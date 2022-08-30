Каждой речке, пруду и озеру нужна наша забота

Вода – это ценнейший природный ресурс, не менее значимый, чем нефть, золото, алмазы. Наша страна находится на втором месте в мире по его запасам, но тем не менее, риск дефицита качественной воды может завтра стать актуальным даже для нас, если сегодня не принимать необходимых профилактических мер. Нужно помнить, что водная безопасность зависит именно от нас самих.

Челлендж «Береги Берег» был организован, чтобы привлечь внимание к теме защиты и сохранения чистоты водоемов нашей Родины и повысить уровень экологической культуры, грамотности и ответственности каждого россиянина за свою родную речку, пруд, ручей или озеро.

Аудитория челленджа в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники составила 3 млн. человек. Участники делали свое фото на фоне любимого водоема, признавались ему в любви и размещали свои фото с хэштэгом #БерегиБерег_Челлендж. Двадцать самых креативных участников получат призы от организаторов. Имена победителей можно посмотреть на сайте или в социальных сетях:

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Директор «Центра развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России, лидер «Вода России» Илья Разбаш заметил: «Самое главное, мы видим по результатам год от года - люди, которые участвуют в субботниках, больше ничего не оставляют на берегах. Просто потому, что они видят, сколько мусора вокруг и начинают задумываться о его происхождении».

Всероссийская акция «Вода России» уже объединила 7,5 миллионов волонтеров со всей страны. Присоединиться к дружной команде по уборке берегов водоемов во всех регионах России может любой желающий. Для этого достаточно зайти на сайт берегдобрыхдел.рф.