Металлолом – хлеб для промышленности

Виктор Ковшевный в студии радио "Комсомольская правда". Фото из архива КП

– Виктор Викторович, какую роль играет ломозаготовка в металлургическом производстве, в экономике в целом, каковы объемы отрасли?

– В тонне черного металла 44% составляет лом. С точки зрения экономики ломозаготовка может стать локомотивом мусорной реформы, способствуя вовлечению в хозяйственный оборот огромных объемов металла, который составляет основу вторсырья. Отрасль может стать основой экономики замкнутого цикла, в которой металл – тоже на первом месте.

Сейчас оборот сферы ломозаготовки – чуть больше 1 трлн рублей в год. В ней постоянно занято более 100 тысяч сотрудников, и каждое рабочее место дает 4 рабочих места в смежных отраслях. При этом около 2 млн человек регулярно или постоянно сдают лом.

Если пшеница и зерно – это будущий хлеб для людей, то металлолом – это хлеб для промышленности.

– Производилась ли оценка металлофонда России? Сколько лома у нас собирают?

– Металлофонд России по черным металлам составляет 1,7 млрд тонн, плюс дополнительно в разных отраслях образуется еще 49 млн тонн. В прошлом году было собрано 30 млн тонн – это максимум за последние 10 лет, чему способствовали высокие цены на металлы.

У нас осталось очень мало лома в чистом виде, который можно без всякой переработки отправить дальше. Поэтому себестоимость в нашей отрасли зависит от сложности извлечения металла или географического фактора, связанного со сложной логистикой.

Затраты на извлечение высокие, и для того, чтобы увеличить объемы ломосбора, требуются инвестиции, оборудование и, конечно, спрос.

– А как повлияло на спрос связанное с санкциями сокращение производства металла в России?

– До мая металлурги выполняли заказы по заключенным ранее контрактам. И особого спада мы не замечали. А сейчас российские заводы вдвое сократили его потребление – с характерных для летних месяцев 2,5 – 2,7 млн тонн до 1,3 млн.

Заготовка лома может стать локомотивом мусорной реформы в стране.

– Насколько высока прибыль в отрасли?

– Если компания относится к более или менее заметной на рынке, в среднем ее прибыль находится на уровне 1 – 3%. При этом у металлургов – в десятки раз выше.

– Такая разница наводит на мысль, что ломозаготовители вынуждены отдавать сырье по дешевке…

– К сожалению, так и есть. Металлурги сейчас поделились на два лагеря. Одни говорят, что надо ограничивать экспорт лома, другие говорят, что не надо. Первые рассчитывают, что если уменьшить конкуренцию с внешним рынком, то цена на лом у нас уменьшится и они себе сэкономят 2 – 3 миллиарда на фоне сотен миллиардов прибыли металлургов, отраженных в публичных отчетах за 2021 год. Кто-то из менеджеров похвастается перед акционером, как он заботится о его прибыли, и даже получит премию. А по факту – лом сначала дешевеет, потом становится дефицитом и резко дорожает, что и происходит сейчас. То есть такие «эффективные менеджеры» на самом деле наносят большой урон металлургическим заводам, которым придется в итоге переплачивать за лом уже десятки миллиардов.

И они сделали все, чтобы с 1 января текущего года была введена заградительная пошлина 100 евро за тонну лома. Мало того что спрос на лом упал в стране, так еще и продавать на экспорт его ломозаготовители при таких пошлинах не могут.

По этому пути в свое время шла Украина, где был один игрок в металлургии, который пытался обеспечить себе дешевое сырье ограничением экспорта лома. В итоге за 15 лет ломосбор у них упал в три раза. Казахстан тоже закрывал экспорт, и сбор лома у них быстро сократился с 5 до 1,3 млн тонн. Потом долго восстанавливался.

Если вырвать дерево из земли, не щадя корней, и снова посадить, то оно, во-первых, может не прижиться, а во-вторых, чтобы появилась новая корневая система, потребуется время.

Чтобы поддерживать текущий уровень разбора, отрасли ломозаготовки требуется порядка 50 млрд рублей в год инвестиций в оборудование, которое быстро изнашивается. Но если нет рынков сбыта и нет доходности, то, соответственно, падают вложения, падает возможность собирать труднодоступный лом. Поэтому, на мой взгляд, большая ошибка в том, что отрасли не дают работать в свободном режиме и находить новых потребителей, в том числе за рубежом.

Чтобы открыть заготовительный пункт и организовать в нем переработку лома до нужной металлургам категории, требуется вложить 25 тыс. руб. на 1 т мощности в год. Для того чтобы производить стальную заготовку в индукционной печи, требуется 5000 руб. на 1 т мощности в год. Таким образом, если сохранится ограничение экспорта, то чтобы сохранить рабочие места, сотни ломозаготовителей вынуждены будут стать металлургами.

А вот максимальная поддержка позволила бы сохранить в отрасли рабочие места, поддержать работоспособность техники. А самое главное, когда металлургам потребуется больше лома, ломозаготовители смогут тут же направить экспортный объем на внутренний рынок.

Нас топят, чтобы выплыть самим. Но без лома металлургии быть не может. Наглядный пример – ситуация с производством специальных нержавеющих сталей. Мы не делаем спецметаллы в нужном количестве и нужного качества – это сказывается на машиностроении, основном потребителе нержавейки. Нужно строить новые заводы, но для этого требуется лом нержавеющей стали. А его нет, потому что нет рынков сбыта внутри России. Получается замкнутый круг.

– Может ли получиться так, что из-за невыгодного экспорта и низкого спроса на внутреннем рынке металлургам негде будет взять лом?

– Приведу пример. Турция - крупнейший производитель арматуры. Производит ее из лома больше всех в мире и всегда покупала его дороже, чем другие страны. И она – мировой лидер в экспорте произведенной у себя арматуры.

С 1 января 2022 года, как я уже сказал, у нас ввели экспортную пошлину в 100 евро. И уже есть примеры, когда цены на лом внутри России были выше, чем в Турции. То есть искусственным путем создается дефицит. Поэтому есть риск, что через два-три года Россия будет вынуждена покупать лом у других стран. Мы сейчас к этому уже очень близко подходим.

– Что делать, чтобы не оказаться в такой ситуации?

– Выход один – не создавать преференций. Например, стальные полуфабрикаты, которые в основном делаются из лома, экспортируются беспошлинно. А отрасль, которая реально дает миллионы рабочих мест, по сути, поставлена на второстепенные позиции.

Поэтому считаю, что в подходе к проблеме важно руководствоваться не отношением к ломозаготовительной отрасли крупных металлопроизводителей, которые сейчас находятся в сложнейшем положении и своими лоббистскими инициативами усугубляют ситуацию для целого ряда отраслей, а пониманием рынка и профессиональным отношением к нему.

ТАК М СКАЗАЛ

Сбор лома – бизнес семейный

– Какие предприятия занимаются заготовкой лома? Кто дает основной объем?

– В России, как и во всем мире, пункты приема лома – обычно семейный бизнес. Количество таких компаний в России – около 10 тысяч. Нередко семейные предприятия дорастают до уровня среднего бизнеса и на них работают 100 и больше человек.

При сохранении нынешней политики в стране, где миллиарды тонн лома, может возникнуть его дефицит.

• В отрасли занято более 100 тысяч человек, и каждое рабочее место дает 4 в смежных отраслях

• Производители металла топят нас, чтобы выплыть самим. Но без лома металлургии быть не может

ЦИФРА

44% - в тонне выпускаемого в стране черного металла составляет лом.