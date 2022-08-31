Семейный подряд Мальцовского цементного завода

Кристина Леоневская с дочкой Алевтиной собираются на первый звонок с подарками от «Евроцемента». Фото: из личного архива К. Леоневской

Есть на карте Брянской области промышленное предприятие со 123-летней историей – Мальцовский цементный завод (холдинг «Евроцемент»). Сейчас производственная мощность составляет почти 5 млн тонн цемента в год и все не только благодаря новым технологиям, но и ценностям: преемственность, трудовые династии и современные традиции.

Одна из таких традиций - подготовка первоклашек. Накануне учебного года крупнейший российский производитель цемента и строительных материалов «Евроцемент» всегда поздравляет школьников и их родителей. И в преддверии Дня знаний, уже традиционно, компания подарила первоклассникам классные подарки в рамках акции «Я – первоклассник!».

Свой первый школьный ранец и набор с канцелярией уже получили 412 детей работников «Евроцемента» - все они в этом году идут первый раз в первый класс. Среди них и шестилетняя Алевтина Леоневская - правнучка семейства, которое долгие годы работает на Мальцовском цементном заводе.

Семейный праздник для детей и родителей в лагере «Сосновый бор» (Фокино, Брянская область). Фото: из личного архива К. Леоневской

«Жить одним большим делом»

Дождаться первого урока никак не может маленькая Алевтина Леоневская. Девочке хочется скорее открыть подаренные краски, ручки, карандаши, альбомы и пластилин. Она уже не раз слышала от родственников: «Грамоте учиться — вперед пригодится».

- Дочка любит рисовать, поэтому карандаши и краски ей очень нравятся. Каждый год на заводе проходит творческий конкурс рисунков. Со старшим братом Кириллом они участвуют, нравится. В свое время Кирилл тоже получал рюкзак по этой акции «Я – первоклассник!», носил его несколько лет. Теперь уже в 11 класс идет, - рассказывает Кристина Леоневская, мама первоклассницы.

- Кирилл уже определился с профессией?

- Пока еще нет. Если получит образование инженера, то лет через пять, кто знает, придет к нам на завод. У нас же целая трудовая династия. Кирилл уже бывал на экскурсии, видел карьеры, экскаваторы. Молодые специалисты на завод нужны. Алевтина тоже была на заводе, она знает, что здесь работали бабушка с дедушкой, а сейчас – мама.

Бухгалтер завода Кристина Леоневская выросла в семье, где профессия передавалась от отца сыну, от сына — внукам. Вот уже 65 лет, сменяя друг друга, они трудятся на Мальцовском цементном заводе в городе Фокино.

- Мой дедушка Виктор Самсонов пошел работать на завод в 1957 году. Говорил, что трудиться в карьере было сложно. До самой пенсии работал на экскаваторе. По его стопам пошел сын Геннадий, который около 40 лет проработал в карьере мела, в этом году получил звание «Ветеран труда» и вышел на заслуженный отдых. На заводе работал и брат моей бабушки – Виктор Федоренков. Он устроился машинистом вращающихся печей в цеху обжига, - рассказывает Кристина Леоневская.

Глядя на Виктора Федоренкова, пошла на завод в 2001 году его дочь Ольга в отдел по подбору персонала, а также двоюродный брат Сергей, который по сей день работает слесарем-ремонтником.

Кирилл Леоневский с одноклассниками на экскурсии по Мальцовскому цементному заводу. Фото: из личного архива К. Леоневской

«Без цемента – нет строительства»

Судьба привела на завод и родителей Кристины Леоневской. Мама Валентина Кузнецова в 18 лет устроилась бухгалтером. В те же годы пришел и отец Александр Кузнецов. Сначала в швейный цех - для завода раньше сами шили перчатки, спецодежду. А потом переучился на машиниста тепловоза и устроился в цех железнодорожного транспорта.

- Завод, можно сказать, познакомил моих родителей. Они более 40 лет работали, получили звания «Ветеран труда». И в один год ушли на пенсию, - говорит Кристина Леоневская.

- А каким был ваш путь на Мальцовский цемзавод?

- Начинала со склада спецодежды, потом перешла на склад запчастей. А когда получила образование бухгалтера, то фактически сменила маму на заводе. Вот уже 14 лет здесь работаю. Город Фокино небольшой, населения около 12 тысяч человек. Практически у каждого кто-то из семьи работает на заводе и трудовые династии есть несмотря на то, что работа сложная.

Без цемента, как говорят на заводе, нет и никакого строительства. Работники понимают, что для страны он имеет колоссальную значимость. Продукция предприятия использовалась для строительства таких важнейших объектов, как космодром Байконур, Смоленская АЭС, станции Московского метрополитена, «сталинских» высоток, Храма Христа Спасителя и других.

Школьники посмотрели, как выглядит карьер, и поговорили с работниками завода. Фото: из личного архива К. Леоневской

- Быть причастными к строительству в нашей стране – гордость. Наш цемент – это и строительство дорог, и больших объектов. Коллектив у нас дружный. Предприятие заботится о нас. На праздники получаем подарки. Недавно мои дети отдыхали в летнем лагере «Сосновый бор», который принадлежит нашему заводу. Вот сейчас устраивали праздник для будущих первоклашек. Алевтина уже сто раз примеряла рюкзак, так ей нравится. Говорит: «Скорее бы 1 сентября», - поделилась Кристина Леоневская.

В руководстве «Евроцемента» говорят, что благополучие и комфорт сотрудников – одна из стратегических задач компании, которая позволяет привлечь лучших сотрудников и сплотить рабочий коллектив. Именно поэтому проводятся программы по социальной поддержке, в их числе и приятная акция «Я – первоклассник!», которая стала уже традицией – проводится в двенадцатый раз.

- Мы выступаем за популяризацию процессии цементника, за появление рабочих династий на наших предприятиях, за то, чтобы на наших заводах работали лучшие люди. Надеемся, что детишки, которые сегодня идут в первый класс, в будущем вернутся в «Евроцемент», – отметила Татьяна Пригожина, директор по управлению персоналом и организационному развитию «Евроцемента».