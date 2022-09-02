Новости СКШУ «Восток-2022»: «Маршал Крылов» поприветствовал «Нянь Чан»

Отряды боевых кораблей ВМФ России и ВМС Китая уже приступили к отработке практических задач

В северной части Японского моря состоялась встреча отрядов боевых кораблей Военно-Морской Флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК), принимающих участие в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Восток-2022».

«При встрече экипажи кораблей двух стран поприветствовали друг друга в соответствии с военно-морским церемониалом. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), в составе которого корабль управления «Маршал Крылов», корветы «Гремящий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», большие десантные корабли «Ослябя», «Пересвет» и «Николай Вилков» объединились с отрядом ВМС НОАК из эсминца «Нянь Чан», сторожевого корабля «Ян Чен» и судна комплексного снабжения «Дун Пинху» для совместного выполнения учебной задачи», - прокомментировали эффектные кадры в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что отряды боевых кораблей ВМФ России и ВМС Китая уже приступили к отработке практических задач в ходе СКШУ «Восток-2022»: «по связи стороны уточнили план совместных действий, затем сформировали походный ордер и приступили к выполнению поставленных на учение задач, среди которых оборона морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, содействие сухопутным войскам на Приморском направлении».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На полигоне «Сергеевский» в Приморском крае создан и приступил к работе объединенный штаб коалиционной группировки войск (сил) государств-партнеров, принимающих участие в стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022». В составе объединенного штаба к планированию и уточнению решения на ведение боевых действий в соответствии с замыслом СКШУ приступили оперативные группы органов управления от вооруженных сил Азербайджана, Алжира, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китайской Народной Республики, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.

Объединенному штабу в кратчайшие сроки предстоит выработать совместное решение на проведение стратегической операции на Восточном стратегическом направлении по защите национальных интересов и обеспечению военной безопасности в регионе.

СПРАВКА «КП»

СКШУ «Восток-2022» проходит с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – «Бурдуны», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Лагунное», «Сергеевский», «Телемба», «Успеновский», а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.