деле, и то, и другое строим. И ЖКХ ремонтируем. И айти-компаниям супер-скидки на налоги даем. Но условно не 200 млрд долларов на это тратим в год, а 150 млрд. Оставшееся откладываем на будущее.

Сейчас параметры пересматриваются. Если посмотреть на проект нового бюджетного правила, в резервы теперь пойдут копейки. Цена отсечения поднимается в полтора раза - до 60 долларов за баррель. А нефть мы с учетом дисконта продаем за 69 в среднем. И это при рекордных ценах на "черное золото" на мировом рынке. То есть условный баланс изменится: мы будем не 75%, а 90% получаемых доходов тратить и всего 10% копить. В условиях, когда вряд ли кто-то в ближайшее время согласится нам дать в долг на внешнем рынке, нам сейчас еще важнее иметь какую-то заначку. Чтобы финансировать те же программы развития и в будущем, если вдруг цена на нефть упадет.

Дискуссии на эту тему часто выглядят, как спор диванных экономистов. Один говорит, что все надо держать в долларах, другой - что надо недвижимость на все сбережения брать, а третий - что все надо в бизнес вкладывать (вот, мол, где реальные доходы). Предсказать будущее не может ни один из спорщиков. И бизнес может не полететь, и доллар - упасть, и недвижимость - подешеветь. Чтобы не брать на себя повышенные риски, сбережения лучше хранить в разных активах. Для государства такой принцип в разы важнее, потому что ответственность выше.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Кто больше всего торгует в юанях

Страна Доля в объеме международных платежей

Гонконг 70,93%

Великобритания 6,35%

Россия 3,9%

Сингапур 3,77%

США 2,98%

По данным SWIFT за июль 2022 года.

КОНКРЕТНО

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В чем лежали* российские резервы

Евро 33,9%

Золото 21,5%

Юань 17,1%

Доллар 10,9%

Фунт стерлингов 6,2%

Японская иена 5,9%

Канадский доллар 3,2%

Австралийский доллар 1%

Сингапурский доллар 0,3%

Данные на начало 2022 года. Более актуальной статистики нет, Центробанк прекратил публиковать свежие данные.