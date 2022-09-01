Это праздник с пустотою в кошельках: за пять лет расходы к 1 сентября выросли в 2,5 раза

За пять лет расходы к 1 сентября выросли в 2,5 раза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начало сентября - самое время заняться математикой и достать калькулятор. Обувь - 11000 рублей, брюки черные - 7000, блузка белая – 2800, букет – 2200, а еще канцелярка, футболки, юбка… Около 35 тысяч рублей пришлось потратить, чтобы собрать в школу мою девятиклассницу. Хорошо, что рюкзак с прошлого года остался и старые кроссовки сгодятся на физре бегать.

Специалисты ВЦИОМа подтвердили мои подсчеты. Накануне Дня знаний они спросили россиян, сколько денег они потратили на сборы детей в школу. И цифры получились показательные.

Во-первых, за пять лет ученик«подорожал» в 2,5 раза. Если в 2017 году сборы в школу для среднестатистического ребенка обходились родителям в 12 745 рублей, то сейчас — в 33 225. А главнойстатьей расходов остается одежда и обувь: средняя сумма трат в этом году составила 16548 рублей, что в 2,5 раза больше, чем пять лет назад.

Но сильнее всего выросли «добровольные спонсорские взносы». Если пять лет назад родители скидывались в среднем по 310 рублей, то сейчас сумма достигла зловещей цифры в 2 666 целковых. Как тут не напомнить, что любые взносы возможны только на добровольной основе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ