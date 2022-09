Люди смогут жить по 800 лет: ученые раскрыли секрет бессмертия

Бессмертная медуза.

Медуза Turritopsis dohrnii бессмертна. Своей фантастической способностью жить вечно и при этом не стареть она отличается от очень близкой родственницы медузы Turritopsis dohrnii, которая и умирает, и старится. Чем объяснить такую поразительную разницу? Что именно превратило морского обитателя в эдакого Дункана Маклауда животного мира? Ну, почти в такого. Это прояснили испанские ученые из Университета Овьедо (University of Oviedo), большой группой которых руководила Мария Паскуаль-Торнер (Maria Pascual-Torner). Они секвенировали геномы обоих медуз, сравнили их и обнаружили, что бессмертные обладают двойными копиями генов, которые защищают и восстанавливают ДНК. Имеют словно бы два ремонтных комплекта.

Об исследовании, которое подвело к открытию, авторы рассказали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. На эту публикацию ссылается научно-популярный журнал New Scientist.

Медузу, конечно, можно убить. Но «по своей воле» она не умирает. По крайней мере биологи никогда такого не видели. Поэтому и считают Turritopsis dohrnii бессмертной. Такой она становится, обращая вспять процессы старения – омолаживается время от времени.

Обычные – смертные медузы – повзрослев, извергают половые клетки, которые встретившись, оплодотворяют друг друга и становятся личинками. Личинки дрейфуют, кучно прикрепляются к морскому дну и превращаются в полипы. От них отпочковываются «новорожденные», которые взрослеют, старятся и в конце концов умирают. Таков жизненный цикл смертных.

Взрослые бессмертные медузы, «почуяв» приближение старости или попав в неблагоприятные условия, прикрепляются ко дну и опять становятся «юными» полипами, а потом и омолодившимися медузами. Таким образом они способны бесконечное количество раз прерывать и возобновлять свой жизненный цикл, каждый раз, по сути, убегая от старости.

Жизненные циклы медуз смертной (слева) и бессмертной (справа).

Ученые поняли, какие гены участвуют в чудесах омоложения, какие восстанавливающие и защитные белки при этом образуются, от чего защищают, что нейтрализуют. Определили, за счет каких мутаций у бессмертных замедляется деление клеток и не укорачиваются теломеры – кончики хромосом, которые у смертных становятся короче при каждом делении клеток.

Поняв, как весь этот генетический комплекс помогает достижению «вечной молодости» у медуз, испанцы всерьез рассчитывают побороться, если уж не за человеческое бессмертие, то хотя бы за предотвращение тех возрастных изменений, которые чаще всего уродуют и губят нас – как внешних, так и внутренних, включая рак и слабоумие. Планируют воспроизвести схожие превращения сначала на лабораторных животных, а потом и на людях. Механизмы, изобретенные природой, не должны сильно отличаться друг от друга.

У американских коллег испанцев имеются более практичные планы. В Институте океанографии Флориды (Florida Institute of Oceanography) намерены, на первых порах, сделать из бессмертной медузы омолаживающий крем для лица.

КСТАТИ

Люди могли бы жить по 800 лет

Ученые в том числе и российские из НИИ Физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова, Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН изучают голых землекопов – удивительных зверьков. Heterocephalus glaber, выражаясь по-научному. Они давно удивляют исследователей по всему миру. Эти чуда природы — то ли кроты, то ли крысы, напрочь лишенные какой-либо растительности на коже - обитают в Африке под землей. Размером с мышь. А живут почти 30 лет — в 10 раз дольше мышей, которые едва дотягивают до 3 лет.

Голый землекоп-долгожитель: существо, достойное подражания.

Голые землекопы с возрастом почти не меняются — до глубокой старости выглядят молодыми. Сохраняют способность и желание размножаться. На них не действуют вредные химические вещества. Голые землекопы нечувствительны к радиации, могут долго обходиться без кислорода. Зверьки почти не болеют раком — злокачественные опухоли образуются у них крайне редко. Если бы человек обладал здоровьем голого землекопа, то жил бы до 800 лет. Как библейский Адам.

Чем эти существа такие особенные и какие их секреты ученые уже раскрыли? Подробности в нашем материале.