Сергей Лукьяненко: Люди могут «переселиться» в виртуальный мир, как в «Матрице»

Сергей Лукьяненко порадовал поклонников, рассказав о скором открытии его литературной мастерской для молодых фантастов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как авторам фантастических романов удается предугадывать будущее? Почему одни прогнозы сбываются, а другие нет? Почему расписывают в основном плохие сценарии, а не прекрасное далеко? И вообще – зачем нам читать фантастику? Участники марафона завалили создателя Вселенной «Дозоров» вопросами. Ведь и Лукьяненко приписывают сбывшиеся прогнозы - в частности, о нынешнем вооруженном конфликте и пересадке свиного сердца.

- Фантастику и фэнтези часто связывают с футурологией, но это ошибочно. Фантастика чаще предсказывает то будущее, которое не состоится или которого следует избегать, показывает негативные сценарии развития технологий, описывают миры, где что-то не ладно, - начал выступление Сергей Лукьяненко. - Писать утопии о добром и благополучном мире довольно скучно, поэтому фантасты предпочитают сюжеты про миры, где что-то неладно.

Самым великим предсказателем фантаст считает Герберта Уэллса, с которого пошел жанр фантастики предостережения. Что плохого он напророчил в своих книгах на стыке 19 и 20 веков?

Генетические эксперименты: дословно такого названия в книге «Остров доктора Мора» нет, однако там рассказывается об опытах по превращению животных в разумных существ и показано, к чему это может привести.

О последствиях больших биологических экспериментов идет речь и в романе «Люди как боги».

«Первые люди на Луне» и «Война миров» – об опасностях контактов с инопланетным разумом.

В «Опрокинутом мире» описана ядерная война, а ведь в ту пору не существовало даже понятия атомной бомбы.

- Есть и другие примеры, когда фантасты предсказали развитие технологий, - продолжил мэтр. - Артур Кларк гордился, что описал в своих книгах геостационарные спутники, когда ученые до них еще не додумались, и потом вздыхал: мол, если бы запатентовал, стал бы миллиардером. А вот появление мобильного телефона не предугадал ни один фантаст. Да, были описаны устройства дальней связи, но чтобы сигнал перескакивал от одной сотовой вышки к другой – такого в книжках нет.

Мобильники – это агенты и проводники виртуального мира, и этот мир, по мнению писателя, несет реальную опасность.

- Вряд ли когда-нибудь произойдет такая ситуация, как в «Матрице», — что машины из людей будут добывать электроэнергию. Но виртуальное пространство, когда оно будет полноценно создано, сможет заменить для людей реальную жизнь, - предостерег писатель. - Искушение уйти в такой мир может быть для людей велико, и фантастика о таких вещах предупреждает.

- Фантастика то на пике популярности, то интерес к ней падает – почему такие перепады? – спросили мэтра.

- Фантастика никогда популярности не теряла, но есть всплески – то космическая фантастика на волне, то альтернативные реальности, то вампирские темы, то средневековый антураж вроде «Войны престолов». Сейчас популярна романтическая фантастика – женская фантастическая проза о любви. А также исторические романы, когда герои попадают в другое время — жанр с ироничным названием попадансы. Даже самый простой человек, нырнув на несколько веков вглубь, сразу проявляет чудеса находчивости и помогает истории идти в более правильном направлении. Вряд ли такое возможно в реальной жизни, но всем хочется хотя бы через чтение книги почувствовать себя человеком, способным изменить будущее.

Интерес к научной фантастике тоже не спадает, однако за рубежом это выражено сильнее, чем у нас, отметил писатель. В том же Китае активно издают такие книги, считая, что они развивают людей. Есть исследования, что многие успехи США в науке и технике обусловлены тем, что с 30-х годов прошлого века там были очень популярны фантастические комиксы, научная фантастика, выходило множество книг и журналов. Все это будило воображение людей и призывало активнее заниматься наукой.

Сергей Лукьяненко также порадовал поклонников, рассказав о скором открытии его литературной мастерской для молодых фантастов, на которую получил грант от государства.

НА ЗАМЕТКУ

Просветительский марафон «Знание» проходил с 31 августа по 2 сентября на пяти площадках: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Луганске и на Камчатке. Организатор – российское общество «Знание». В течение трех дней выступили около двухсот известных лекторов: политиков, министров, ученых, режиссеров, актеров. Все выступления можно послушать в записи на официальном сайте мероприятия.