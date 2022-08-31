Допобразование для школьника – это «примерочная» будущих профессий

Фото: Олег УКЛАДОВ

В России 76% детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет посещают кружки и секции. Какие возможности для развития талантов предоставляет Национальный проект «Образование». В интервью заместителю гендиректора издательского дома «Комсомольская правда» Анжелике Сулхаевой и заместителю генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Ирине Осадчей в программе «Женские истории» на «Радио «Комсомольская правда» рассказали заместитель директора «Федерального центра дополнительного образования» Ирина Кузнецова и директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, член Общественной палаты Российской Федерации Наталья Агре.

«ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – СЧАСТЛИВЫЙ РЕБЕНОК»

«Дополнительное образование - это организация жизни ребенка после школы, где ему будет интересно, - напомнила Наталья Агре. – Для этого его надо заранее заинтересовать: рассказать о разных направлениях творчества, может, почитать какую-то книгу, посмотреть фильм… Система дополнительного образования также должна интересовать родителя. Когда мы готовимся к началу учебного года, как сейчас, обычно каждая школа заранее направляет список предложений по допобразованию, которые на сегодняшний день у нее есть».

«Действительно, задача школы – это дать фундаментальные знания, базовые навыки; социализацию, конечно же. А дополнительное образование дает возможность углубиться в интересные ребенку тематики, попробовать на практике. Вот он только что изучил закон физики, а тут квадрокоптер: «Смотрите-ка, и правда, полетел. Вот это да!», - делится наблюдениями Ирина Кузнецова. - Дополнительное образование открывает перед детьми новые возможности для получения знаний, для саморазвития, для творчества и для выбора будущей профессии. Я бы даже сказала, что допобразование – это примерочная профессий, когда ребенок может себя в разных ролях так или иначе проявить».

В России уже стартовали и находятся в высокой стадии подготовки большое количество проектов, где школа тесно переплетается с допобразованием. Например, проект «Школа полного дня», где ребенок может остаться после уроков, отдохнуть с одноклассниками, сходить на какие-то дополнительные занятия. Прорабатываются механизмы взаимозачета. Если ты классно себя проявляешь в той или иной секции, классно показал себя в кружке робототехники, почему бы не получить дополнительную пятерку по школьному предмету?

«Основная цель нацпроекта «Образование», это, конечно же, счастливый ребенок, - говорит Ирина Кузнецова. - Говоря сухим языком цифр мы коллективно должны прийти к охвату не менее 80% детей уже к 2024 году (напомним, сейчас 76% - «КП»). Кажется, что прирост небольшой, но если смотреть в абсолютных значениях, это, конечно, цифра колоссальная. Министерство науки и образования России очень поступательно движется в эту сторону».

ГОЛУБЫЕ «ФУРГОНЫ СЧАСТЬЯ»

В стране проводится фундаментальная работа по повышению доступности дополнительного образования, в том числе в сельской местности. За последние годы создано 900 тысяч новых мест допобразования. В этом году планируется открыть только в Бурятии 30 тысяч мест, в Волгоградской области - 20 тысяч… Каждый регион на эти цели получает федеральную поддержку. К 2024 году планируется во всех школах страны открыть спортивные клубы, детские школы искусств, технологические кружки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 2019 года создаются IT-клубы и Кванториумы.

«Проект «Кванториум», это, действительно, инновационный проект, фантастическое пространство. И если, дорогие родители, вы еще не были в кванториуме в своем регионе, то, пожалуйста, посетите его, - говорит эксперт. - Вы увидите, что это не просто вкусная «обертка» - дорогие 3D-принтеры, классный ремонт. Это, в первую очередь возможность для реализации ребенка тому, что ему хочется. И тех, кто приходит в кванториум, говоря простым языком, цепляют все те 14 перспективных инновационных направлений, которые у нас реализуются. Это биотехнологии, нанотехнологии, нейро, космо- и робототехника… IT-куб, это тоже современное пространство с очень компетентными наставниками, большинство реально действующие айтишники, которые занимаются с детьми программированию на Python и другим перспективным языкам».

В стране открыто 184 детских технопарков «Кванториум». В том числе 48 - в школах. То есть, прямо в обычной общеобразовательной организации появляются новые инфраструктурно продвинутые лаборатории. 86 мобильных технопарков «Кванториум» - голубые «фургоны счастья» - привозят детям квадрокоптеры и 3D-принтеры независимо от того, живут ли они в региональной столице или в небольшом городе. Открываются центры целевого образования – IT—кубы (работает уже 126). Создано 30 центров ДНК («Дом научной коллаборации») при вузах. Все эти площадки можно найти на ресурсе «Научим. РФ».

БЕСШОВНАЯ МОДЕЛЬ

«С прошлого года реализуется важный проект по массовому вовлечению школьников в научно-техническое творчество с участием вузов и реального сектора. Создается для школьника бесшовная модель «Школа – вуз – работодатель». Ребенок со школьной скамьи может попробовать себя в науке не просто в рамках «Дня открытых дверей», а действительно погрузиться в тему. На базе высших учебных заведений реализуется программы доп.образования, привлекается реальный сектор экономики, IT-компании, чтобы ребенок органично перемещался и пробовал, что ему интересно, а что нет. И реализовывал свой научный потенциал уже с 12 лет», - говорит Ирина Кузнецова.

Проект дополнительного образования при вузах называется «Дом Научной коллаборации». Речь идет о специально оснащенных лабораториях, подготовленных преподавателях, которых могут передать свои знания, навыки ребятам младшего возраста.

«Гибкие навыки – это те навыки, которые понадобятся ребенку в будущем, независимо от того, станет ли он робототехником или балериной. Это коммуникация, креативное мышление, навыки работы в команде, - рассказывает эксперт еще о чрезвычайно востребованном виде навыков. - Конечно же, мы понимаем, что в нашем быстро меняющемся мире без них никуда. Без умения учиться, без умения критически мыслить. И, конечно же, современному айтишнику абсолютно точно надо обладать этими компетенциями. Он должен обладать навыками тайм-менеджмента, должен уметь коммуницировать, должен обладать всеми теми гибкими компетенциями, как и инженер или любой ученый. Гибкие компетенции сейчас нужны абсолютно всем. Именно на них мы делаем акцент в «Кванториумах», в «IT-кубах» и в домах «Научной коллаборации».

Кроме того, открыто уже 44 региональных центра для одаренных детей и молодежи «Мини-Сириус». К 2024 году такие центры появятся в каждом регионе страны. Таким образом всего через два года у российских школьников по всей стране появится возможность пройти интересные и интенсивные смены по трем блокам – наука, искусство и спорт – в каждом регионе.

«Дети получают возможность проходить занятия в разных секциях. Но если видите, что интерес утерян, не заставляйте. Пусть ребенок сменит пять, шесть, семь видов деятельности. Он останется там, где ему понравится. Ребенок с детства должен понимать, что школа – это обязательно, а –дополнительное образование предоставляет ему выбор. Потому что, если вы в дополнительном образовании будете настаивать так же, как и в обязательном, вы ребенка поставите в условия, когда обязательно в жизни все. У него опустятся ручки», - резюмировала Наталья Агре.