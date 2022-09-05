Выплаты по ОСАГО будут рассчитывать по цене аналогов

Учет стоимости неоригинальных запчастей при расчете стоимости ремонта по ОСАГО должно упростить урегулирование убытков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учет стоимости неоригинальных запчастей при расчете стоимости ремонта по ОСАГО должно упростить урегулирование убытков, считают в Банке России.

С 11 сентября, если оригинальная деталь отсутствует на рынке, то вместо нее в расчет могут включить аналог. И это касается всех без исключения марок автомобилей.

С одной стороны, суммы выплат будут обоснованы, но с другой… Об обратной стороне монеты рассказал главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

– Нас в очередной раз пытаются обмануть. Делают это ЦБ и РСА под видом нежной заботы об автомобилистах: с 11 сентября цены на запчасти в ОСАГО будут считать по стоимости аналогов деталей, если оригиналы отсутствуют на рынке.

Заботу о нас и наших проблемах объясняют тем, что оригинальных запчастей не сыскать, а если они и есть, то втридорога. И бывает так, что запчасть с фирменным лейблом (VW или BMW) стоит вдвое дороже, чем точно такая же, но без лейбла. Так вот считать по таким запчастям без лейбла предложили в РСА и ЦБ. И не просто предложили, а уже вводят такой механизм с 11 сентября.

То есть, раньше мы могли рассчитывать на более-менее качественный ремонт, который (по закону) нам обязаны предложить, а если брали деньгами, то их на ремонт всегда не хватало – а теперь тем более не хватит.

Конечно, инициаторы делают оговорку: альтернативные цены будут применяться только в том случае, если оригинальной запчасти нет на рынке. Но кто это доподлинно установит? И какая в итоге цена будет браться в расчет? Мы же знаем, что неоригинал бывает очень качественным и очень некачественным, и это, как говорят в Одессе, две большие разницы. В том числе и по цене.

Теперь пострадавшему нужно доказывать страховой, что оригинал в продаже есть? А как это сделать? Купить и принести в страховую деталь с кассовым чеком?

Мало того, с учетом нынешних реалий у ОСАГО хотят еще и тарифный коридор расширить на 26% – в ЦБ это объяснили ростом стоимости запчастей и необходимостью страховщиков учитывать эти риски. То есть, платить мы будем больше, а получать страховых возмещений – меньше.

Не удивлюсь, если результатом всего этого станет снижение продаж полисов ОСАГО. Если виновник ДТП без полиса – человек с местной пропиской, доходом и имуществом, то с него хотя бы по суду можно истребовать компенсацию. А если он пустится в бега, останетесь вы с дыркой от бублика.