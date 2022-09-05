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Авто5 сентября 2022 14:20

Выплаты по ОСАГО будут рассчитывать по цене аналогов

Это нехорошо и позволит страховщикам значительно снизить суммы выплат пострадавшим в ДТП автомобилистам, считает главред журнала «За рулем» Максим Кадаков
Максим КАДАКОВ
Максим КАДАКОВ
Учет стоимости неоригинальных запчастей при расчете стоимости ремонта по ОСАГО должно упростить урегулирование убытков

Учет стоимости неоригинальных запчастей при расчете стоимости ремонта по ОСАГО должно упростить урегулирование убытков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учет стоимости неоригинальных запчастей при расчете стоимости ремонта по ОСАГО должно упростить урегулирование убытков, считают в Банке России.

С 11 сентября, если оригинальная деталь отсутствует на рынке, то вместо нее в расчет могут включить аналог. И это касается всех без исключения марок автомобилей.

С одной стороны, суммы выплат будут обоснованы, но с другой… Об обратной стороне монеты рассказал главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

– Нас в очередной раз пытаются обмануть. Делают это ЦБ и РСА под видом нежной заботы об автомобилистах: с 11 сентября цены на запчасти в ОСАГО будут считать по стоимости аналогов деталей, если оригиналы отсутствуют на рынке.

Заботу о нас и наших проблемах объясняют тем, что оригинальных запчастей не сыскать, а если они и есть, то втридорога. И бывает так, что запчасть с фирменным лейблом (VW или BMW) стоит вдвое дороже, чем точно такая же, но без лейбла. Так вот считать по таким запчастям без лейбла предложили в РСА и ЦБ. И не просто предложили, а уже вводят такой механизм с 11 сентября.

То есть, раньше мы могли рассчитывать на более-менее качественный ремонт, который (по закону) нам обязаны предложить, а если брали деньгами, то их на ремонт всегда не хватало – а теперь тем более не хватит.

Конечно, инициаторы делают оговорку: альтернативные цены будут применяться только в том случае, если оригинальной запчасти нет на рынке. Но кто это доподлинно установит? И какая в итоге цена будет браться в расчет? Мы же знаем, что неоригинал бывает очень качественным и очень некачественным, и это, как говорят в Одессе, две большие разницы. В том числе и по цене.

Теперь пострадавшему нужно доказывать страховой, что оригинал в продаже есть? А как это сделать? Купить и принести в страховую деталь с кассовым чеком?

Мало того, с учетом нынешних реалий у ОСАГО хотят еще и тарифный коридор расширить на 26% – в ЦБ это объяснили ростом стоимости запчастей и необходимостью страховщиков учитывать эти риски. То есть, платить мы будем больше, а получать страховых возмещений – меньше.

Не удивлюсь, если результатом всего этого станет снижение продаж полисов ОСАГО. Если виновник ДТП без полиса – человек с местной пропиской, доходом и имуществом, то с него хотя бы по суду можно истребовать компенсацию. А если он пустится в бега, останетесь вы с дыркой от бублика.

Автоновости