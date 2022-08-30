120 спикеров из 23 стран: В Москве пройдет глобальный финансовый форум «Ecumene 2022»

Вячеслав Фетисов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, председатель Всероссийского общества охраны природы, глобальный посол Москвы, посол доброй воли ООН. Фото: КП

Ведущие мировые эксперты, послы иностранных государств и ключевые представители бизнеса, научного, экспертного и гражданского общества России – это далеко не весь перечень участников форума «Ecumene 2022». Его поддерживают Секретариат ООН, Всероссийское общество охраны природы, Российская академия наук, Программа ООН по окружающей среде, Финансовая инициатива ЮНЕП, Национальное географическое общество, Всемирный банк и Газпромбанк.

Ключевая миссия форума - продвижение позиции России в рамках глобальной повестки устойчивого развития, формирование новых тенденций на период с 2030 по 2050 годы, реализация программы ООН «Общая повестка», а также объединение всех участников современной финансовой системы с целью обсуждения роли ответственного финансирования в достижении Целей устойчивого развития ООН до 2030 года и решения задач, установленных Парижским соглашением по климату.

Инициаторы - Вячеслав Фетисов (первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, председатель Всероссийского общества охраны природы, глобальный посол Москвы, посол доброй воли ООН) и президент РАН, академик РАН Александр Сергеев.

- В последние десятилетия глобальное изменение климата породило широкий круг экологических проблем и повлияло на мировые экономические и социальные системы, - отметил президент Российской академии наук академик РАН Александр Сергеев. - Практически все страны мира признают происходящие изменения и понимают, что нужно срочно принимать меры. Из узкоспециальной естественнонаучной проблема сегодня превратилась в междисциплинарную. Для ее решения необходимо выработать системный и многосторонний подход, где приоритетными будут цели национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития.

Эксперт пояснил, что новая глобальная задача для науки – обеспечить максимально эффективный и безболезненный вход страны в новый энергетический уклад, достичь нулевых выбросов с учетом российской специфики, сохранить работоспособность экономики и достойный уровень жизни наших граждан.

- Подписанное в этом году на Петербургском экономическом форуме соглашение о совместной реализации экологически значимых проектов между Российской академией наук и Всероссийским обществом охраны природы, а также результаты обсуждения вопросов изменения климата на Глобальном финансовом форуме станут важными практическими шагами на пути к выработке эффективной стратегии преодоления климатического кризиса, - уверил Александр Сергеев.

Глава ВООП Вячеслав Фетисов представляет гражданское общество страны на всех ведущих мировых переговорных площадках, включая Генеральную Ассамблею ООН и Конференции сторон конвенций Рио.

- От климатических изменений до глобальной пандемии, от социальной несправедливости до экономического стресса – 2020 и 2021 годы стали глобальным тревожным сигналом, который подчеркнул хрупкость нашего мира и обнажил многие системные проблемы, стоящие перед нашим обществом, - рассказал Фетисов. - Пандемия COVID-19 была поверочной работой, а изменение климата может стать выпускным экзаменом для всего человечества. Россия продолжает выполнять все свои обязательства в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, достижения целей Парижского соглашения и реализации Целей устойчивого развития ООН до 2030 года. Страна, базируясь на принципах экологического суверенитета Российской Федерации, не может оказаться в стороне от глобальной экологической повестки, декарбонизации, но при этом природно-ресурсный потенциал нашего государства должен быть детально учтен, просчитан и монетизирован.

В программе Форума выступят свыше 120 спикеров из 23 стран, среди которых. Прямая трансляция форума пройдет на двух языках (русском и английском) на 70 стран мира. Запланировано обсуждение вопросов изменения климата, устойчивого развития городов, экономики и сохранения биоразнообразия, отчетности в области устойчивого развития, энергетического перехода, природоориентированных решений и устойчивого развития Арктического региона, а также роли центральных банков, бирж и финансовых посредников. Также пройдут сессии, посвященные непрерывному обучению, гендерной проблематике в финансовой сфере и развитии финансовых технологий.