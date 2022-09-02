На ВЭФ объявят о старте конкурса на лучший маршрут по Дальнему Востоку

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Юрий Трутнев рассказал, почему сам любит путешествовать и почему хотел бы, чтобы как можно больше россиян ходили в походы.

- Вы путешествовать по Дальнему Востоку любите?

- Да. Я считаю Дальний Восток очень красивой территорией. Это огромная часть России - 40 процентов. Дальний Восток очень разный. Начиная от совсем полярных регионов и заканчивая Приморьем, которое находится на широте Сочи. На Дальнем Востоке практически все можно увидеть - разных зверей, разную растительность, разные ландшафты. Очень красиво, очень интересно. Другой разговор, что посвятить этому я могу в год три - четыре дня. Надеюсь, что и в этом году проведем Восточный экономический форум, и я попрошу руководство меня на неделю отпустить.

- Куда поедете - секрет, конечно же?

- Конечно, секрет. Сейчас прорабатываются два варианта.

- Из тех мест, где были на Дальнем Востоке, какое самое любимое?

- Больше всего был на Камчатке. Это совсем уникальная территория. Вообще для меня путешествие связано с такими словами, как «открытие», «первопрохождение». Запоминаются не самые красивые и самые удобные маршруты. Знаете, для меня какое путешествие, правда, дома, на Урале, за последние годы запомнилось больше всего? Мы с моими детьми поехали в лес. Достаточно далеко выбрались. И начался ливень. Он был такой, что казалось, что он даже на струи не делится, просто вода рушится сверху на наши головы. Я детей засунул под тент, который сам же растянул, ни палатки, ничего не было, я засунул детей под тент, и мы под этим ливнем вдвоем с другом пытались приготовить гуся. Он готовиться никак не хотел. Костер нас тоже пытался проигнорировать как мог. Но мы все равно его приготовили, гусь получился такой, знаете, полусырой, ребята ели этого полусырого гуся, глаза у них горели, и они в восторге, и я в восторге. Дело не в том, что это какое-то преодоление. Люди обычно запоминают что-то яркое, что-то, где они приложили собственные усилия, поэтому мне кажется, что в таких путешествиях на Дальнем Востоке нас ждет еще очень многое.

- Сейчас очень многие жители России открывают для себя внутренний туризм, огромное число людей едет в Крым, в Краснодарский край, на Кавказ. Но здесь все-таки Дальний Восток отстает. Отстает по количеству туристов. Как привлечь людей на Дальний Восток, как сделать его популярным для туристов?

- Я просто надеюсь, что люди лениться меньше будут. Потому что есть пляжный отдых. Я так вообще не умею. Для меня улечься на пляже, пролежать день, потом уйти обратно, перекусить в ресторане, поужинать и закончить этот день. Знаете, такой отпуск закончится, и ты не будешь понимать, чем ты занимался. Поэтому, мне кажется, что, когда ты двигаешься, вот на маршруте, когда мы путешествуем, мы не стоим на месте. Раньше, когда я еще учился и был студентом, у нас тогда со временем было чуть попроще, наши маршруты могли быть 200 километров, 250 километров - двадцать дней и больше. Это действительно были такие походы, которые, прошло уже лет тридцать, я их все помню. Я бы очень хотел, чтобы как можно больше людей прикоснулись к этому, чтобы как можно больше людей научились жить в природе, вне зависимости от погоды, научились костер в любое время разжечь, научились на любом ландшафте находить возможности для того, чтобы двигаться дальше, научились передвигаться безопасно, научились видеть природу такой, какая она есть, звезды видеть ночью.

- Скоро стартует всероссийский конкурс «Дальний Восток - земля приключений». Он призван людей заставить перестать лениться и ходить по Дальнему Востоку?

- Я просто хочу поддержать активных людей. И уверен в том, что этот отдых лучше, чем просто отдых в комфортабельных гостиницах с пляжами, с дорожками асфальтированными. Мне кажется, что такие путешествия забудутся через неделю, а те путешествия, которые люди пройдут ногами, которые проплывут на байдарках или плотах, которые они пройдут на лыжах или в собачьих упряжках, они останутся на всю жизнь, они дадут человеку право сказать: «А вот я это смог». Мне кажется, это круто.