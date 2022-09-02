Оружие победы. Чем мы громим ВСУ: «Суперграчи» прилетели

Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Лучшее оружие создается с учетом боевого опыта. Даже если бой воздушный. А боевой опыт у Российской армии в специальных военных операциях (СВО) серьезный.

Многие заметили, что российские войска стали активнее применять в зоне СВО на Донбассе советский штурмовик Су-25 «Грач». Пролетая на предельно малой высоте, самолеты с характерными очертаниями попадают в объективы телефонов мирных жителей Донбасса, а летчики все чаще становятся героями сюжетов журналистов.

«Производим по три-четыре боевых вылета. Цели разные, задачи выполняем постоянно, ежедневно. Очень надежный самолет, выполняет все практически задачи по применению авиационных средств поражения», — хвалит пилот своего «Грача».

Герой репортажа рассказывает, что за один вылет поразил опорный пункт, живую силу противника, а также его вооружение и технику. И это даже не рекорд.

Пилоты «Грачей» сегодня поддерживают сухопутные войска на поле боя. Им по зубам любые инженерные сооружения, так как под крыльями полная линейка современных авиационных боеприпасов. Есть и новые ракеты «воздух-воздух» для самозащиты.

Сегодня модернизированный «Грач» может использовать как управляемое, так и неуправляемое оружие, авиационные бомбы различного калибра и назначения.

Самолет с обновленной авионикой, цифро-аналоговой системой управления оружием, прицельно-навигационным комплексом имеет индикатор прицела на лобовом стекле и многофункциональный дисплей управления навигацией в кабине пилота, и еще многие другое оборудование, что позволяет ему оставаться неуязвимым для врагов.

С 2015 года самолеты Су-25СМ прошли боевое крещение в небе Сирии, после чего были доработаны с учетом боевого применения до Су-25 СМ3 и получили неофициальное имя «Суперграч». Отметим, что еще в советское время штурмовик предназначался для боевых действий непосредственно над полем боя, в зонах насыщенных переносными средствами противовоздушной обороны (что сегодня наблюдаем на Донбассе). И на стадии проектирования в Су-25 конструкторы заложили «повышенную боевую живучесть»: самолет получил бронированную кабину летчика, взрывозащищенность топливных баков, а его фюзеляж был усилен в критических зонах.

Конструкция «Грача» доказала свою эффективность во время боевых действий на территории Афганистана, где моджахеды стали впервые массово использовать переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». А после Сирии к «живучести» советской боевой бронемашины инженеры ОАО «121 авиационный ремонтный завод» добавили современное бортовое радиоэлектронное оборудование, высокоточное оружие с лазерным и телевизионным наведением.

В рамках глубокой модернизации «Суперграч» получил новые качества, которые позволяют ему доминировать на поле боя. За одну атаку штурмовик способен поразить сразу до четырех целей, а обычные бомбы может сбросить ночью по приборам с точностью до метра.

За таким супероружием на российские предприятия уже выстраиваются очереди.

«За неделю выставочные площадки военно-технического форума «АРМИЯ-2022» посетило почти два миллиона человек», - подвел итоги Международного военно-технического форума «АРМИЯ -2022» на прошедшем селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства отметил, что по итогам форума заключено «36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму, превышающую 525 млрд. рублей, а в рамках международного военно-технического сотрудничества портфель заказов составил 592 млн. 650 тысяч долларов США и 1 млрд. 770 млн. рублей».

Шойгу подчеркнул, что на форуме эксперты Минобороны и предприятий военно-промышленного комплекса провели 160 двусторонних встреч с иностранными партнерами по вопросам военного и военно-технического сотрудничества. А порядка 1500 отечественных и зарубежных компаний продемонстрировали свыше 28-ми с половиной тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

Отметим, что за время форума было проведено 340 мероприятий научно-деловой программы с участием почти 22 000 экспертов. В которых приняли участие военные делегации 85-ти иностранных государств, в том числе 31 высокого уровня.