Главный приоритет – предоставление жилья и обучение сотрудников

Анна Цивилева, председатель Совета директоров АО «Колмар Груп».

О богатстве Сибири и Дальнего Востока минерально-сырьевыми ресурсами известно давно. Первые сообщения о наличии здесь угля появились еще в конце XVIII века. В южной части региона на нескольких крупных месторождениях – Чульмаканском, Верхне-Талуминском, Денисовском – построены главные активы угледобывающей компании «Колмар».

О том, как предприятие влияет на развитие региона, рассказала председатель совета директоров «Колмар Груп» Анна Цивилева.

«Умная каска» на связи

– Анна Евгеньевна, в чем вы видите залог развития безопасного и при этом эффективного производства?

– В цифровизации. В рамках цифровой трансформации «Колмар» уже внедрил ряд систем мониторинга, предупреждения и контроля в свое производство. Готовятся к запуску или уже частично работают мобильная система 3D-сканирования подземных горных выработок, беспроводная сеть «Умная каска» с возможностью установки видеосвязи между подземным персоналом и механической службой на поверхности для оперативного ремонта техники и настройки агрегатов, электронная нарядная и другие новации.

Закуплены беспилотный лета-тельный аппарат «Геоскан-401» и электронные тахеометры, предназначенные для замеров объемов выполненных работ, вскрыши, угольных складов, отвалов, для съемки на поверхности в труднодоступных местах. Еще пять проектов находятся в разработке и будут внедрены в течение года.

Сплотить коллектив

– Поговорим о проблемах роста компании. Как работаете с персоналом?

– Благодаря инвестпроектам компании «Колмар» в Нерюнгринском районе Якутии создано более 6,5 тысячи рабочих мест. При этом открыто еще 1300 вакансий. Столь большой коллектив требует должного внимания и активной корпоративной жизни.

В компании предусмотрены меры поддержки сотрудников сверх гарантированных по Трудовому кодексу РФ. Например, выплачивается адресная материальная помощь при рождении детей, заключении брака и других событиях жизни. Оплачивается проезд в отпуск вместе с членами семьи, а также санаторно-курортное лечение и туристические путевки. Ежегодно дети сотрудников организованными группами выезжают отдыхать на Черное море. Регулярное проведение акций, корпоративных конкурсов и мероприятий позволяет сплотить коллектив.

Квартал «Р»

– А как вы привлекаете сотрудников? Якутия – не самый густонаселенный регион…

– Привлекая в регион специалистов, компания создает для них не только комфортные рабочие и корпоративные условия. «Колмар» участвует

в программах благоустройства Нерюнгри и близлежащих поселков, вкладывается в здравоохранение, образование, помогает творческим, спортивным и молодежным объединениям. За 8 лет активного развития компании на эти цели выделено около 400 млн рублей. Но главными приоритетами все-таки являются предоставление жилья и обучение сотрудников.

Сегодня в активной стадии строительства находится новый жилой квартал «Р» для сотрудников компании. Многоквартирные дома окружит необходимая инфраструктура – школа, детский сад, поликлиника, места для отдыха. В настоящее время приезжие работники проживают в 5 общежитиях компании, 2 из которых – семейные. Также частично компенсируется аренда жилья специалистам высокодефицитных профессий.

Макет строящегося квартала «Р» в г. Нерюнгри для работников компании «Колмар».

Меры поддержки работников в компании выше гарантированных по Трудовому кодексу

ДОСЬЕ

УК «Колмар»

Сегодня угледобывающая компания «Колмар», выросшая из небольшого предприятия в якутском городе Нерюнгри, имеет два горно-обогатительных комплекса – «Денисовский» и «Инаглинский». Работают три шахты, три обогатительные фабрики и участок открытых горных работ. Объем добычи по итогам прошлого года составил 11 млн тонн, в 2022 году план увеличен до 15 млн тонн.