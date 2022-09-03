Агата Муцениеце после свадьбы Прилучного забрала детей и уехала из России

Агата Муцениеце. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В конце августа Павел Прилучный сыграл пышную свадьбу с новой избранницей Зепюр Брутян. Пока актер наслаждается медовым месяцем, его бывшая жена Агата Муцениеце забрала детей и уехала из России. Дочь артистов Мия должна была пойти в первый класс, однако на торжественной линейке девочка, как и ее брат Тимофей не появились. Вместо этого Агата сообщила подписчикам своего блога, что приняла решение устроить детям незапланированный отпуск и отвезти их на свою родину в Латвию.

Сначала Агата с детьми навестила свою маму, живущую в деревне. А затем отправилась в столицу Латвии.

«Ну что, друзья, теперь мы официально уезжаем в Ригу», - рассказала Муцениеце на своей странице. И подчеркнула: «Пару дней в Риге побудем, потом в Москву».

Агата гуляет с детьми по улицам Риги. Фото: соцсети.

Прилучный в соцсетях немного погрустил из-за того, что не смог отвести детей в школу на первое сентября. Однако печаль его была недолгой: актер сейчас поглощен обустройством семейной жизни с Зепюр Брутян. Прилучный обживается с молодой женой в новом доме. Особняк, в котором они жили с Агатой Муцениеце, артист продал в начале лета и купил себе жилье поменьше. Коттедж в элитном поселке «Трувиль» актер в свое время приобрел для Агаты и детей за сто миллионов рублей. Павел оформил дом в ипотеку, из-за которой после развода оказался в больших долгах. Теперь он принял решение избавиться от слишком дорогой недвижимости и купил дом поскромнее.

Прилучный в соцсетях погрустил, что не смог 1 сентября отвести детей на школьную линейку. Фото: соцсети.

Агата и Павел расстались отнюдь не друзьями. Актриса публично обвинила мужа в рукоприкладстве и злоупотреблении алкоголем. Тем не менее, с мамой Павла у нее сохранились самые теплые отношения. Недавно Муцениеце рассказала о дружбе с бывшей свекровью в соцсетях.

«Могут быть любые отношения с бывшим мужем, но если осталось хорошее общение со свекровью, то вы победитель по жизни. А мы как раз пришли к тому, что у нас офигенные отношения! Я ее люблю», - призналась Агата.

Актер проводит медовый месяц с молодой женой Зепюр Брутян. Фото: соцсети.

А вот о бывшем муже актриса отзывается гораздо более сдержанно. Тем более, что недавно Павел назвал свою жизнь после развода с ней «тремя годами ада». В ответ Агата оставила в соцсетях философский комментарий, который многие называют предупреждением для ее соперницы – нынешней жены Прилучного Зепюр Брутян.

«Если бы я искала себе в дальнейшем какого-то, в этих отношениях в приоритете у меня была бы честность. Меня не устраивает красивая картинка в соцсетях, которая потом оборачивается адом. Мужчина может иметь шанс тебе изменить, ты даже можешь ему это позволить, но в итоге он просто не должен захотеть этого сделать», - заявила Агата.

Напомним, в том же интервью Павел признался, что положил глаз на миниатюрную брюнетку Зепюр еще во время своего брака с Агатой. Правда, актер оговорился, что его отношения с женой в то время уже складывались не самым лучшим образом.