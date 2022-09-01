Почему в Москве не впустили в ресторан офицера в военной форме

Принадлежащий Аркадию Новикову ресторан «Магадан» на Красной Пресне - двухэтажный флагманский в сети столичных точек общепита с таким же названием. С в меру пафосным интерьером и не самым дешевым ценником. Фото: magadanrest.ru

Эта история вызвала бурю возмущения в соцсетях. Сотрудники столичного ресторана «Магадан» на Красной Пресне отказались пустить в зал офицера Российской армии в форме. Почему? Из-за той самой формы.

Звучит дико, но факт остается фактом.

Военный приехал в «Магадан» вечером, сразу после службы - в заведении его мама отмечала с друзьями свой день рождения, и сын, конечно, не мог не поздравить ее. Мужчина был трезв. В чистой одежде. Но секьюрити на входе отказался открыть ему дверь. После нескольких минут переговоров («Я ведь к маме пришел!») местный сотрудник фейсконтроля согласился препроводить офицера в зал, но только с черного входа. Чтобы он не смущал других посетителей… Павел (имя изменено) не стал устраивать сцен и согласился - не хотелось портить маме праздник. Журналистам об этой истории позже рассказала уже сама женщина, возмущенная позицией ресторана.

«Отправить служить в Донбасс»

Тот самый офицер ВКС, которого на входе тормознул фейсконтроль, одетый в обычную офисную форму - именно так официально называется такой костюм для военных .

Кстати, офицер был вовсе не в камуфляже, как подумали некоторые комментаторы, оправдывающие заведение. Павел служит в Военно-космических силах.

Костюм для военных.

Непарадная форма одежды - синяя куртка и такого же цвета брюки. Что в этом могло смутить сотрудников «Магадана», непонятно.

Мать офицера Светлана Семенова не скрывает обиды и возмущения. Фото: Скриншот видео iz.ru

Мама военного Светлана Семенова заявила, что в то же самое время в зале было немало молодых людей, например, в шортах. То есть на них дресс-код не распространялся?

Многие посчитали, что это принципиальная позиция сотрудников и руководителей ресторана и их отношение к спецоперации России на Украине.

О скандале высказались общественные деятели, а резюмировал спикер Госдумы Вячеслав Володин:

«Солдаты и офицеры защищают Россию и каждого из нас. И отношение к ним должно быть благодарным и уважительным! Правильно в подобных ситуациях - надеюсь, что поддержите, - охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс…»

Владелец «Магадана» на Пресне (и еще полусотни заведений в России) Аркадий Новиков тут же поспешил заявить, что виновные наказаны - уволены. А «российские военнослужащие всегда желанные гости в наших заведениях».

Всемогущий фейсконтроль

Однако вот что осталось за обратной стороной заявлений известного ресторатора.

Когда через четыре дня после случившегося Светлана Семенова пришла в ресторан с журналистами, о скандале уже активно писали в прессе, но представители «Магадана» публично отказались принести ей извинения. Лишь спустя неделю москвичке позвонил директор ресторана Рим Ибрагимов. Извинился и предложил ужин за счет заведения, чтобы уладить конфликт. Женщина от такого подарка отказалась и сообщила, что написала заявление в прокуратуру, попросила провести проверку действий сотрудников «Магадана» и вообще деятельности заведения.

Аркадий Новиков владелец ресторана «Магадан» на Красной Пресне. Фото: Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А мы решили проверить слова господина Новикова, который сообщил об увольнении виновных.

Оскандалившийся вполне пафосный ресторан находится в паре минут ходьбы от Московского зоопарка и метро «Краснопресненская». Кухня с упором на морепродукты. («Магадан» - это сеть ресторанов, на Красной Пресне - флагманский. - Авт.). В меню - сельдь на тостах (700 рублей), жареные креветки (2390 за тарелку), шашлык из баранины (1550 за порцию) и прочие радости. Есть блюда дороже 20 тысяч рублей.

- Военному не повезло, что он на фейсконтроль нарвался, - откровенничает со мной один из сотрудников «Магадана». - Фейсконтрольщик заступает на смену только ночью в выходные, работает с 22 вечера до 5 часов утра. (Поясню: инцидент произошел в субботу. - Авт.).

По словам моего собеседника, специалист по дресс-коду встречает гостей прямо у дверей, еще на улице. Тех, кто не соответствует каким-то его внутренним критериям, останавливает.

- Но у вас в тот же вечер были люди даже в шортах!

- Значит, они зашли до 22.00.

Комментариев не будет

- После той истории 16 человек уволили! - заявляет мой собеседник. - Не только парня с фейсконтроля, но и вообще почти всю смену, включая администраторов.

Звучит неожиданно. Правда, когда я захожу внутрь и начинаю беседовать с хостес (девушками, которые встречают гостей), выясняется, что о массовых увольнениях «из-за военной формы» никто ничего не слышал.

- Мы из другой смены. Нас в тот вечер тут не было. А про увольнения вы точно знаете? Интересно, кого же наказали? Мы ничего такого не слышали, хотя со всеми общаемся…

Прошу вызвать администратора. Ко мне выходит женщина, которая с ходу заявляет: разговаривать она не будет, об увольнениях ничего не скажет, а «все документы мы передали в ОВД Пресненского района, спрашивайте там!». И прощается.

- Бред какой-то, - комментируют мне слова представительницы «Магадана» знакомые в вышеназванном отделе полиции. - С какой бы стати рестораны носили нам бумаги об уволенных сотрудниках? Мы никакого отношения к этому не имеем.

Место встречи изменить нужно!

Когда услышал об этой истории, в голове почему-то сразу возник образ из другого времени. Сцена в ресторане из фильма «Место встречи изменить нельзя». Все столики заняты. Почти за каждым сидят люди в форме. Защитники Отечества. Буквально несколько месяцев назад они сломали хребет самой сильной армии мира, которая хотела нас уничтожить…

И наши дни. Сотрудники ресторана считают, что человек в форме кого-то за соседним столиком так смутит, что тому камчатский краб в горло не полезет?

Сам Павел по понятным причинам (действующий военнослужащий) раздавать интервью не может.

- Мы хотим понять: это просто слова владельца ресторана (о наказании. - Авт.) или за этим стоят какие-то поступки, - объяснила «КП» москвичка Кристина Акони, невеста Павла. - Поэтому давайте дождемся прокурорской проверки.

Сейчас родные Павла хотят только одного - чтоб людей в форме уважали.

МНЕНИЕ АДВОКАТА

Сколько можно получить через суд?

- Бывает, что бары, кафе и рестораны отказывают клиентам в обслуживании или достойном приеме без объяснения причин или же объясняя отказ внутренними требованиями. Однако это является грубым нарушением «Публичного договора» (статья 426 Гражданского кодекса, ее суть в том, что предприниматель не имеет права отказывать клиенту в получении услуги. - Авт.) и Закона о защите прав потребителей, - говорит председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова. - Запретить войти в ресторан в определенной одежде могут только в том случае, если правило распространяется абсолютно на всех посетителей без исключения. Это могут быть тематические вечеринки или же закрытые мероприятия.

- Если человека «срезали» на фейсконтроле, у него есть право обратиться в суд?

- Есть. Но для этого нужно собрать свидетельства очевидцев инцидента. Истец может потребовать через суд принудить ресторан оказать услугу в полном объеме и возместить моральный ущерб. Но, как правило, сумму морального ущерба в этом случае суд не оценит больше 5 - 10 тысяч рублей.