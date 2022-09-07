ВЭФ-2022. Константин Шестаков: «Наш лозунг – вернуть в город море»

Мэр Владивостока Константин Шестаков

Восточный экономический форум традиционно проходит во Владивостоке. Это столица Приморского края и всего Дальнего Востока. Тем не менее, как и почти у любого крупного города, там есть нерешенные проблемы. Транспортная инфраструктура, комфортная городская среда и многое другое. И все их за раз не решить. Какие приоритеты поставила перед собой городская власть? Что именно планируют сделать местные власти в ближайшие годы? И чего не хватает больше – денег или людей. На эти и другие вопросы в интервью «Комсомольской правде» ответил мэр Владивостока Константин Шестаков.

«ЭТО МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД, ЗДЕСЬ ЖИВУТ МОИ ДЕТИ»

- Одна из главных тем этого форума – как сделать жизнь в дальневосточных городах комфортной. Как вы оцениваете жизнь во Владивостоке?

- У нас был очень насыщенный год. Нам есть, что отметить. Теплое чувство от того, что мы были максимально эффективны за этот период, возникает. Но как отличник-перфекционист, я точно знаю, что нам есть куда расти. Город многогранный. Но на чем-то нужно сосредоточиться. Мы выбралипять ключевых вопросов, важных для муниципалитета.

- Как выбирали?

- Анализ провели по мониторингу социальных сетей: по каким направлениям больше всего обращаются. И тут все просто. Во-первых, санитария и благоустройство – это главное для муниципалитета. На втором месте – ситуация с дорогами и развязками. Третье направление – общественный транспорт. Четвертое – вопрос теплоснабжения.

И финальный вопрос – образование. Достаточно давно в угоду быстрых побед системообразующие вещи откладывались на будущие года. Собственно, сейчас мы некие заложники ситуации. Многое находится в печальном состоянии. И мы вынуждены искать больше средств и механизмов, которые помогли бы нам исправить эту ситуацию.

- На все это требуются деньги. И немаленькие. Где их брать?

- По всем этим пяти векторам мы старались поработать максимально, чтобы привлечь средства для реализации наших задумок. Искали в различных источниках, программах, в проектах государственного и частного партнерства. Небольшой пример - в прошлом годуна обновление и ремонт системы теплоснабжения было выделено порядка 140 млн рублей. Значительная цифра. Но мы командой пришли, посмотрели и поняли, что нам с этим жить, причем жить долго. На сколько глава приходит в город? На пять лет. И я на эти пять лет точно останусь во Владивостоке. Здесь живут мои дети, они планируют свою судьбу связать с нашим портовым городом.Это мой любимый город. И для любимого города мы сделали так, что на систему теплоснабжения нашли еще 710млн рублей. Плюс подключили профильный фонд. Мы работаем содружестве с правительством Приморского края, обратились за льготной кредитной линией. В итоге нам одобрили на эти два года еще 1,8 млрд рублей. Вот небольшой пример того,о чем думает наша команда и что мы конкретно делаем.

«ХОТИМ ОБНОВИТЬ ТРАМВАИ, СДЕЛАТЬ ИХ КОМФОРТНЫМИ И ЭСТЕТИЧНЫМИ»

- На Дальнем Востоке сейчас создают мастер-планы всех крупных городов. Владивосток – в их числе. В чем суть вашего мастер-плана?

- Мы пока разработали только общий концепт. Детальные решения будут разрабатываться позже. Сейчас представляли концепцию и основные векторы развития этого мастер-плана.

- Если брать опыт Москвы, то там, как и во Владивостоке, в один из главных приоритетов поставили развитие общественного транспорта. В этом направлении куда планируете двигаться?

- Это комплексная задача. Первое – проектирование развязок и приведение в порядок наших дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Плюс реализация аналогичных мер, но уже за счет бюджета муниципалитета и субъекта. Например, создание выделенных полос для общественного транспорта, системы платных парковок в центральной части города.По этому примеру пошли все крупные города.Многие были в Москве, мы видим, что это работает. При этом хочу подчеркнуть:это не способ муниципалитету заработать, а механизм, который дает дополнительный повод пересесть с личного автотранспорта на общественный. И мы работаем именно в этом направлении.

- Были планы по созданию легкого метро. В какой они степени готовности?

- Это системные меры. Мы посчитали, какой объем средств для этого необходим. У нас есть несколько институтов развития, которые позволяют реализовывать эти проекты, привлекая средства, в том числе из федерального бюджета. Но мы рассматриваем также несколько вариантов различных концессий. Как только мы найдем возможного партнера на конкурентной процедуре, мы двинемся дальше.

- Вы планируете возродить в городе трамвай?

- Он существует. Но мы хотели бы его обновить. Та же ветка, но современные пути. Нужно обновить контактную сеть и приобрести новый подвижной состав. На территории России и в Белоруссии есть несколько заводов, которые производят трамваи. Они прекрасные. И искренне бы хотелось, чтобы во Владивосток пришли такие трамваи, которые, помимо комфорта, доставляли бы еще и эстетическое удовольствие.

- У вас одна ветка с большим перепадом высот. Напрашивается аналогия с Сан-Франциско, где маршрут местного трамвая стал туристическим аттракционом. Не планируете ли из этого сделать что-то подобное?

- Ключевая задача – обеспечить комфорт жителям города от использования общественного транспорта. Все остальное важно, но вторично.

«НАБЕРЕЖНАЯ ДЛИНОЙ МИНИМУМ 10 КИЛОМЕТРОВ»

- Какие планы по благоустройству территорий?

- Мы постарались сделать так, чтобы те проекты, которые мы реализуем, находились бы в рамках понятной всем системы. Например, в этом году мы реализовали четыре участка протяженной набережной, которые хотели бы реализовать на побережье Амурского залива.

- Какая длина у нее будет?

- Оценки разные. Мы понимаем, что благоустроенная набережная может быть только на определенной части. И мы для себя в качестве задачи минимум поставили 10 километров. Она в теории может быть и 54 километра, но мы реалисты и понимаем, что должны сначала реализовать задачу-минимум. А после этого двинемся дальше. Набережная набережной рознь. Это может быть и обустроенная пешеходная тропа, и бетонные дорожки, где можно ездить и на велосипеде, и на самокате. Такая многофункциональная и понятная история развития. Мы такой лозунг для себя определили: вернуть в город море. Это абсолютно про Владивосток. Море открывается с любой точки города. Но ввиду того, что основной задачей нашего города еще несколько лет тому назад было не привлечение жителей, не развитие туризма, а это был город-порт, то дотянуться до воды среднестатистическому жителю было очень сложно.

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПОЛУОСТРОВА ОСТАНЕТСЯ ЗЕЛЕНОЙ»

- Какие еще проекты по благоустройству планируете?

- Одно из наших ключевых достояний – сопки. Мы разработали проект, по которому их благоустройство и вовлечение в общественную жизнь – это одна из задач, которая стоит перед командой. В этом году реализуется красивый внебюджетный проект. В будущем году мы за счет федеральных средств будем благоустраивать сопку Орлиная. Сами жители города выбрали этот проект.И таких сопок у нас много. Планируем, что за время работы нашей команды мы несколько сопок точно благоустроим. И наконец, мы искренне бы хотели центральную часть полуострова, которая сейчас зеленая и незастроенная, ее так и оставить. И на этой территории развивать природный парк. Качественный состав той флоры и фауны, которая есть на территории ботанического сада, практически ничем не отличается от центральной части полуострова. Поэтому мы хотим навсегда оставить зеленым и легким хребет нашего любимого города. Может, с сетью велодорожек, может, исключительно пешеходных, но неизменно с той инфраструктурой, которая там давно необходима и требуется каждому: большая парковка при въезде, велопрокат, магазин, туалет, элементарная навигация и видовые площадки, где можно было бы остановиться и отдохнуть.

- Многие города сейчас разрабатывают уникальные дизайн-коды. Стараются, чтобы внешний вид был примерно в одном стиле. Как Владивосток в этом направлении движется?

- Муниципалитет участвовал в проекте, который реализовывает Ростуризм. На будущий год нам будет выделено более 200 млн рублей на это направление. Понятно, что за эти деньги преобразовать в полном объеме город невозможно, но мы сконцентрируемся на определенной его части,на историческом центре, чтобы эффект от реализации проекта был наиболее заметен и осязаем.

«ХОТИМ НАРАСТИТЬ И ЧИСЛО ТУРИСТОВ, И ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ»

- Какой вы видите столицу Дальнего Востока лет через пять?

- Мы должны всерьез и не только на бумаге, а фактически стать столицей Дальнего Востока России. Это вполне осязаемый критерий.Мы точно сможем крепко нарастить туристический поток. В 2019 году мы были в топ-3 муниципалитетов, которые принимали туристов со всего земного шара. Убежден, что мы можем вернуться к этим цифрам. Да, за прошедшие годы мы заместили зарубежных туристов внутренними путешественникам. С другими запросами, механизмы стали совсем другие. Это очень любопытно. Но мы искренне хотели бы, чтобы международный туризм к нам вернулся, потому что это дополнительные средства для развития малого и среднего бизнеса в городе.

- По сути, это несырьевойэкспорт…

- Конечно, плюс мы хотели бы крепко нарастить количество проживающих в городе. Для этого есть все. Мы качественно отличаемся от многих. Мы точно понимаем, что мы конкурентны, причем в глобальном представлении, не только на территории России. У нас есть одна из ключевых задач – это блок образования. Мы строим школы, детские сады. При этом ни одно прекрасное здание не заменит вдумчивого преподавателя, который может привить любовь к учебе.

- То есть человеческий капитал –главный дефицит?

- Человеческий капитал – это очень важно. Какого учителя вы бы хотели для своих детей? Ортодокса, приверженца классической школы или молодого новатора? Мне такой вопрос задавали. Знаете, у меня в голове крутится другое. Это должен быть человек, который сумеет моих детей научить любить учиться. Мне сорок лет, но я учусь каждый день. Причем, это не жизненный опыт, который ключом бьет по голове, а фактическое образование: различные курсы, программы, работы в крупных проектах, которые направлены на расширение твоего представления о городе и о работе, которую ты делаешь. Мы должны любить учиться всю свою жизнь. Это развитие. И это все закладывается в школе, даже в детском саду. Мы разработали программу, и ребята с центральной части России уже поехали к нам. Пока это не такой значительный объем от общего числа, но я вижу отдачу. А если есть отдача, значит мы конкурентны. И значит, у нас есть шанс повысить качество образования в городе.