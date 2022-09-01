Смена эпох и ретроградный Меркурий: астролог предупредила об опасных явлениях грядущего сентября

С 10 сентября, когда Меркурий развернется в ретроградное движение, замедляя все процессы, включая мыслительные, вполне можно взять отпуск Фото: Shutterstock

- Как быстро пролетело лето, Татьяна! Одно радует - минувший август не стал для России роковым, как вы и заявляли в своем прошлом астропрогнозе. Хотя нас по привычке пугали этим якобы проклятым, черным для страны месяцем. А что готовят нам звезды в начале осени?

- Да, лето пролетело быстро. Но если вы еще не успели отдохнуть, то с 10 сентября, когда Меркурий развернется в ретроградное движение, замедляя все процессы, включая мыслительные, вполне можно взять отпуск. Опять же, бархатный сезон.

Поскольку Меркурий первые 13 дней будет ретроградить в знаке Весы, отвечающем за партнерство, то очень вероятно возвращение к переговорным процессам по волнующей всех нас ситуации Россия – Украина. Только ненадолго, потому что уже 23 сентября Меркурий вернется в знак Дева, который отстаивает свои финансовые интересы. Дружба дружбой, а табачок врозь. И опять не договорятся.

Тем более, что оппозиция Юпитера и Меркурия будет создавать ситуацию, когда громкие заявления так и останутся на словах. Это противостояние двух планет создает фон для всего месяца, когда мы также в своих личных делах можем пообещать то, что не можем выполнить. У кого-то возникнет желание всех поучать, когда его не спрашивают.

На протяжении всего сентября в последний раз сходятся на поле боя Сатурн и Уран, олицетворяя борьбу старого и нового, правил и анархии, ограничений и свободы. На днях умер Михаил Горбачев – первый и последний Президент СССР. Старая эпоха безвозвратно уходит в прошлое.

Берем из нее лучшее и шагаем вперед.

Марс уже в Близнецах. И это первый месяц из семи его пребывания в этом знаке. А значит, увеличиваются риски испортить отношения с родственниками или соседями из-за неосторожно сказанного грубого слова, резкого тона и т.д. Слово - не воробей! Считайте до 10, прежде чем его выпустить. Оптимально направить энергию Марса на занятия спортом, скандинавской ходьбой, бегом, ремонт и т.д.

Венера почти весь месяц в Деве. В этом знаке она очень профессиональна и умеет считать деньги. Но в отношениях мы становимся более прагматичны, критичны и требовательны к партнеру. Вот и причина для конфликта. Поэтому принимаем партнера таким, какой он есть. Не придумываем лишнего, тогда и не будет разочарований. Добавят масла в огонь квадрат между Марсом и Венерой в середине месяца, усиливая конфликт с противоположным полом.

Ждем 29 сентября, когда Венера перейдет в свой дом родной – знак Весы.

Солнце активирует Нептун в середине месяца. Полнолуние 10 сентября произойдет в знаке Рыбы в день разворота Меркурия. Ожидаю усиление вирусной активности, возврат к масочному режиму и других ограничений. И очень вероятно, что мы узнаем нечто такое, что от нас скрывалось. А также подойдут к завершению дела, начатые в начале марта 2022 г. Вспомните, какие планы вы намечали весной?

АСТРОКАЛЕНДАРЬ

Теперь подробнее по сентябрьским датам. Не забываем, что действие точного аспекта, кроме аспектов Луны, начинается за 4-5 дней до точного взаимодействия.

1-3 сентября – оппозиция Меркурия и Юпитера. Способствует завышенным ожиданиям и невыполнимым обещаниям. Необходимо научиться вести конструктивный диалог для удовлетворения интересов всех участвующих сторон.

3 сентября – Луна в оппозиции к Марсу. Аккуратнее при управлении любым транспортным средством. Эмоции на пределе. Не рекомендуется проводить плановые операции.

5 сентября – Венера переходит в знак Дева. В чувствах начинают преобладать материальный интерес, практичность, повышенный перфекционизм. Трудно отключить голову и принять партнера таким, какой он есть. Способствует прикладному творчеству, требующему кропотливости и тщательности.

10 сентября - Меркурий становится ретроградным. Замедляется деловая активность, увеличивается склонность к ошибкам, возвращаются люди из прошлого.

Квадрат Луны к Марсу. Аккуратнее при управлении любым транспортным средством. Эмоции на пределе. Не рекомендуется проводить плановые операции.

Полнолуние в знаке Рыбы. Прекрасно для креативных людей, идей, опережающих свое время. Вблизи этого полнолуния произойдут научные открытия и события в области фармацевтики, медицины, нефти и газа.

10-11 сентября – Солнце в тригоне с Ураном. Усиливает творческий потенциал, помогает научным открытиям в медицине, создает нестандартные ситуации, имеющие позитивные последствия. Удачное время для приобретения популярности в интернете, используя оригинальные методы презентации и опираясь на помощь друзей.

16-17 сентября – Солнце в оппозиции с Нептуном. Может принести ослабление иммунной системы, подверженность вирусным заболеваниям, стремление к одиночеству, упадок жизненных сил у мужчин. Разочарование при публичных выступлениях, разоблачения важных персон, усиление мнительности, склонность к отравлениям, опасность от воды.

Квадрат Венеры и Марса. Способствует усилению конфликтности с противоположным полом, повышенные требования к партнеру, и, как следствие, разочарование. Не придумываем лишнего, тогда не будет повода разочаровываться.

17 сентября - соединение Луны и Марса. Аккуратнее при управлении любым транспортным средством. Эмоции на пределе. Не рекомендуется проводить плановые операции.

19 сентября - Солнце в тригоне с Плутоном. Прекрасно заявлять о себе, проводить презентацию своего бизнеса. У мужчин усиливается энергетический и сексуальный потенциал.

Меркурий в оппозиции с Юпитером. Может вызвать сложности принятия консенсуса из-за трудности услышать противоположную точку зрения. Надо понимать, что наше мнение не единственно верное и у другой стороны имеются свои взгляды на ситуацию. Возврат ситуации начала месяца.

19-20 сентября - Венера в тригоне с Ураном. Создает ситуации неожиданных знакомств с необычными людьми, финансовых поступлений. Увеличивает креативность и новаторство в творчестве.

23 сентября - Меркурий возвращается в знак Дева. Усиливаются логическое мышление и рационализм. Хороший период для систематизации информации, наведения порядка в документах, общения с родственниками и соседями.

Солнце переходит в знак Весы. Повышая нашу заинтересованность в партнерских отношениях и поиске компромиссных решений. День осеннего равноденствия.

Соединение Солнца и Меркурия. Растет эгоцентризм и стремление заявить о себе. Благоприятно для проведения презентаций.

23-24 сентября – оппозиция Венеры и Нептуна. Способствует разочарованию в партнерских отношениях, тайным романам, разрушению иллюзий. В финансовой сфере не следует доверять сомнительным предложениям, а также давать в долг.

24 сентября – квадрат Луны и Марса. Аккуратнее при управлении любым транспортным средством. Эмоции на пределе. Не рекомендуется проводить плановые операции.

25-26 сентября – Венера в тригоне с Плутоном. Усиливает сексуальное влечение в паре, способствует получению крупной прибыли, удаче при обращении в банк за кредитом.

Венера в соединении с Меркурием. Возвращение в прошлые отношения, как личные, так и деловые.

Солнце в оппозиции с Юпитером. Возникают ситуации, когда кто-то хочет надавить своим авторитетом. Усиливается эгоцентризм и неадекватное восприятие себя.

26 сентября - новолуние в знаке Весы. Возобновление старого партнерства на новых правилах. Точка новолуния в оппозиции к Юпитеру - переоценка своих возможностей, которые могут привести к завышенным ожиданиям.

27 сентября – Меркурий в тригоне с Плутоном. Способствует возвращению к важным переговорам, подписанию крупных договоров, которые впоследствии могут быть пересмотрены или нарушены.

29 сентября - Венера переходит в знак Весы. Благоприятно для любых партнерских отношений. Также это положение способствует проявлению творческого потенциала, стремлению к красоте, проведению светских мероприятий.

28-30 сентября – Марс в тригоне с Сатурном. Помогает ставить и достигать любые цели. Благоприятно для долгосрочных дел, занятия спортом, ответственной работы.

Хорошего сентября!