42-летняя певица Слава показала фигуру после радикальной пластики

Певица Слава. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Слава опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она продемонстрировала свою фигуру после пластической операции. В начале августа артистка сделала подтяжку груди и липосакцию. Почти месяц она приходила в себя, и вот теперь, наконец, похвасталась новыми формами.

На снимке Слава позирует перед зеркалом в обтягивающих джинсах, топе с высоким горлом и сапожках.

«Мамуля! Прихожу в форму, отеки еще есть, села на диету. Ем, все, что люблю. Но, после 18:00 не ем. Хочу прям, чтобы классно было», - написала певица.

Артистка радикально похудела благодаря пластике. Фото: соцсети.

Подписчики в комментариях похвалили певицу и отметили, как изменилась ее фигура. «Какая вы стали стройная», «Вау! Фигура просто шик», «Слава, вы потрясающе выглядите», «Фигура бомба», «Как помогает людям пластическая хирургия», - пишут поклонники в соцсетях.

Ради такого преображения Слава сделала сразу несколько пластических операций. Артистка решилась на липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка. Заодно 42-летняя Анастасия Сланевская (это настоящее имя звезды) попросила хирурга сделать ей подтяжку груди. За свое преображение артистка заплатила три миллиона рублей. О том, почему она решила радикально изменить себя, Слава рассказала поклонникам в соцсетях.

По словам артистки, шесть лет подряд у нее был сильный стресс. Она много ела и не ограничивала себя в спиртном. «Обжорство и алкоголь. Я была морально истощена», - призналась исполнительница. Певица пыталась соблюдать диету и заниматься спортом, но снова срывалась и начинала объедаться. Поэтому она решилась на крайние меры и одним разом усовершенствовала свою внешность.

Напомним, у певицы есть дочь Антонина от продюсера Анатолия Данилицкого. В этом году супругу звезды исполнилось 70 лет. Данилицкий и Анастасия Сланевская начали жить вместе 20 лет назад. Бизнесмен растил дочь Славы от прежних отношений как родную (сегодня Александре 23 года). А 10 лет назад Сланевская родила ему дочь Тоню.