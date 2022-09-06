Анекдоты: Любой плохой день можно легко исправить одним небольшим миллионом долларов

Этот мир настолько жесток, что даже в слове «картавость» есть буква «р».
* * *
Памела Андерсон очень много делает для охраны природы.
Она больше не будет купаться в океане, чтобы снизить количество пластика в морях и океанах.
* * *
Жена утверждает, что каждый бокал пива сокращает жизнь на 10 минут.
Подсчитал: я умер в 1875 году.
* * *
Если вы заблудились в лесу, не спешите отчаиваться! Сначала по мху на деревьях определите, где север.
Теперь, когда в лесу больше нечем заняться, можете отчаяться.
* * *
- Мама, можно мне конфетку?
- Только через мой суп!
* * *
- Пойду с друзьями в бар.
- Тебе же врач пить запретил!
- Какой еще врач?
- Я!
- Дорогая, но ты ветеринар!
- Не гавкай!
* * *
Молодой муж возвращается с работы и тут же замечает жене:
- Ты опять что-то сожгла на кухне!
- Да, но теперь положение безвыходное - сгорела кулинарная книга.
* * *
Уверен, все эти люди, которые сидят за ноутбуками в кофейнях, пишут письмо родителям с просьбой выслать еще немного денег.
* * *
Мне тут заявляют, что видеомагнитофон в СССР был дефицитом!
А сейчас?
Объехал все магазины, торгующие техникой, нет видеомагнитофонов совсем!
Что на это скажете? Чем лучше сейчас?
* * *
То, что я принимал за хорошую изоляцию в новой квартире, оказалось отсутствием чокнутых соседей.
* * *
- Около трети россиян боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта.
- Зря боятся, никакой интеллект за 20 тысяч рублей работать не будет.