Минобороны: Россия идет на «Восток-2022»

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России и Китая только недавно соревновались в профессиональной подготовке на «АрМИ-2022». Но уже 1 сентября занявшие в Подмосковье третье призовое место танкисты из Китая будут отрабатывать новые маневры.

«В соответствии с планом боевой подготовки подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год, с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба Вооруженных Сил России проводится стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022», - заявил на брифинге для иностранных военных атташе замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

Генерал-полковник отметил, что стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022» пройдет в два этапа, в течение 7 суток. Учениями будет отрабатываться совместимость и взаимодействие сухопутных, авиационных группировок, группировок Военно-Морского Флота и военно-морских сил иностранных государств в Дальневосточной морской зоне.

Фомин также отметил, что для отработки совместных действий в составе Коалиционной группировки войск (сил) на учение приглашены оперативные группы органов управления и воинские контингенты от стран Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других государств – партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.

Важная деталь: Тихоокеанский флот совместно с ВМС Народно-освободительной армии Китая отработает взаимодействие в северной и центральной частях Японского моря в Дальневосточной морской зоне с целью содействия сухопутным войскам на Приморском направлении, а также – обороны морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности.

Фомин отметил, что в ходе учения информирование общественности, в том числе зарубежной, будет продолжено. На активную фазу учения 6 сентября уже приглашены в качестве наблюдателей представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованные в России.