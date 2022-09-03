Дмитрий Шепелев должен родителям Жанны Фриске 68 встреч с Платоном: «Мама певицы ездила к школе в надежде издалека увидеть внука»

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске так и не успели пожениться. Фото: из соцсетей

Певица Жанна Фриске рано ушла из жизни, ее единственному сыну Платону Шепелеву тогда было всего два года. Жанны нет уже семь лет, ей навсегда останется 40 лет. Певица умерла после двух лет борьбы с неизлечимой формой онкологического заболевания. Гражданский муж певицы и отец ее ребенка Дмитрий Шепелев интервью на эту тему не дает: он выпустил книгу «Жанна», где подробно рассказал историю их любви, рождения ребенка, борьбы за жизнь и об отношениях с родственниками. Дмитрий Шепелев растит 9-летнего сына Платона в любви и в своей новой семье. Отношения Шепелева и родных Жанны не сложились. Об этом в очередной раз рассказала родная сестра звезды – Наталья Фриске стала героиней программы «Секрет на миллион».

Наталья Фриске и ее родители не видела племянника почти шесть лет. С 2017 года по решению суда родители Жанны Фриске могут видеть внука 1 раз в месяц – каждую третью субботу каждого месяца. Однако встречи не проходят. Родных Жанны не устраивал их формат – они хотели бы проводить эти полтора часа в месяц только с Платоном: «без посторонних». По словам же Шепелева: родные Жанны от встреч отказались; по словам мамы и папы Жанны – Шепелев не дает им встречаться с внуком. В общей сложности подсчитали: Шепелев «задолжал» родителям Жанны 68 встреч с внуком. Но эти подсчеты не имеют юридической силы.

Наталья и Жанна Фриске были дружны и очень похожи. Фото: из соцсетей

Наталья Фриске недавно родила дочь, поэтому Владимир Борисович и Ольга Владимировна все в заботах – нянчат внучку. И мечтают, что когда-нибудь и Платон Шепелев познакомиться с двоюродной сестрой. Наталья Фриске говорит: «Мама до сих пор переживает. Узнала, где находится школа Платона. Ездила к школе в надежде хотя бы издалека увидеть внука».

Наташа считает надежда у семьи на встречи с сыном Жанны есть – ждать когда мальчик вырастет: «Платошка вырастет и узнает как было все на самом деле!» Кстати, Дмитрий Шепелев говорит то же самое: сын вырастет – прочтет книгу «Жанна» и все выводы сделает сам.

В книге «Жанна» Дмитрий Шепелев очень трогательно описывает момент помолвки. У Жанны началась ремиссия – был июль 2014 года, они сняли для всей семьи дом в Юрмале. Шепелев примчался в Юрмалу с обручальными кольцами, сделанными ювелиром из белого золота на заказ: «Ранним утром 8 июля я вошел в спальню Жанны и опустился перед ней на колено. И, конечно, мы были бы не мы, если бы я не замямлим что-то сбивчивое и путаное, мы не засмеялись - и я не попросил разрешения начать еще раз сначала. И Жанна не была бы собой, если бы не ответила кокетливое «я должна подумать», что, конечно же, означало «да». «Я буду твоей женой», - напишет она мне позже, чтобы не оставлять сомнений. Это же Жанна». Свадьба не состоялась, так как вскоре болезнь начала прогрессировать.

Жанна Фриске с младшей сестрой Наташей и родители. Семья всегда была очень дружной. Фото: из соцсетей

В программе «Секрет на миллион» Наталья Фриске рассказала, что это она с родителями не допустила эту свадьбу. Сестра звезды рассказала: «Я не могу отвечать за Жанну. Но она мне говорила, что замуж она за него не хочет. Когда она начала планировать свадьбу уже в болезни, думаю она это делала для Платона – чтобы был у ребенка официальный опекун. Хотя Дима был и так вписан в документы как отец официально». Сестра Жанны Фриске выдвинула версию, что Дмитрий Шепелев обижен на их семью из-за того, что они не дали Жанне выйти за него замуж. По версии, которую ранее озвучивал Шепелев конфликт случился из-за того, что родители Жанны хотели не просто встречаться с внуком на пару часов: а забирать его к себе на длительное время. Было много и других разногласий: в том числе из-за «пропавших» денег благотворительного фонда, которые как сообщили в суде сняла за несколько недель до смерти Жанны сняла со счета ее мамы.

Финансовые разногласия давно позади — все долги погашены. Так что остается надежда, что Дмитрий Шепелев сделает шаг навстречу пожилым людям, которые мечтают обнять внука.