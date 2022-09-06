Филипп Киркоров похвастался часами за 8 миллионов рублей

Филипп Киркоров на премьере "Иронии судьбы в Голливуде". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На светской кинопремьере "Иронии судьбы в Голливуде" Филипп Киркоров захватил всё внимание репортеров. Во-первых, своим эффектным цветочным нарядом: панамку, шорты, лосины, ботинки и даже сумочку поп-король подобрал из коллекции мирового бренда. "Стоит как вся эта презентация", - небрежно обронил Филипп Бедросович свою любимую фразу, которую повторяет из раза в раз на каждом мероприятии. Кроме того, Киркоров явно пребывал в великолепном расположении духа и подолгу маячил перед камерами, подробно отвечая на все вопросы.

- Я не пью, не курю, наркотики не употребляю, - рассказывал журналистам поп-король, объявивший себя "российским Майклом Джексоном". - Потому что любой из этих видов отдыха рискует обернуться потерей контроля над собой. А этим могут воспользоваться. Раз-два, и вот ты уже в каком-нибудь Телеграм-канале! Мне было бы всё равно, если бы не дети. Вся моя жизнь разделилась на периоды до их рождения и после. До я позволял себе всё, что душе угодно: мне нечего было терять - молодой, холостой, неженатый, бездетный. Репутация и так впереди меня бежала... А с появлением детей всё поменялось: я уже не могу позволить себе потерять контроль.

- Хулиганили раньше? - поинтересовались светские хроникёры.

- Вот сколько вам лет - 20 с чем-то? Вы еще не родились, а я уже шалил!

- Филипп Бедросович, как прошли ваши последние гастроли? Давненько вы с туром не ездили по стране.

- А вы знаете, что мой тур мог не состояться? - огорошил Киркоров, видимо, имея ввиду публичный гул из-за его "плясок на кресте". - Желающих помешать моим гастролям выстроилась очень большая очередь. Но кроме очереди недоброжелателей есть и те, кому небезразлично моё творчество. В том числе зрители, которые отстояли меня в Сочи, Анапе, Геленджике.

- И везде были аншлаги?

- А то вы не знаете! Конечно, аншлаги. Разве у меня бывает по-другому? За последние 35 лет выслуги перед Отечеством я пока еще не знаю, что такое не аншлаг. Хотя, наверное, рано или поздно залы поредеют...

- Чем этот тур запомнился?

- Деточка моя, знаешь, сколько у меня этих туров было за мою жизнь? Всех не упомнишь... Но как мешали этому туру, не мешали ни одному другому. Разные блудники... В нашей стране умеют сделать так, чтобы от последних артистов избавиться. Но не на того напали! Меня так просто не вытравишь из нашей страны, надо очень постараться. Так что было кое у кого желание избавиться от меня, но не получилось. На мои концерты люди за деньги ходили, а на некоторых умников-депутатов даже бесплатно не пошли!

Еще одним ярким перфомансом от певца стала демонстрация нового аксессуара - вычурных часов на запястье левой руки. Их Киркоров специально снял и со всех боков продемонстрировал на камеры: мол, дорогая солидная вещь - "кто в теме, тот поймет". К тому же, часики оказались с эксклюзивной гравировкой: на их задней крышке красуется герб России.

Часы поп-короля стоят около 8,3 млн рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это подарок очень близкого мне человека, - опустил взгляд Киркоров, давая понять, что дальнейшие расспрос бессмысленны.

Между тем, как выяснил сайт kp.ru, аксессуар от всемирно известного американского бренда действительно заслуживает внимания. Таких изделий с корпусом из голубого титана выпущено всего 99 штук, а стоят часы Киркорова по нынешнему курсу около 8,3 млн рублей. Купить такую вещь можно только за границей: доставку в Россию отменили после 24 февраля.