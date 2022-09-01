Чихать в локоть, полоскать горло: чему научить ребенка, чтобы он не болел в школе и детсаду

Педиатр Лейла Намазова-Баранова рассказала о профилактике болезней во время учебы Фото: Shutterstock

Возвращение семей после отдыха в города, повышенная скученность в общественном транспорте и учебных заведениях, магазинах и развлекательных центрах, особенно в условиях несовершенной вентиляции и отсутствия проветривания, резко повышают вероятность заболеть. Собственно, об этом и свидетельствует официальная статистика. С началом учебного года количество заболевших ОРВИ и гриппом увеличивается в геометрической прогрессии.

– Оздоровление ребенка в летние месяцы – закаливание, активные физические нагрузки, достаточный по продолжительности сон, сбалансированное питание с большим количеством овощей и фруктов, отдых на природе или выезд на море, если есть такая возможность, – это и есть профилактика простудных заболеваний на весь год, - говорит профессор, председатель Союза педиатров в России Лейла Намазова-Баранова. - Но даже если лето пролетело незаметно, вы не успели осуществить всех планов по оздоровлению, продолжайте готовить ребенка к новому учебному году в школе или детсаду.

ВАЖНЫЕ ШАГИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ

1. Важно соблюдать распорядок дня.

Причем это не просто подъем-завтрак-обед-ужин-сон в одно и то же время. Есть важные моменты:

* утренняя легкая разминка-зарядка;

* по возможности утренний душ с контрастным ополаскиванием ножек (чередованием холодной и горячей воды);

* полоскание горла водой комнатной температуры,

* достаточный по калорийности, но сбалансированный завтрак (предпочтителен белково-овощной, например, яичница с овощами или творожок-сырники с фрутками-ягодами).

2. Ходите до школы или сада пешком.

Если позволяет расстояние, конечно. Пешие прогулки простое, но действенное укрепляющее средство.

3. В школе — здоровый перекус.

Чтобы ребенок на переменах не искал «перекусы», нужно позаботиться о них заранее и сложить дома в контейнер «вкусняшки» на целый школьный день. Это могут быть нарезанные соломкой овощи (морковка, сельдерей), сухофрукты, вяленые фрукты, бутерброд, например, с зерновым хлебом и сыром, ведь для хорошей успеваемости каждому ученику нужны белок и глюкоза.

4. Прогулки после школы или детсада.

Активная прогулка с друзьями или родителями, переключение с умственных нагрузок на физические, возможность «поноситься» перед тем, как сесть за выполнение домашних заданий, – обязательный компонент укрепления физического и ментального здоровья ребенка.

5. Вечером — контрастные ванночки для ног.

Вечером очень важно во время чистки зубов вновь прополоскать горло прохладной водой и сделать контрастные ванночки для ног. Это хороший элемент закаливания.

6. Перед сном — без гаджетов и телевизора.

Вечером главное вовремя лечь в кровать. При этом в последний час перед сном следует исключить нагрузку на органы зрения – не смотрите телевизор, не сидите за компьютером, отложите гаджеты. Лучше спокойно почитать книги или поиграть в настольные игры.

ВАЖНО: ПРИУЧИТЕ РЕБЕНКА НЕ ТРОГАТЬ НОС И НЕ ГРЫЗТЬ РУЧКУ

Помимо режима дня и закаливаний, не менее важны правила защиты от инфекций:

* Любой ребенок должен знать, что не стоит стоять рядом с кашляющими или чихающими людьми, да и его самого надо научить кашлять или чихать «в локоток».

* Приучите ребенка не трогать руками лицо, не теребить нос, не посасывать в задумчивости колпачок ручки или кончик карандаша – все это неминуемо приведет к быстрому проникновению инфекционных агентов в организм.

* И, конечно, часто мыть руки с мылом или, как минимум, обрабатывать их антисептиками.

* Защитить ребенка от инфекций в новом учебном году помогут прививки от пневмотропных инфекций: гриппа, пневмококка, гемофильной палочки типа b, новой коронавирусной инфекции (для детей старше 12 лет). Прививки следует делать в самом начале осени, чтобы максимально защитить себя и своих близких от потенциальной опасности. И

* Безусловно, повышает иммунитет и дополнительный прием витаминов, например, витамина D, особенно в тех случаях, когда лето не было достаточно солнечным или не было возможности выехать в регионы с высокой инсоляцией.

Помогите ребенку адаптироваться: не переусердствуйте с нагрузками

- Для того чтобы дети реже болели, также очень важно помочь им адаптироваться к школьным нагрузкам, - говорит Лейла Намазова-Баранова. - Желательно, чтобы ребенок привыкал к новым или возвращался к старым школьным нагрузкам постепенно. В течение первого месяца надо дать возможность ученику «втянуться» в обычный учебный процесс, без дополнительных нагрузок. А все занятия в спортивных секциях, музыкальной и художественной школах, на языковых курсах – вводить потом. И не все разом. Так вы сохраните и здоровье ребенка, и свое собственное. Нельзя переусердствовать в этом вопросе, ведь принцип любого ответственного родителя должен повторять главный девиз врача: «Non nocere!» - «Не навреди!».