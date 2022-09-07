«Уже 86% россиян хотят жить экологично, но только 5% по-настоящему что-то для этого делают»

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Цель национального проекта «Экология» - кардинальное улучшение экологической обстановки, а также рост экологического благополучия и здоровья жителей нашей страны. Что для этого предпринимается? В интервью заместителю гендиректора издательского дома «Комсомольская правда» Анжелике Сулхаевой и генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Ирине Осадчей в программе «Женские истории» на «Радио «Комсомольская правда» рассказали автор экологического проекта «Доброворот», победитель премии #МЫВМЕСТЕ 2021 Наталья Розина, менеджер образовательной программы форума «Экосистема. Заповедный край» Дарья Восьмухина и руководитель проекта «Экософия» автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Виктория Саар.

БОНУСОМ - ЭКОМОНЕТКИ

В задачи нацпроекта «Экология» входит решение мусорного вопроса, сохранение водных объектов, улучшение состояния воздуха за счет модернизации производств, развитие сети особо охраняемых природных территорий для развития экотуризма и восстановления популяции редких видов, а также сохранение лесов.

«Наш проект появился в ответ на глобальный запрос сообщества, который показывает, что уже 86% населения нашей страны хотят жить экологично, но только 5% по-настоящему что-то для этого делают, - отметила руководитель проекта «Экософия» АНО «Россия – страна возможностей» Виктория Саар. - Такой разрыв появляется потому, что у некоторых нет наставников, некоторые не знают, как это делать, у некоторых рядом нет сообщества единомышленников».

Проекту «Экософия» два месяца. Он еще не имеет широкой огласки, но в нем уже зарегистрировалось больше 5 тысяч человек. Большая часть из них – женщины. Если смотреть на географию, то, конечно же, больше половины живет в крупных городах – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань... Но и малых населенных пунктах люди переживают за экологию. В проекте есть участники из городов Белая Холуница Кировской области, Вытегра Вологодской области, Надым Ямало-Ненецкого автономного округа. На данный момент в проекте представлены представители всех 85 регионов, а также ребята из новых территорий – Луганской и Донецкой республик. И даже иностранные граждане из Армении, Узбекистана, Казахстана, Германии и даже Мексики.

«Мы создаем платформу «Экософия.РФ», на которую каждый человек сможет проверить уровень своей экологической осознанности на данный момент. Мы будем собирать самую большую библиотеку экологических знаний. Там будут даваться людям задания, по которым они могут что-то изучить, пройти тест, посмотреть видео или пройти вебинар с нашими экспертами. И получать за это различные баллы», - отметила Виктория Саар.

Также будет направление «Делай», где эти полученные знания наш участник может применять уже в своей личной жизни. И опять-таки получать за это баллы - такие экомонетки, которые можно менять на призы и товары от наших партнеров.

ОТДАЛ ФУТБОЛКУ – ПОЛУЧИЛ МЕРЧ

Проект «Экософия» широко представлен на форуме «Экосистема. Заповедный край», который стартовал 30 августа на Камчатке. В рамках форума также реализуется учебный трек Национального проекта Экология «Экология начинается с тебя». Главным событием «Экосистемы» станет распределение целевых грантов Росмолодежи среди победителей конкурса региональных экологических проектов. Первый этап защиты проектов, напомним, состоялся в мае в Вологодской области. Теперь в шести номинациях участники могут рассчитывать на гранты до 1,5 млн руб.

«Если мы говорим про образовательную программу форума, то тут существуют три больших трека. Первый – это «Экология начинается с тебя», которая реализуется с АНО «Национальные приоритеты». Второй – «Знание и экология» и третий – циклическая экономика и экология территорий, - сообщила Дарья Восьмухина. - На каждом из этих треков ребята разработают конкретный продукт. И если мы говорим про «Экология начинается с тебя», ребята разработают уроки и дальше пойдут в школы Камчатского края. Будут сами рассказывать подрастающим деткам, почему важно сортировать мусор, важно беречь нашу природу, тем более, мы находимся на Камчатке - заповедном месте».

Причем, молодежь готова не только рассказывать. Например, на территории форума установлены баки. Ребята могут получить комплект мерча форума, только сдав старую одежду на переработку. На форуме нет пластиковых отходов – посуда используется обычная, многоразовая. А после завершения комплексного аудита углеродного следа гостей форума его участники готовы провести лесовосстановительные работы, которые позволят его компенсировать.

«СОБРАТЬ НЕЛЬЗЯ ВЫБРОСИТЬ»

Сбор старой одежды – задача не только для отдельного экологического форума, но и для всей страны. Москва каждый день выкидывает 100 тонн одежды, а сколько текстильных отходов по стране? Не счесть…

«Мы превращаем ненужное добро в добро настоящее. Это философия нашего проекта, - отметила автор проекта с говорящим названием «Доброворот. Собрать нельзя выбросить» Наталья Розина. - Я многодетная мама, у нас четверо детей, поэтому мы сначала пристраивали одежду своих детей, потом пристраивали одежду знакомых, а потом поняли, что надо с этим что-то делать глобальное. Люди приносят одежды в три раза больше, чем забирают с собой. И после этого мы поняли, что системное решение проблемы – это то, что нам надо. Поэтому мы поставили контейнеры для сбора одежды».

Сейчас проект имеет около 100 контейнеров по всей Москве, через которые каждый месяц собирают до 20 тонн одежды. Перераспределяют, в зависимости от ее состояния: что-то идет на благотворительность, что-то в переработку, что-то продается в специальном шоуруме. Это позволяет проект поддерживать, окупать и развивать. А самое главное, появляется перспектива собрать одежду, которая не попадет на свалку и получит вторую жизнь.