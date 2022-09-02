Лето прошло дачно: стало известно, на что россияне тратили деньги с июня по август

Расходы на товары для дачи и дома сильнее всего подскочили минувшим летом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Вот будет лето - поедем на дачу!» - мечтал Сергей Шнуров в своей известной песне. И прошедшим летом россияне ударно исполняли эту мечту. Этой новостью поделились аналитики компании ЮMoney. Эксперты проанализировали более 315 млн покупок россиян в интернет-магазинах за прошедшие три месяца. И выяснили: именно расходы на товары для дачи и дома сильнее всего подскочили минувшим летом. Если сравнивать с летом-2021, то средний чек вырос в 4,2 раза - до 16 250 рублей.

Следом по росту затрат идут медицинские услуги, курьерские пересылки и бады со спортивным питанием. А вот оплачивать аудиокниги и подписки на стриминговые сервисы (онлайн-кинотеатры, музыкальные платформы и т. п.) мы стали, наоборот, меньше. Тут сыграла свою роль отмена ковидных ограничений. В период пандемии подписок было в разы больше, чем в доковидные времена. Сейчас идет ожидаемый спад.

Если говорить в целом, то с июня по август количество онлайн-покупок стало на 15% больше, а обороты интернет-магазинов выросли на 3% по сравнению с прошлым летом.

- Траты россиян на многие непродуктовые категории (авиабилеты, услуги, - Ред.) растут из-за высокой инфляции, - объясняет директор по работе с клиентами холдинга «Ромир» Анастасия Сидорина. – А что касается товаров для дома, сада, ремонта и т. д., то люди, опасаясь повышения цен, закупаются впрок и даже берут кредиты под такие покупки. Рост затрат связан еще и с тем, что меньше россиян в этом году уехали отдыхать за границу. Остались дома, на даче и перераспределили свои расходы в пользу бытовых нужд.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Чего мы стали покупать больше минувшим летом…

…и чего – меньше

По данным ЮMoney.