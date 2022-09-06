Анекдоты: Любой плохой день можно легко исправить одним небольшим миллионом долларов

Этот мир настолько жесток, что даже в слове «картавость» есть буква «р».

* * *

Памела Андерсон очень много делает для охраны природы.

Она больше не будет купаться в океане, чтобы снизить количество пластика в морях и океанах.

* * *

Жена утверждает, что каждый бокал пива сокращает жизнь на 10 минут.

Подсчитал: я умер в 1875 году.

* * *

Если вы заблудились в лесу, не спешите отчаиваться! Сначала по мху на деревьях определите, где север.

Теперь, когда в лесу больше нечем заняться, можете отчаяться.

* * *

- Мама, можно мне конфетку?

- Только через мой суп!

* * *

- Пойду с друзьями в бар.

- Тебе же врач пить запретил!

- Какой еще врач?

- Я!

- Дорогая, но ты ветеринар!

- Не гавкай!

* * *

Молодой муж возвращается с работы и тут же замечает жене:

- Ты опять что-то сожгла на кухне!

- Да, но теперь положение безвыходное - сгорела кулинарная книга.

* * *

Уверен, все эти люди, которые сидят за ноутбуками в кофейнях, пишут письмо родителям с просьбой выслать еще немного денег.

* * *

Мне тут заявляют, что видеомагнитофон в СССР был дефицитом!

А сейчас?

Объехал все магазины, торгующие техникой, нет видеомагнитофонов совсем!

Что на это скажете? Чем лучше сейчас?

* * *

То, что я принимал за хорошую изоляцию в новой квартире, оказалось отсутствием чокнутых соседей.

* * *

- Около трети россиян боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта.

- Зря боятся, никакой интеллект за 20 тысяч рублей работать не будет.