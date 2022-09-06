Гостеприимство будущего: все, что нужно знать о бизнесе в новых реалиях

Экономика России стремительно меняется: в период масштабной трансформации появляются новые рынки, партнеры, логистика. А вместе с ними меняются и возможности для ведения бизнеса. Особую роль стала играть индустрия гостеприимства – услуги по проживанию, питанию, планированию мероприятий на время отдыха и путешествий. Для представителей бизнеса самое главное – не упустить новые возможности, понять, к какой экономической реальности они нас приведут.

Именно это обсудят на конференции медиагруппы «Комсомольская правда» ведущие эксперты, успешные бизнесмены и представители власти. Участников конференции ждут познавательные лекции и дискуссии о точках роста для бизнеса, мерах государственной поддержки, нестандартном подходе в управлении бизнесом. На мероприятие вы узнаете, как изменился портрет гостя, как коммуницировать с гостями в новой реальности и эффективно развивать внутренний туризм. коммуницировать с гостями в новой реальности и эффективно развивать внутренний туризм.

Рассказываем, как подключиться к конференции и стать частью будущего индустрии.