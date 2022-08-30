«Перёкресток» организовал «Забег чемпионов»

В рамках программы мероприятия был организован забег на две дистанции: 5 или 10 километров. На трассу вышли почти 500 бегунов, среди которых были начинающие и подготовленные спортсмены всех возрастов, семьи с детьми и даже мамы с колясками.

В стартовом городке все участники приняли участие в разминке, а также получили брендированные футболки для бега и пакеты с подарками от партнеров. Чтобы пополнить запас витаминов и восстановить тонус после забега на финишной прямой марафонцам предлагали ягодные смузи от собственной торговой марки сети «Зелёная линия».

По итогам «Забега чемпионов» состоялось официальное награждение, где всем участникам были вручены медали, а победителям — подарочные продуктовые наборы от «Перекрёстка» и партнёров.

Для того чтобы подготовить марафонцев к забегу «Перекрёсток» совместно с партнерами Bite и Epica запустил сайт с онлайн-тренировками, разработанных школой правильного бега I Love Running. На протяжении двух месяцев участники по всей России выполняли план беговых тренировок и получали советы от профессиональных тренеров, а по итогам каждого месяца за спортивные достижения выигрывали гаджеты, беговые аксессуары, сертификаты и продуктовые корзины с полезными перекусами.

«Последние несколько лет «Перекрёсток» активно развивает ЗОЖ-направление и регулярно запускает различные инициативы, направленные на осознанное потребление. Совместно с партнёрами мы также реализуем множество интересных проектов и мероприятий, которые призваны формировать условия для развития здорового образа жизни у наших гостей. Поэтому мы искренне рады стать частью такого масштабного и интересного события, которое проходило на протяжении двух месяцев по всей России, а завершилось финальным забегом в Москве. Благодарим всех участников соревнования за их эмоции, энергию и приверженность активному образу жизни! Мы продолжим свою работу и постараемся быть для каждого надёжным партнёром в формировании полезных привычек», — рассказала Елена Воронцова, директор по устойчивому развитию торговой сети «Перекрёсток».

«Сегодня бренду Bite кажется особенно важным мотивировать людей на ЗОЖ и занятия спортом. Это отвлекает, это дарит радость и приносит новые знакомства. Поэтому мы рады, что вместе с партнёрами успешно провели проект «Забег чемпионов». С нами тренировалось более 1 500 человек со всех концов страны, которые прислали нам отчеты о более чем 6 000 тренировок! Только представьте, наши участники пробежали суммарно более 60 000 км — 1,5 раза обогнули окружность планеты Земля! Именно такие цифры мотивируют нас работать дальше и развивать ЗОЖ в России», — говорит Елена Шифрина, основательница и генеральный директор Bite.

«ЗОЖ - это норма жизни современного человека. Компания Ehrmann идет в ногу со временем и предлагает полезные продукты своим покупателям. Наши бренды EPICA и EHRMANN HIGH PROTEIN постоянно поддерживают спортивные мероприятия. «Забег чемпионов» уникальный проект, в котором мы с удовольствием приняли участие совместно с нашими партнёрами, получили колоссальную отдачу энергии от участников, что говорит о том, что мы идём в правильно направлении», — Галина Новожилова, Региональный менеджер по покупательскому маркетингу компании Epica.