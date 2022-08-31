«Выручай-карта» «Пятёрочки» стала «Х5 клубом»

Теперь «Выручай-карты» гостей сети стали частью программы лояльности «Х5 Клуб», и покупатели могут копить и использовать свои баллы в магазинах не только «Пятёрочки», но и «Перекрёстка» по всей России.

Все текущие владельцы «Выручай-карты» автоматически стали членами «Х5 Клуба» и могут воспользоваться новыми преимуществами. За каждую покупку в любом из магазинов - «Пятёрочке» или «Перекрёстке» - начисляется 0,5% кешбэка от суммы чека, а количество накопленных баллов пользователь видит суммарно за покупки во всех сетях. Участники «X5 Клуба» могут продолжать пользоваться любым из двух мобильных приложений и предъявлять на кассе любую из бонусных карт — «Пятёрочки», «Перекрёстка» или «Х5 Клуба». Планируем осенью этого года расширить функционал «X5 Клуба»:можно будет выбирать любимые категории с повышенным кешбэком, получать различные персональные предложения и многое другое.

Также используя физическую или виртуальную карту любой торговой сети, покупатель может начислять и списывать баллы при покупках в «Пятёрочке» и «Перекрёстке».

«Мы знаем, как гости ждали восстановления работы нашей программы лояльности, и постарались сделать переход на новый отечественный процессинг максимально быстро, но при этом с соблюдением строжайших требований к качеству и надёжности системы. Надеемся, что обновлённая программа под названием «Х5 Клуб» станет ещё более выгодным, удобным и надёжным решением для всех, так как теперь даёт возможности экономить на покупках не только в «Пятёрочке», но и в «Перекрёстке». И это только начало: мы продолжим совершенствовать программу, добавляя в неё дополнительные сервисы и расширяя пул партнёров. Например, скоро планируем подключить также онлайн-гипермаркет Vprok.ru Перекрёсток, «Много Лосося», Food.ru, подписку и другие. Ждём всех в наших магазинах за вкусными свежими продуктами по низким ценам с возможностью получить больше преимуществ благодаря «Х5 Клубу», — прокомментировал директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

В период обновления системы процессинга с марта по июль 2022 года все баллы за покупки накапливались и сохранялись на счетах покупателей: компания уже сделала доступными для списания баллы за период с марта по июнь 2022 года включительно. Все накопленные баллы будут постепенно доначисляться гостям до октября, часть функционала, например, по кобрендовым проектам, ещё дорабатывается.