Гай Германика и Жанна Эппле разберутся с коротким метром

Режиссер Валерия Гай Германика Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мы вечно торопимся, да. Время такое. Хорошо если есть минута-две, чтобы посмотреть коротенькое видео в соцсетях. Так что у короткометражного кино есть отличные шансы стать модным и востребованным. И кино этого так много, что организаторы фестиваля «Емеля Fest» учредили для мастеров этого жанра сразу несколько наград — и «Лучший фильм», и за лучшие актерские работы и за сценарий…. Всего же в форуме, который пройдет этой осенью в Сочи (23-25 сентября) примут участие два десятка картин.

Определился и состав жюри фестиваля. В него вошли знаменитые актеры и режиссеры: Валерия Гай Германика, Георгий Малков, Марат Ким, Жанна Эппле, Алексей Чадов, Сергей Майоров, Екатерина Шагалова, Евгений Музруков, Елизавета Шмакова и Светлана Емельянова.

Лента, которая получит «Гран-при», позволит своим создателям снять полнометражное кино на новой киностудии “Емеля Production”.