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Туризм6 сентября 2022 15:00

Гостеприимство будущего: все, что нужно знать о бизнесе в новых реалиях

Представители бизнеса и власти расскажут все об индустрии гостеприимства на конференции «Комсомольской правды»

Экономика России стремительно меняется: в период масштабной трансформации появляются новые рынки, партнеры, логистика. А вместе с ними меняются и возможности для ведения бизнеса. Особую роль стала играть индустрия гостеприимства – услуги по проживанию, питанию, планированию мероприятий на время отдыха и путешествий. Для представителей бизнеса самое главное – не упустить новые возможности, понять, к какой экономической реальности они нас приведут.

Именно это обсудят на конференции медиагруппы «Комсомольская правда» ведущие эксперты, успешные бизнесмены и представители власти. Участников конференции ждут познавательные лекции и дискуссии о точках роста для бизнеса, мерах государственной поддержки, нестандартном подходе в управлении бизнесом. На мероприятие вы узнаете, как изменился портрет гостя, как коммуницировать с гостями в новой реальности и эффективно развивать внутренний туризм. коммуницировать с гостями в новой реальности и эффективно развивать внутренний туризм.

Рассказываем, как подключиться к конференции и стать частью будущего индустрии.

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