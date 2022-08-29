Дети вместо цветов к 1 сентября

В шутке «1 сентября – всероссийский день продавца цветов», как говорится, есть доля шутки. Ведь ведра с увядающим ассортиментом цветочных палаток знакомы всем. В конце праздника учителя забирают несколько особенно красивых букетов, большая же часть остается в классах, чтобы очень скоро превратиться в сноп увядшего сена. Ежегодно наблюдать это грустно. Наверное, поэтому инициатором акции «Дети вместо цветов» была именно школьная учительница. Восемь лет назад она предложила своим ученикам отказаться от традиции приходить на линейку с цветами, а сэкономленные средства передать на благотворительность. Согласился не только ее класс, но и другие учителя и ученики этой школы. Потом к акции подключились благотворительные фонды, другие школы - так акция стала всероссийской. И теперь во многих городах на торжественных линейках школьники размахивают флажками с символикой акции, надевают такие же браслетики и украшают класс яркими благодарностями за оказанную помощь. Все это означает, что еще одним «ведром сена» стало меньше, а одним спасенным человеком больше.

Нам такая математика очень нравится, поэтому мы предлагаем вам и вашим детям тоже поучаствовать в акции. Для это необходимо сделать всего три шага. Шаг 1: Договориться с родительским комитетом и классным руководителем или сразу с завучем школы. Шаг 2. Решить, как именно формируете один поздравительный букет для учителя – скидываясь на общий, или принося каждый по одному цветку. Шаг 3: Позвонить в фонд, чтобы забрать у них праздничную атрибутику и ящик для сбора пожертвований. В акции участвуют почти все крупные и маленькие российские фонды. На их сайтах уже сейчас можно посмотреть, кому именно каждый из них собирается помогать. И сразу после праздника, благодаря прозрачной отчетности (но если ее нет, не стоит связываться), вы увидите отчет о том, сколько удалось собрать и как сумма была потрачена.

Лично к нашим читателям за поддержкой обратился фонд «Помоги.орг»:

- Все средства, которые нам удастся собрать, мы потратим на покупку активных (то есть, самостоятельно и легко управляемых) инвалидных колясок для наших подопечных, больных ДЦП – говорит Людмила Баранова, руководитель проектов фонда. – Например, пятиклассник Никита Кульков (видео о нем вы можете посмотреть на сайте https://youtu.be/uiypQULf2D0) очень хорошо учится и почти ничем не отличается от здоровых детей, кроме своей вынужденной несамостоятельности. Сейчас он полностью зависит от мамы и вынужден обходиться домашним обучением. Но если будет коляска активного типа, он сможет сам ходить в школу! Сможет отвечать урок, поднимая руку в классе и потом бежать-ехать на переменку! Сможет участвовать в концертах и спортивных праздниках. Ведь все это порой важнее даже самой учебы. Вспомните себя в этом возрасте – дети чаще спешат в школу не ради уроков, а ради общения с друзьями. Мы хотим, чтобы у всех детей была эта возможность! Ведь именно тогда они вырастут совершенно нормальными полноправными членами общества, даже несмотря на свою врожденную болезнь.

Чтобы принять участие в акции, звоните: 8(499)2500244, 8-903-777-6553 (WhatsApp, Viber), или напишите: admin@pomogi.org, telegram: @pomogiorg. Подробности на сайте «Помоги.орг».