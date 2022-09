Раздеть работников, чтобы очистить воздух в офисе: ученые обескуражили новым открытием

Служащие, сами того не ведая, своей кожей очищают воздух в рабочих помещениях. Да и дома могут. Или в транспорте. Если захотят. Фото: Shutterstock

Служащие, сами того не ведая, своей кожей очищают воздух в рабочих помещениях. Да и дома могут. Или в транспорте. Если захотят. Феномен обнаружили немецкие химики из Института Макса Планка (Atmospheric Chemistry Department, Max Planck Institute for Chemistry) и их коллеги из США и Дании (University of California, Pennsylvania State University, University Park, University of Denmark). О чем сообщили в журнале Science.

В любом помещении хватает не слишком полезных для здоровья газов – они выделяются из мебели, из стен, из пластика, в процессе уборки с применением чистящих средств, во время приготовления пищи, да мы и сами выделяем так называемые летучие органические соединения (ЛОС) – одни постоянно, другие нежданно. Но, оказывается, дышать испорченным воздухом необязательно. Чтобы нейтрализовать вредные газообразные примеси в нем достаточно напустить в помещение или в салон транспортного средства чуть-чуть озона – у нас в России допустимо, чтобы его концентрация составляла менее 100 микрогаммов на кубометр. Озон может быть искусственный – из озонатора воздуха, а может быть и естественный, выработанный за счет солнечного света, проникающего сквозь оконные стекла, которые хорошо пропускают ультрафиолет.

Далее озон, реагируя с человеческими ЛОС и вступая в несколько последовательных реакций, образует так называемые ОН-радикалы – целое облако вокруг каждого человека. А уж они окисляют вредные газы и тем самым их нейтрализуют.

В существовании феномена исследователи убедились экспериментально, наблюдая за испытуемыми, которые сидели в специальной камере из нержавеющей стали, имитирующей офисное помещение со столами и стульями. После добавления озона, количество ОН-радикалов повышалось с нуля почти до миллиона штук в миллилитре воздуха. Наиболее плотно они концентрировались непосредственно у тел, а более всего у головы. Эффективно разносят ОН-радикалы по помещению вентилятор.

Понятно, что процесс их поступления пойдет интенсивнее, если сотрудников раздеть - хотя бы по пояс. Но можно и не раздевать – просто нейтрализация вредных газообразных примесей будет происходить медленнее.

КСТАТИ

В кино и без озона

В середине сентября 2022 года состоится очередная — уже 32 - церемония вручения Шнобелевских премий (32nd First Annual Ig Nobel Prize ceremony), присуждаемых за самые потешные научные исследования, которые, впрочем, только поначалу вызывают смех, а потом заставляют задуматься. Ученые, обнаружившие очистительные свойства человеческих тел, вполне могут рассчитывать на награду. Хотя Шнобелевская премия за изучение ЛОС, источаемых людьми, была вручена не далее, как в прошлом году. Её присудили немцу Йоргу Викеру (Jorg Wicker), и его коллегам из Великобритании, Новой Зеландии, Греции, Кипра и Австрии с формулировкой «за химический анализ воздуха в кинотеатрах для проверки, в самом ли деле запахи, производимые зрителями, указывают на сцены насилия, секса, антиобщественного поведения, употребления наркотиков и нецензурную лексику в демонстрируемом фильме».

Авторы концептуального исследования, как они его назвали, предположили, что люди, испытывая эмоции, начинают выделять какие-то особенные ЛОС. И якобы, анализируя количество и состав подобных веществ, можно реально определить категорию фильма – то ли он «18+», то ли и дети могли бы посмотреть. Иными словами, если в кинозале плохо пахнет, образно выражаясь, - насилием, наркотиками, грубым сексом и прочими нехорошими излишествами, то такой фильм только для взрослых. В статье, опубликованной в 2015 году, «нюхачи» заверили, что специфические «запахи» и в самом деле появляются.