Вместо квартиры на Тверской – домик в лесу: Российские программисты сбежали в глубинку и создали свой поселок

При въезде в парк «Инженер» Алексей Конышев установил уникальные ворота, все механизмы которых могут приходить в движение. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В ДЕРЕВНЮ, В ГЛУШЬ, ПОД КИРОВ!

Нет в столице жизни! Пробки, загазованность, суета сует и покоя не дают, а глазищи у людей злые-презлые. Долой такое существование! Человеку, дитю природы, надобно на природе жить. Чтобы кругом простор, спокойствие, чистый воздух, а не вечная битва за парковочные и прочие места под солнцем.

Так в свое время решил Алексей Конышев, о чьей удивительной судьбе «КП» уже рассказывала. Напомним. Алексей (ныне 40-летний) был успешным программистом в Москве и заработал много денег. Но, вместо того чтобы купить шикарную квартиру на Тверской или на Пикадилли, в 2013 году приобрел он в вятской глубинке 17 гектаров земли у пруда на лесной опушке и переехал сюда с женой и двумя детьми. А заодно призвал коллег-программистов здесь поселиться и работать на удаленке.

Так сейчас выглядит поселок программистов Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Приехали с десяток молодых семей из Петербурга, Пензы, Оренбурга и других городов. Купили у Конышева участки и стали строить себе коттеджи. Так под городком Слободским появился поселок Программистов. Это, к слову, совершенно официальное название: на Яндекс- и Google-картах населенный пункт обозначен именно так.

В этом неспокойном году программисты - особая тема для страны. Кто-то из них уезжает, кто-то остается, за ними охотятся большие и малые компании, и вообще их называют «новой нефтью», намекая на ценность этой породы людей для нашей экономики. Как изменилась жизнь «заповедника айтишников» за последнее время? Чтобы это узнать, отправились мы снова в гости к Алексею.

В поселке можно покататься на квадроциклах Фото: Личный архив

ПЕРЕКОДИРОВАЛИСЬ

Итак, в первые годы все складывалось отлично. Жили дружно, поселок прирастал новыми жителями. Появились коммуникации - электричество, водопровод, оптоволоконный интернет, дорога... Что же в итоге пошло не так?

- Пожалуй, главной проблемой поселка стало то, что он задумывался как некоммерческий проект, - рассуждает Алексей. - Была составлена публичная смета, исходя из нее вычислена себестоимость участков, и по этой себестоимости они продавались будущим жителям.

Домик для двоих с живой изгородью Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Но в реальности многие вещи оказались куда дороже, чем рассчитывал Конышев. Например, в местной администрации не нашлось денег на дорогу к поселку, и Алексею пришлось строить ее за свой счет. Отдал несколько миллионов.

- Я был не против дополнительных вложений, но верил, что сообщество с пониманием отнесется к некоторым временным неудобствам, - говорит Алексей.

Вместо этого основателя поселка Конышева стали подозревать в воровстве. Например, местные решили, что часть денег, собираемых со всех на охрану, Алексей кладет себе в карман.

Домик для отдыха всей семьей Фото: Николай ВАРСЕГОВ

По словам Конышева, постоянно ныть и жаловаться для жителей поселка стало нормой. Он уверен, что скептическое отношение к власти - это проявление либерализма, влияние чуждых русскому человеку западных ценностей.

Когда-то Алексей сам их разделял. Но, оказавшись по ту сторону баррикад, понял, что такая позиция приносит только вред.

- Однажды я понял: с меня хватит. На тот момент все жители поселка пользовались коммуникационными объектами, построенными на дополнительные деньги, бесплатно - новой дорогой, оптоволоконным интернетом. Я предложил ввести символическую абонентскую плату за их использование - 2500 рублей в месяц с семьи. Подождал около года - тишина. Тогда перекрыл дорогу шлагбаумом, предложив протестующим пользоваться муниципальной дорогой, идущей параллельно. Она в ужасном состоянии, ездить невозможно. Бунтовщики постоянно застревали там, проклиная меня, но на мировую не шли.

Внутри домиков все благоустроено Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Так и жили: часть айтишников платила за проезд, часть упрямо бесплатно месила грязь на муниципальной дороге. Однако после начала спецоперации на Украине примерно 10 семей из «заповедника айтишников» побросали дома и уехали за границу - в основном в Грузию. Сейчас на место уехавших селятся люди с другими ценностями. В итоге сегодня в поселке - кто постоянно, кто наездами - снова живет около десятка семейств.

Дома в деревне айтишников мало похожи на обычные сельские домики. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

И еще о западных ценностях. Несколько лет назад в поселке прошел большой форум одного из медиаизданий, деятельность которого в РФ с недавнего времени запрещена. Участники обсуждали множество тем - от прав заключенных до поддержки сексуальных меньшинств. И спустя некоторое время один из жителей поселка, отец четверых детей... сменил пол. Теперь в их семье две мамы!

- Делал ли он операцию - не знаю, но бороду сбрил, ходит теперь в платьях, и зовут его не Иваном, а Яной! - поясняет Конышев.

В парке "Инженер" есть свои правила Фото: Николай ВАРСЕГОВ

ЛЕСНОЙ ХАРАССМЕНТ

Последние пару лет Алексей Конышев дистанционно работает на американскую организацию. Это небольшая начинающая компания. Суть ее деятельности в том, что любой человек, желающий произвести модную линию шмоток, регистрируется в системе, платит деньги, и ему помогают вести процесс: поиск дизайна, тканей, производственных площадок, сбыт и т. д.

По правилам компании Алексею нужно каждый год проходить тренинг... по предотвращению сексуальных домогательств в офисе (sexual harassment).

- И плевать, что я на удаленке, - рассказывает Конышев. - Какой у меня тут в лесу sexual harassment? Но это обязательное требование штата Нью-Йорк, где расположен центральный офис. Во время тренинга учат разбираться в разнообразии полов и ориентаций. Полов, оказывается, не просто два - их целая куча. Помимо мужского и женского, есть еще так называемые небинарные виды. Все это представлено в веселой анимированной форме с участием актеров. Сначала, конечно, просто смешно, но неприятный осадок остается.

Пляжная зона поселка Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- А как вы сейчас зарплату получаете? Санкции же...

- В Штатах организация официально может купить криптовалюту и переслать ее кому угодно.

У самого Конышева мыслей о переезде за рубеж нет. Тем более в США. По словам Алексея, свободы там никакой, жизнь дороже, чем в России, а за медицину выставляют чудовищные счета даже тем, у кого есть страховка.

Да и работать на Америку из России из-за укрепления рубля стало не так выгодно, как раньше. Так что Конышев всерьез задумался о поиске работы в российских IT-компаниях.

Пока лето, рабочие успевают работать над инфраструктурой парка Фото: Николай ВАРСЕГОВ

РОЖДЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ МАГИИ

Зарабатываемые в Америке деньги Алексей вкладывает в строительство нового проекта рядом с поселком - парка «Инженер». Здесь, по задумке автора, должны появиться всякие технические чудеса, которые будут удивлять и детвору, и взрослых.

- Инженеров нашей стране не хватает катастрофически, - объясняет Конышев. - Нужно заражать магией этой профессии с детства, прививать любовь ко всяким изобретениям и экспериментам. По себе знаю: если влюбить ребенка в какое-то дело, то он станет отличным специалистом. Парк делится на три зоны - прошлое, настоящее, будущее. Прошлое - XIX век: паровые машины, железная дорога, огромные механизмы и все модели техники, придуманные Жюлем Верном. Настоящее - двигатели внутреннего сгорания, электричество и, конечно, ИТ и электроника. Будущее - космос, планетарий и модели космических кораблей из любимых фильмов. И во всех трех зонах - научно-популярные лекции и другие образовательные мероприятия.

В парке уже есть собственная железная дорога. Фото: Личный архив

Зачатки будущего инженерного парка уже есть. При въезде стоят металлические ворота с шестеренками, часами, цепями и т. д. При движении все механизмы враз запускаются, приглашая в мир инженерии. Вдоль дорожек установлены фонари в виде резерфордовской модели атомов. А на пляже у пруда - первая ветка железной дороги на 40 метров и дрезина.

- В следующем году ветку сделаем длиннее, добавим стрелочные переводы, будут станции, тоннели, депо, - делится планами Конышев. - Еще соорудим систему небольших каскадных водоемов, чтобы продемонстрировать работу шлюзов и гидроэлектростанций, - это зрелищно и интересно. Параллельно разрабатываем модели колесных пароходов на радиоуправлении, которые можно будет по этой системе проводить.

Фонари выполнены в виде моделей атомов. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

А по периметру пока еще строящегося парка обустроили базу отдыха: восемь домиков на 2 - 4 человека. Аренда - от 2800 рублей в сутки. Рядом мангальная зона. Можно гулять, купаться в пруду, кататься на лодках, сапбордах, квадроциклах. Зимой - лыжи, коньки, снегоходы...

По периметру парка установлены домики для отдыха с мангальной зоной - они уже приносят доход. Фото: Личный архив

За девять лет Конышев вложил в эту территорию около 20 млн рублей, на прибыль вышел только этим летом. Но все деньги пускает в развитие.

- Алексей, зачем вам все это? Не проще ли с вашими способностями и заработками уехать в теплые края и жить в свое удовольствие?

В поселке программистов есть где погулять Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- А зачем? - удивляется Конышев. - Я всегда воспринимал жизнь как некую задачу, которую нужно решить. Иногда понимание этой задачи немного меняется, но суть остается. Например, поселок Программистов перерос в идею парка «Инженер». Удовольствие, которое получаешь от воплощения идеи и ее результатов, не идет ни в какое сравнение с безмятежной жизнью на курорте!